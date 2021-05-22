30 необычных и редких вещей, которых никто не ожидал увидеть

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В однообразной монотонности жизни время от времени случаются яркие моменты - если вы вдруг сталкиваетесь с чем-то интересным, удивительным, неожиданным. И это настолько вас поражает, что хочется побыстрее сделать фотографию и поделиться ею в соцсетях! Вот целая подборка из этой серии.
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2. Картина в школьной библиотеке: нарисована прямо на стене, но все равно оформлена в раму
23. Осторожно, жалящее дерево (Dendrocnide moroides)! Одно из самых ядовитых растений в мире
25. Башня, построенная по принципу "тенсегрити" (самонапряженная конструкция) из ЛЕГО; верхняя часть держится только на цепях
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Вот это ДА вот это да! и такое бывает неожиданные находки ну и ну редкие вещи удивительное рядом
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