30 съедобных сюрпризов, оказавшихся большой неожиданностью

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Это своего рода лотерея - найти гигантский банан среди обычных или обнаружить в упаковке мороженого два рожка вместо одного. Вот самые удачливые победители продовольственного "Колеса фортуны"!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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