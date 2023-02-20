Случай в метро: порция нестандартных ситуаций из столичной подземки

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Частые пользователи данного вида общественного транспорта давно привыкли, что скучать здесь не приходится. Теперь, благодаря их снимкам, про все чудеса, происходящие в метро Москвы, узнаете и вы!
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