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Самые дикие вещи, которые можно купить онлайн

Самые дикие вещи, которые можно купить онлайн (28 фото)

Автор:
05 сентября 2021 08:59
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: и такое бывает   находки   онлайн-барахолки   онлайн-торговля   продажи   странные вещи   товары   удивительное рядом   
1498
28
Онлайн-барахолки - невероятный источник новых знаний о мире. Иногда там можно увидеть вещи, о существовании которых ты раньше никогда не подозревал, и они поражают до глубины души!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: и такое бывает   находки   онлайн-барахолки   онлайн-торговля   продажи   странные вещи   товары   удивительное рядом   
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10k
Кыся 2 часа назад
Думаю, ванна уйдет быстро. Вещь редкая и наверняка дорогая. Мало ли ритуальных агенств, да и в США даже госучреждениям разрешено покупать вещи б/у у частников.
Приспособы для БДСМ тоже всегда были весьма дорогими, в основном это штучное или очень мелкосерийное производство, и дешевым быть не может. А описание такое, чтобы поставить лот в общий, открытый раздел. И у купившего будет отмазка, если что - упс, не заметил!
Коптильня заезженная, конечно, но и цена меньше металлолома! Человек с прямыми руками вполне ее восстановит, а такие вещи могут стоить тысячи, ведь в США культ грилей и прочих барбекю. Даже если ты ей ни разу не пользовался, ты просто обязан ее купить, чтобы не быть белой вороной.
Кассета с уникальной записью тоже улетит мигом, там фанатов и коллекционеров подобных вещей хватает.
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5k
Александр Иванов 2 часа назад
История про 20 кг миндаля напомнила мне как друг покупал телевизор через интернет. Заказал 42-дюймовый тысяч за 25, пришёл 72-дюймовый, аж за 100 тысяч! Еле отбрехался!
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