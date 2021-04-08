Модники московской подземки, или как выделиться из толпы в столице

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Герои этой подборки настолько креативны, что их часто принимают за городских сумасшедших. Если в действительности, то все нормально - они здоровы. Будьте осторожны! В посте может быть ваша фотография!
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19. Вот такие перфомансы случаются в подземке
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