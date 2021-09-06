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30 съедобных сюрпризов, оказавшихся большой неожиданностью

30 съедобных сюрпризов, оказавшихся большой неожиданностью (31 фото)

Автор:
06 сентября 2021 12:25
Сообщество : Еда
Метки: вот это да!   гигантские овощи   и такое бывает   крупно повезло   овощи-мутанты   удивительное рядом   удивительное-невероятное   
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Это своего рода лотерея - найти гигантский банан среди обычных или обнаружить в упаковке мороженого два рожка вместо одного. Вот самые удачливые победители продовольственного "Колеса фортуны"!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   гигантские овощи   и такое бывает   крупно повезло   овощи-мутанты   удивительное рядом   удивительное-невероятное   
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