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Мир то и дело преподносит нам сюрпризы. Вот вам еще 27 поводов воскликнуть: "Ну ничего себе!"
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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