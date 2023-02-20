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Случай в метро: порция нестандартных ситуаций из столичной подземки

Случай в метро: порция нестандартных ситуаций из столичной подземки

Автор:
20 февраля 2023 17:22
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Москва   Прикол   Юмор   подземка   смех   траспорт   фрики   
875
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Частые пользователи данного вида общественного транспорта давно привыкли, что скучать здесь не приходится. Теперь, благодаря их снимкам, про все чудеса, происходящие в метро Москвы, узнаете и вы!

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Метки: Метро   Москва   Прикол   Юмор   подземка   смех   траспорт   фрики   
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4  комментария
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Старичок 17 минут назад
а что с последним снимком не так? вызывайте пояснительную бригаду.
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Makfatym 23 минуты назад
Комментарий к фото
Девушка спит с кавказцем без регистрации и смс!!!
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Richard

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