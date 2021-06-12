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30 фотосравнений, которые могут вас удивить

30 фотосравнений, которые могут вас удивить (31 фото)

Автор:
12 июня 2021 13:36
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Вот это ДА   Фото дня   вот это да!   и такое бывает   ну и ну   сравнение   удивительное рядом   фотосравнения   
1237
31
От сравнения кончика пальца шимпанзе с кончиком пальца человека до фотографий человека до и после путешествия по Китаю в течение целого года - эти снимки бок о бок показывают странную и чудесную сторону мира, в которой мы живем. Сядьте ближе, приготовьте попкорн и настройтесь на старую добрую игру "Найди отличия".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот это ДА   Фото дня   вот это да!   и такое бывает   ну и ну   сравнение   удивительное рядом   фотосравнения   
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31k
KiploksAKS Час назад
"28. Как титан меняет цвет в зависимости от напряжения" - как поверхность анодированной титановой пластины изменяет цвет в зависимости от напряжения в электролизной ванне.
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6k
Ковыль Перистый 55 минут назад
9. Да! Я задолбалась постоянно после покупки новых джинсов заниматься рукоделием - увеличивать глубину карманов
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168
Шурман 58 минут назад
Вот пускай не врет , это возможно 3-4 неделя . Химию не только мне делали но и еще 2м знакомым , познакомился с ними в больнице и я знаю что и как , волосы кстати хреново отрастают .

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18k
Luc72 Час назад
Рядом вегетарианец потерял сознание...
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−12
ниау 2 часа назад
вэу ву вэу ву угху ниау
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Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite На севере Китая из кранов полилась ярко-розовая вода На севере Китая из кранов полилась ярко-розовая вода В Великобритании нашли точную копию Эммы Уотсон В Великобритании нашли точную копию Эммы Уотсон В Аргентине пожилую женщину чуть не кремировали заживо В Аргентине пожилую женщину чуть не кремировали заживо Иногда малыши появляются на свет настоящими гигантами Иногда малыши появляются на свет настоящими гигантами Так вот куда делась вся еда из магазинов: люди показывают свои запасы на случай карантина Так вот куда делась вся еда из магазинов: люди показывают свои запасы на случай карантина
Ева Тушенкина
нет данных
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