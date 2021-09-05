Самые дикие вещи, которые можно купить онлайн

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Онлайн-барахолки - невероятный источник новых знаний о мире. Иногда там можно увидеть вещи, о существовании которых ты раньше никогда не подозревал, и они поражают до глубины души!
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Ванна для обмытия тел. Продается в Хот Спрингз, Арканзас, частным владельцем. Патологоанатом утащил с работы?
"Мы атеисты, а наш сын - верующий. В этом кресле он молился. Продаем, потому что теперь, когда он не живет с нами, оно не подходит к нашему интерьеру"
"Каркас кровати, крепкий, надежный. Мужчина не продается. Ответим только серьезным клиентам"
"Авторское дополнительное приспособление к унитазу, исключающее брызги. $50 (3500 рублей). Лист ожидания"
"Продаю зубные протезы дяди. Он должен мне денег и не отдает, так что я забрал его зубы. $100 (7000 рублей)
Самодельная кровать для троих детей. Средняя часть сдвигается, позволяя подстроить размер под дизайн помещения. $500 (36000 рублей)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Приспособы для БДСМ тоже всегда были весьма дорогими, в основном это штучное или очень мелкосерийное производство, и дешевым быть не может. А описание такое, чтобы поставить лот в общий, открытый раздел. И у купившего будет отмазка, если что - упс, не заметил!
Коптильня заезженная, конечно, но и цена меньше металлолома! Человек с прямыми руками вполне ее восстановит, а такие вещи могут стоить тысячи, ведь в США культ грилей и прочих барбекю. Даже если ты ей ни разу не пользовался, ты просто обязан ее купить, чтобы не быть белой вороной.
Кассета с уникальной записью тоже улетит мигом, там фанатов и коллекционеров подобных вещей хватает.