30 фотосравнений, которые могут вас удивить

От сравнения кончика пальца шимпанзе с кончиком пальца человека до фотографий человека до и после путешествия по Китаю в течение целого года - эти снимки бок о бок показывают странную и чудесную сторону мира, в которой мы живем. Сядьте ближе, приготовьте попкорн и настройтесь на старую добрую игру "Найди отличия".

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1. Самая большая пицца, какую можно заказать в США 0 Источник:

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2. От 2,5 месяцев до двух лет 0 Источник:

3. Первый день химиотерапии и последний 0 Источник:

4. Нарисовано одним человеком - в 12 лет и в 16 лет 0 Источник:

5. Похудел на 90 кг за год. Было 163 кг, стало 73 кг 0 Источник:

6. До и после того, как ей сказали, что она хорошая девочка 0 Источник:

7. Один и тот же водопад, 3 сезона. Скогафосс, Исландия 0 Источник:

8. Стали матерями вместе 0 Источник:

9. Гендерное неравенство! Слева - карман женских джинсов, справа - мужских 0 Источник:

10. Так выглядят 6 лет опыта в рисовании (2015 vs 2021) 0 Источник:

11. Крошечный милый кролик по сравнению с ладонью 0 Источник:

12. Отец и сын в одном и том же возрасте 0 Источник:

13. До и после того, как ее спросили - знает ли она, какая она милая 0 Источник:

14. Размеры горбатого кита в сравнении с лодкой 0 Источник:

15. Пример классового неравенства в Южной Африке 0 Источник:

16. До и после ремонта и реставрации (1972 Datsun 240z Restomod) 0 Источник:

17. Они выросли! 0 Источник:

18. Канадский паспорт при обычном освещении и в ультрафиолете 0 Источник:

19. "До и после" человека, который год путешествовал пешком по Китаю 0 Источник:

20. До и после: отреставрированный паркет 1930-х годов 0 Источник:

21. Операция по выпрямлению позвоночника - до и после 0 Источник:

22. Размеры хозяина и его питомца - взрослого кане-корсо 0 Источник:

23. Размер орангутана по сравнению с человеком 0 Источник:

24. Кончик пальца шимпанзе по сравнению с кончиком пальца человека 0 Источник:

25. 8 недель и 8 месяцев 0 Источник:

26. Яйца и гнездо колибри. Ключ для масштаба 0 Источник:

27. Подъездная дорожка к дому своими руками - до и после 0 Источник:

28. Как титан меняет цвет в зависимости от напряжения 0 Источник:

29. Пирамида майя Чичен-Ица в 1892 году, когда ее обнаружили, и сейчас 0 Источник: