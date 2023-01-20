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Эти ненормальные москвичи, или что жители столицы вытворяют в метро

Эти ненормальные москвичи, или что жители столицы вытворяют в метро

Автор:
20 января 2023 13:28
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Москва   Прикол   Юмор   мода метро   смех   транспорт   фрики   
1841
17
Метро в Москве уже давно перестало быть просто общественным транспортом - здесь кипит настоящая и полноценная жизнь. Перед вами фотографии, которые были сделаны шокированными от увиденного жителями столицы России.
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Метки: Метро   Москва   Прикол   Юмор   мода метро   смех   транспорт   фрики   
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7  комментариев
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164
ruslan d 44 минуты назад
Пф ... это все милота и детский сад
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4k
Трям 19 минут назад
Где ты тут москвичей увидел? Это все лимита понаехавшая!
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131
Николай Пауков 20 минут назад
А чем мужик занят который с мобилками?
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14k
Элитный тигр Полчаса назад
Сколь долго можно на одних и тех-же фото с тупейшими подписями лайки надрачивать?
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