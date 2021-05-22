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30 необычных и редких вещей, которых никто не ожидал увидеть

30 необычных и редких вещей, которых никто не ожидал увидеть (31 фото)

Автор:
22 мая 2021 11:31
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Вот это ДА   вот это да!   и такое бывает   неожиданные находки   ну и ну   редкие вещи   удивительное рядом   
785
31
В однообразной монотонности жизни время от времени случаются яркие моменты - если вы вдруг сталкиваетесь с чем-то интересным, удивительным, неожиданным. И это настолько вас поражает, что хочется побыстрее сделать фотографию и поделиться ею в соцсетях! Вот целая подборка из этой серии.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот это ДА   вот это да!   и такое бывает   неожиданные находки   ну и ну   редкие вещи   удивительное рядом   
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Лучший Друг 48 минут назад
Капля кофе, которая выглядит как капля кофе
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3k
Arvo Laar 5 минут назад
30 необычных и редких вещей, которых никто не ожидал увидетьПосмотреть
30 необычных и редких вещей, которых никто не ожидал увидеть
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