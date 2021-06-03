В Индии на свадьбе умерла невеста, но ее тут же заменили сестрой

Мать умершей, Гудди Деви, призвала все же провести свадьбу, несмотря на всем понятные эмоции. Сейчас она оплакивает старшую дочь, но при этом радуется тому, что младшая дочь вышла замуж. "Маме очень больно, - рассказал Гаурав. - Она зовет Сурбхи изо дня в день, поскольку она была старшей дочерью. Сурбхи мечтала творить чудеса в своей жизни. Да упокоится она с миром".