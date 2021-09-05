Самые дикие вещи, которые можно купить онлайн

Онлайн-барахолки - невероятный источник новых знаний о мире. Иногда там можно увидеть вещи, о существовании которых ты раньше никогда не подозревал, и они поражают до глубины души!

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Брелоки в виде острых куриных крылышек по $20 (1400 рублей) за штуку 0 Источник:

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Ванна для обмытия тел. Продается в Хот Спрингз, Арканзас, частным владельцем. Патологоанатом утащил с работы? 0 Источник:

"Мы атеисты, а наш сын - верующий. В этом кресле он молился. Продаем, потому что теперь, когда он не живет с нами, оно не подходит к нашему интерьеру" 0 Источник:

Винтажный тренажер для домашнего гимнастического зала, $1200 (100 000 рублей) 0 Источник:

"Каркас кровати, крепкий, надежный. Мужчина не продается. Ответим только серьезным клиентам" 0 Источник:

Клетка для собаки размера "максм" за 20 фунтов (2000 рублей) 0 Источник:

"Комод за $200 (14000 рублей). Я не продаюсь" 0 Источник:

"Авторское дополнительное приспособление к унитазу, исключающее брызги. $50 (3500 рублей). Лист ожидания" 0 Источник:

Антигравитационный фингерборд. $15 (1000 рублей) 0 Источник:

"Когти Росомахи. Не снимайте фольгу, она бережет руки от порезов" 0 Источник:

"Продаю зубные протезы дяди. Он должен мне денег и не отдает, так что я забрал его зубы. $100 (7000 рублей) 0 Источник:

Диван на колесах 0 Источник:

"Диск с фильмом "Челюсти" и изображением Майкла Джексона. Цена договорная" 0 Источник:

"Вольер для собаки 3х4,5 метра. Отлично подходит для хранения ненужных вещей" 0 Источник:

"Джинсы с яблочным оформлением. $621 (45000 рублей) 0 Источник:

Декорация для сада, $15 (1000 рублей) 0 Источник:

"Две прекрасные лошади после смерти хозяина ищут дом. Бесплатно" 0 Источник:

"Костюм белого медведя к Хэллоуину. Продаю без лап и головы. $75 (5400 рублей) 0 Источник:

Самодельная кровать для троих детей. Средняя часть сдвигается, позволяя подстроить размер под дизайн помещения. $500 (36000 рублей) 0 Источник:

Скамья "Шевроле", $250 (18 000 рублей) 0 Источник:

"Зерновая печенька "Инопланетянин", $1000 (70 000 рублей)" 0 Источник:

"Леброн Джеймс, голова на палец, $420 (30 000 рублей) плюс пересылка" 0 Источник:

Барби - Леброн Джеймс, $1250 (91000 рублей) 0 Источник:

"Стеклянная столешница для журнального столика. $120 (9000 рублей). Требует сборки" 0 Источник:

"Коптильня б/у. Использовалась аккуратно. $9 (650 рублей)" 0 Источник:

Кассета с записью похорон принцессы Дианы, 30 фунтов (3000 рублей) 0 Источник: