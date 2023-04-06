Фрики подземелья: нестандартные личности из метро Москвы

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Столичное метро - место удивительное. Здесь часто встречаются люди, которых очень хочется сфотографировать. Как итог, набралась яркая подборка, которую вы сегодня и увидите!
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