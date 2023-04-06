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Фрики подземелья: нестандартные личности из метро Москвы

Фрики подземелья: нестандартные личности из метро Москвы

Автор:
06 апреля 2023 22:40
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Прикол   Юмор   подземка   смех   фрики   
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Столичное метро - место удивительное. Здесь часто встречаются люди, которых очень хочется сфотографировать. Как итог, набралась яркая подборка, которую вы сегодня и увидите!

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Метки: Метро   Прикол   Юмор   подземка   смех   фрики   
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2  комментария
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7k
Allmaster 39 минут назад
Я в 90-х приезжая в москву охреневал в метро.
Спустя много лет, просто смотрю и в душе думаю, а и пох...
Дураков много - разум один. Даже глаз не дернется. Просто пох.
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9k
Regerald 23 минуты назад
Всегда думаю что -то позитивное, ну или пытаюсь. Ну, на маскарад люди едут, а там переодеться негде. А готы на концерт готичной группы. И т.д.
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