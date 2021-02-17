Неудержимые модники московского метро, к которым мы никак не привыкнем

Московская подземка - это кладезь необычных и креативных людей. Только взгляните на героев данной подборки! Они точно заставят ваши глаза округлиться!
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Теперь - самовыражение
"Вместо валенок на пятки натянул себе перчатки".
Тогда это рассеяными называли, сейчас креативные