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Сообщество Удивительное рядом 136 постов • 22 подписчика подписаться
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27 фотографий, которые еще раз докажут, что мир полон удивительных вещей

27 фотографий, которые еще раз докажут, что мир полон удивительных вещей (28 фото)

Автор:
15 июня 2021 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вот это да!   забавно   неожиданно   редкий случай   удивили   удивительное рядом   фото   фотографии   
2240
28
Мир то и дело преподносит нам сюрпризы. Вот вам еще 27 поводов воскликнуть: "Ну ничего себе!"
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   забавно   неожиданно   редкий случай   удивили   удивительное рядом   фото   фотографии   
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Добрыня Час назад
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laptignu 23 минуты назад
Хорошие фото. Только тетка с бицепсом явно лишняя.
Идиотами, портящими свое здоровье "спортивной" химией, уже никого не удивишь.
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