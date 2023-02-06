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30 везунчиков, которые родились в рубашке

30 везунчиков, которые родились в рубашке

Автор:
06 февраля 2023 19:01
Сообщество : Картинка дня
Метки: ангел-хранитель   в шаге от беды   везунчики   вот это да!   картинки с надписями   крупно повезло   невероятное везение   повезло   подборка везения   родились в рубашке   
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Мир — опасное место, и несчастные случаи происходят ежедневно. Очень важно соблюдать правила безопасности и быть предусмотрительным, чтобы минимизировать риски. Но и чистое везение никто не отменял!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ангел-хранитель   в шаге от беды   везунчики   вот это да!   картинки с надписями   крупно повезло   невероятное везение   повезло   подборка везения   родились в рубашке   
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8  комментариев
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23k
sssss3 Час назад
Комментарий к фото
И это про Россию говорят, что мы из говна и палок строим???
Тут ЖИЛОЙ на "святом западе" дом в полкирпича, у нас сараи так стесняются делать...
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76
Леонид Шаровский 5 минут назад
Сегодня. на месте креста стоял я. Если бы не столб... 15 см. удачи. Только успел уклониться от осколков разбитых фар.
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17k
Пронька Грезной 7 минут назад
Очень сильно похоже на постанову. Ооочень сильно. Я про очки. Диска в пенопласте норм.
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8k
Владимир 23 минуты назад
Угадай страну по фотографии
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18k
anpetrof Час назад
Комментарий к фото
Сослуживцу моего отца в этом плане не повезло - четвертинка кирпича, застрявшая между баллонами сдвоенного заднего колеса грузовика, попала ему прямо в лицо. Я думаю, он этого даже не заметил...
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17k
Александр Сучков Час назад
про трамвай- сомнительно очень.
1е- где барьер, который он пробил?
2е- если он далеко, то какую скорость он гасил?
3е- на какой скорости ехал трамвай, который пробил барьер и перелетел на хвост статуи?
Если не иметь в виду всякие голивудские сценарии, то трамвай не долетел бы это расстояние. У него же скорость не 200-300 км в час после отбойника))))
Короче- шляпа! имхо....
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44
Катрин Александр Сучков Час назад
было было такое... это баян.
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