30 везунчиков, которые родились в рубашке

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Мир — опасное место, и несчастные случаи происходят ежедневно. Очень важно соблюдать правила безопасности и быть предусмотрительным, чтобы минимизировать риски. Но и чистое везение никто не отменял!
1. "Это Иеремия. Иеремия был в защитных очках во время использования угловой шлифмашины. У Иеремии по-прежнему есть правый глаз. Будь как Иеремия"
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2. "Иногда полезно долго не мыть машину. Прошлой ночью моему сыну въехали в зад, водитель-виновник ДТП вёл себя агрессивно и уехал, не оставив информации для страховщиков"
3. Трамвай в Нидерландах не вовремя остановился и пробил аварийный барьер. На счастье, там в качестве опоры оказалась статуя "Китовые хвосты"
4. "Эти монеты остановили пулю и спасли жизнь моему прадеду во время Первой мировой войны"
5. "Ещё немного — и мы бы лишились дома. Слава калифорнийским пожарным, которые спасли наш район"
6. "Вот почему нужно носить полностью закрытый шлем. Моего друга сбил автомобиль, проехавший на красный цвет. Если бы не шлем, у парня не было бы нижней челюсти"
7. "Друг ехал по дороге, и на кузов его грузовика упало дерево. Просто повезло, что на заднем сиденье никого не было и в прицепе в тот момент не было лошадей"
8. "Это машина моего друга после того, как его сбил полуприцеп. Следующее изображение — единственная травма, которую он получил"
11. "Вчера вечером отошёл на заправку на 5 минут, чтобы купить пива, и вернулся вот к такой картине. Моя комната - окно справа. Чувствую себя везунчиком"
17. "Мы сидели на этих стульях, курили, разговаривали, смеялись. А потом сверху упала машина (никто не пострадал)
20. "Чуть не умер сегодня утром на трассе. Эта штука подпрыгнула в воздухе с левой полосы и пронзила мое лобовое стекло"
21. "Клиент сказал, что все четверо, кто был внутри, не пострадали, но об автомобиле мы этого сказать не можем"
22. "Телефон был проткнут стрелой, когда его владелец фотографировал мужчину, который угрожал застрелить его"
28. "Огромный валун упал на машину моих родственников в Калифорнии. Машину задело, но люди не пострадали"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Тут ЖИЛОЙ на "святом западе" дом в полкирпича, у нас сараи так стесняются делать...
1е- где барьер, который он пробил?
2е- если он далеко, то какую скорость он гасил?
3е- на какой скорости ехал трамвай, который пробил барьер и перелетел на хвост статуи?
Если не иметь в виду всякие голивудские сценарии, то трамвай не долетел бы это расстояние. У него же скорость не 200-300 км в час после отбойника))))
Короче- шляпа! имхо....