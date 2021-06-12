30 фотосравнений, которые могут вас удивить

Автор:
12 июня 2021 13:36
От сравнения кончика пальца шимпанзе с кончиком пальца человека до фотографий человека до и после путешествия по Китаю в течение целого года - эти снимки бок о бок показывают странную и чудесную сторону мира, в которой мы живем. Сядьте ближе, приготовьте попкорн и настройтесь на старую добрую игру "Найди отличия".
1. Самая большая пицца, какую можно заказать в США
2. От 2,5 месяцев до двух лет
3. Первый день химиотерапии и последний
4. Нарисовано одним человеком - в 12 лет и в 16 лет
5. Похудел на 90 кг за год. Было 163 кг, стало 73 кг
6. До и после того, как ей сказали, что она хорошая девочка
7. Один и тот же водопад, 3 сезона. Скогафосс, Исландия
9. Гендерное неравенство! Слева - карман женских джинсов, справа - мужских
10. Так выглядят 6 лет опыта в рисовании (2015 vs 2021)
11. Крошечный милый кролик по сравнению с ладонью
12. Отец и сын в одном и том же возрасте
13. До и после того, как ее спросили - знает ли она, какая она милая
14. Размеры горбатого кита в сравнении с лодкой
15. Пример классового неравенства в Южной Африке
16. До и после ремонта и реставрации (1972 Datsun 240z Restomod)
18. Канадский паспорт при обычном освещении и в ультрафиолете
19. "До и после" человека, который год путешествовал пешком по Китаю
20. До и после: отреставрированный паркет 1930-х годов
21. Операция по выпрямлению позвоночника - до и после
22. Размеры хозяина и его питомца - взрослого кане-корсо
23. Размер орангутана по сравнению с человеком
24. Кончик пальца шимпанзе по сравнению с кончиком пальца человека
26. Яйца и гнездо колибри. Ключ для масштаба
27. Подъездная дорожка к дому своими руками - до и после
28. Как титан меняет цвет в зависимости от напряжения
29. Пирамида майя Чичен-Ица в 1892 году, когда ее обнаружили, и сейчас
30. Эволюция мобильных телефонов на примере одной семьи
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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