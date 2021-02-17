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Неудержимые модники московского метро, к которым мы никак не привыкнем

Неудержимые модники московского метро, к которым мы никак не привыкнем (20 фото)

Автор:
17 февраля 2021 11:45
Сообщество : Юмор
Метки: Москва   Юмор   девушки   метро   модники   подземка   прикол   
1756
20
Московская подземка - это кладезь необычных и креативных людей. Только взгляните на героев данной подборки! Они точно заставят ваши глаза округлиться!
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Метки: Москва   Юмор   девушки   метро   модники   подземка   прикол   
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4  комментария
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15k
Ego sum qui sum Час назад
ну и молодцы, с ними будни в метро не такие серые
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2k
Мистер Фикс 8 минут назад
Раньше - шизофреник.
Теперь - самовыражение
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149k
☭Cheкаво☭ 17 минут назад
Комментарий к фото
жена видать изменяет
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7k
Кенвуд Час назад
Где-то давненько читал о таких.
"Вместо валенок на пятки натянул себе перчатки".
Тогда это рассеяными называли, сейчас креативные
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Преподобный Стасян

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