30 необычных и редких вещей, которых никто не ожидал увидеть

В однообразной монотонности жизни время от времени случаются яркие моменты - если вы вдруг сталкиваетесь с чем-то интересным, удивительным, неожиданным. И это настолько вас поражает, что хочется побыстрее сделать фотографию и поделиться ею в соцсетях! Вот целая подборка из этой серии.

0 Чего только не увидишь...

1. Фри-спиралька из целой картофелины 0 Источник:

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2. Картина в школьной библиотеке: нарисована прямо на стене, но все равно оформлена в раму 0 Источник:

3. Лимон из своего сада 0 Источник:

4. Кирпич с отпечатком гаечного ключа 0 Источник:

5. Точная реплика машины времени из фильма "Назад в будущее" 0 Источник:

6. Могила ведьмы 0 Источник:

7. Вендинговые аппараты для продажи яиц, Нидерланды 0 Источник:

8. Детеныш каймановой черепахи, отважно пересекающий проезжую часть 0 Источник:

9. Вуди и Базз - заядлые путешественники 0 Источник:

10. Симпатичные валяные зверюшки 0 Источник:

11. Автомобиль с "портом HDMI" 0 Источник:

12. Фигура, которая кажется пойманной в подземную ловушку 0 Источник:

13. Велосипед, вросший в дерево 0 Источник:

14. Кот с идеальные белые усами 0 Источник:

15. Тротуар, отремонтированный мозаикой 0 Источник:

16. Дерево, которое растет само в себя 0 Источник:

17. Песок, который примагнитился к смартфону 0 Источник:

18. Идеально круглый камень, найденный на пляже 0 Источник:

19. Шрифт на упаковке контактных линз: чем хуже зрение, тем он крупнее 0 Источник:

20. Портрет покойного актера Криса Фарли, украшает стену стейк-хауса в Лас-Вегасе 0 Источник:

21. Разница между кожей моей и моего брата-близнеца. Он ходит загорать, а я нет 0 Источник:

22. Результат игры в "Дженгу" - 173 блока и всего один в основании 0 Источник:

23. Осторожно, жалящее дерево (Dendrocnide moroides)! Одно из самых ядовитых растений в мире 0 Источник:

24. Пит-дроид из "Звездных войн", изготовленный с помощью 3D-принтера 0 Источник:

25. Башня, построенная по принципу "тенсегрити" (самонапряженная конструкция) из ЛЕГО; верхняя часть держится только на цепях 0 Источник:

26. Огромная стена для скалолазания в Копенгагене 0 Источник:

27. Скамейка на одного человека 0 Источник:

28. Витраж из ЛЕГО 0 Источник:

29. Автомобильный дворник "Форрест Гамп" 0 Источник: