Модники московской подземки, или как выделиться из толпы в столице

Герои этой подборки настолько креативны, что их часто принимают за городских сумасшедших. Если в действительности, то все нормально - они здоровы. Будьте осторожны! В посте может быть ваша фотография!

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1. А ведь сколько еще всего интересного можно сделать из скотча и картона 0 Источник:

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2. Эти ребята с дредами всегда удивляют своих попутчиков 0 Источник:

3. Шапки метрополитена - коллекция зима-весна 2021 0 Источник:

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5. Да что вы знаете о моде 0 Источник:

6. Когда с вами в одном вагоне едет генерал 0 Источник:

7. Как вам такой брутальный прикид? 0 Источник:

8. Сталкер, не иначе 0 Источник:

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12. С этими масками многие окончательно рехнулись 0 Источник:

13. Макияж "Минутка" 0 Источник:

14. Как живой 0 Источник:

15. Что за птица? 0 Источник:

16. Не каждый день встретишь профессионального снайпера 0 Источник:

17. В Москве живут удивительные люди 0 Источник:

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