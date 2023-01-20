Эти ненормальные москвичи, или что жители столицы вытворяют в метро

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Метро в Москве уже давно перестало быть просто общественным транспортом - здесь кипит настоящая и полноценная жизнь. Перед вами фотографии, которые были сделаны шокированными от увиденного жителями столицы России.
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