Эти ненормальные москвичи, или что жители столицы вытворяют в метро

Метро в Москве уже давно перестало быть просто общественным транспортом - здесь кипит настоящая и полноценная жизнь. Перед вами фотографии, которые были сделаны шокированными от увиденного жителями столицы России.

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1. Да, здесь често творится настоящая дичь 0 Источник:

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2. Жители столицы не привыкли терять время попусту 0 Источник:

3. А вы мусор на метро отвозите? 0 Источник:

4. К - комфорт 0 Источник:

5. Домашняя атмосфера бесценна 0 Источник:

6. Метро - лучшее место для медитации 0 Источник:

7. Ничего необычного, просто подарок коллег на 23 февраля 0 Источник:

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9. Они уверены, что метро эффективнее Тиндера 0 Источник:

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11. Сон - вот чем чаще всего занимаются москвичи в метро 0 Источник:

12. И это касается не только людей 0 Источник:

13. Ничего необычного, листайте дальше 0 Источник:

14. Цензура 0 Источник:

15. Фотостудии постепенно выходят из моды 0 Источник: