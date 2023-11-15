Москвичи или приезжие? Откуда берутся фрики в столичной подземке?

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Давно ли бы вы бывали в столичной подземке? Если давно, то вас ждёт сюрприз, так как теперь там можно встретить абсолютно кого угодно. Неизлечимые модники, различные фрики и просто странные люди.
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