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Неожиданные факты, которые вас удивят

Неожиданные факты, которые вас удивят (16 фото)

Автор:
07 июля 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: вот это да!   забавно   интересно   познавательно   удивительное рядом   удивительный мир   факты   
1269
16
В мире много удивительного. Вот несколько занимательных фактов в вашу копилку. Спорим, вы о таком не слышали?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это да!   забавно   интересно   познавательно   удивительное рядом   удивительный мир   факты   
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9  комментариев
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4k
KonstantinLeirov Час назад
Про анаконду порадовало
есть вероятность, что многие из этих фактов были увидены третьим глазом анаконды)
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143
lan 5 минут назад
анаконда??? голова ящерки на фото, у анаконды форма совсем другая, и лапок нету
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561
Игорь Меншиков 8 минут назад
Биг Бен уже лет через 100-200 рухнет не то что наклонится через 4000 тыс
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21k
Сибиряк 21 минуту назад
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−90
☣️Месть печенегов☣️ 23 минуты назад
Яблоки обладают куда более мощным пробуждающим эффектом, чем кофе
...

Ну не знаю, по моему вылить на спящего горячий кофе намного эффективнее, чем кинуть в него яблоком....
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1k
Peter Griffin Полчаса назад
Надо обязательно попробовать.Только доем шашлык из огурца и баклажановый торт.
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1k
Татьяна Юсова 55 минут назад
Запеченный стейк из арбуза!
Вот это конкретно удивило! Что же это за хрень получается?
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