Неожиданные факты, которые вас удивят

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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну не знаю, по моему вылить на спящего горячий кофе намного эффективнее, чем кинуть в него яблоком....
Вот это конкретно удивило! Что же это за хрень получается?