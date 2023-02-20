Случай в метро: порция нестандартных ситуаций из столичной подземки

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Психушка? Нет! Перед нами обычный день типичного москвича

Типичные модники метро Москвы, которые каждый раз нас удивляют

Неожиданные образы москвичей и гостей столицы, в которых они спустились в подземку

Мода. Метро. Москва: попутчики, которые смогли удивить и поднять настроение

Дело было в подземке: нетипичные ситуации в метро двух столиц