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Модники московской подземки, или как выделиться из толпы в столице

Модники московской подземки, или как выделиться из толпы в столице (22 фото)

Автор:
08 апреля 2021 16:16
Сообщество : Юмор
Метки: Москва   Юмор   метро   подземка   прикол   смех   столица   
1400
22
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Герои этой подборки настолько креативны, что их часто принимают за городских сумасшедших. Если в действительности, то все нормально - они здоровы. Будьте осторожны! В посте может быть ваша фотография!
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Метки: Москва   Юмор   метро   подземка   прикол   смех   столица   
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Сергей Ляхов 53 минуты назад
Снайпер непрофессиональный - его же видно! И винтовку где-то протерял...
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z0_0b 22 минуты назад
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Преподобный Стасян

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