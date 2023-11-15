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Москвичи или приезжие? Откуда берутся фрики в столичной подземке?

Москвичи или приезжие? Откуда берутся фрики в столичной подземке?

Автор:
15 ноября 2023 12:17
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Москва   Прикол   Юмор   подземка   смех   
2642
15

Давно ли бы вы бывали в столичной подземке? Если давно, то вас ждёт сюрприз, так как теперь там можно встретить абсолютно кого угодно. Неизлечимые модники, различные фрики и просто странные люди.

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Метки: Метро   Москва   Прикол   Юмор   подземка   смех   
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13  комментариев
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57k
dima423 2 часа назад
Заголовка не понял... москвичи или приезжие? а какая разница?) Вообще мне лично пох как человек выглядит, лишь бы другим не мешал, человек имеет право на любую свободу, пока она не ущемляет свободу других)
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9k
Regerald 6 минут назад
Ну едет молодежь на костюмную вечеринку, ака маскарад. Нормальное времяпровождение. Что тут особенного?
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85
Александр Пистолетов 16 минут назад
Вот бы этим безмозглым черкашам выписать три смачных пинка прямо перед прибытием состава, эх мечты мечты
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9k
Trenzel2003 Полчаса назад
Вопрос, как этих пропустили? В правилах пользования сказано что пассажир в грязной одежде могущей испачкать других не допускается к проезду. А тут не просто пачкают, они заляпывают взор многих пассажиров!
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574
Руслан 38 минут назад
У нас в метро всяких дурачков всегда хватало!.. На моём веку, так точно...
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4k
Vasiliy 57 минут назад
Какой Пеннивайз? Это Джокер!
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8k
vasilykopkov Час назад
Это не Пеннивайз, а Джокер....
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34k
Fat Lynx Час назад
А Яночка ничего так!
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127k
Аааа Час назад
Yana Lerman с первой фотки так ее сама же и выложила. И, если присмотреться, даже подписала, чтобы проще было искать фото и видео для друга.
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31k
Владимир 2 часа назад
Вообще никогда таких не видел. Единственный фрик который запомнился был в Питере. И то как фрик.. Он просто и зимой и летом в шортах и футболке гонял. Зимой шорты чуть подлинней надевал и сандали с задником вместо тапочек.
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