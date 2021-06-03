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В Индии на свадьбе умерла невеста, но ее тут же заменили сестрой

В Индии на свадьбе умерла невеста, но ее тут же заменили сестрой (4 фото)

Автор:
03 июня 2021 14:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: и такое бывает   индия   интересное решение   нашли выход   невеста   ну и ну   свадьба   удивительное рядом   
2967
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В индийском округе Этавах, штат Уттар-Прадеш, в конце мая прошло невероятно странное бракосочетание. Невеста внезапно скончалась от сердечного приступа во время церемониального обмена гирляндами с будущим мужем - но свадьбу было решено продолжить, заменив умершую ее сестрой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: и такое бывает   индия   интересное решение   нашли выход   невеста   ну и ну   свадьба   удивительное рядом   
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202k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
На а что?
Всё готово, чего деньгам зря пропадать?
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7k
Doctor_Lector 36 секунд назад
Весь мир - арена, в команде - замена! Там вообще к смерти очень философское отношение.
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16k
Александр 14 минут назад
Печально всё это, в семье горе, а мы тут шутейками сыпем.

С другой стороны, жених с потерей основной невесты, занял другую Нишу...

Хорошо, что семья невесты оказалась порядочной, и быстро оформили замену по гарантии.
Ссылка www.youtube.com
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13k
Сергей 22 минуты назад
Вот и готовый сценарий для Боливуда)))
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1k
Илья 37 минут назад
Горячая замена)
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2k
RALEXXX 37 минут назад
А если бы не оказалось там сестры ....какие возможны были варианты?
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13k
Serg2001 39 минут назад
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7k
Vampire 40 минут назад
Есть среди моих знакомых случай, когда женщина умерла при родах, а её сестра, чтоб оформить опекунство при живом отце, пошла на фиктивный брак с этим отцом.
Третий десяк лет живут.
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10k
SpoiltNail 47 минут назад
просто ей жених не нравился и она решила слиться
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42k
Максим Т. 47 минут назад
За все уплОчено!
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17k
Марина 51 минуту назад
Эм, ребят, это Индия, тут нет калыма за невесту. Тут наоборот, за невестой дают такое приданное, что некоторые недобросовестные дяденьки потом убивают своих новых жён если преданное не оправдало их ожиданий.
Калым за невесту это в мусульманских традициях (которые там тоже водятся), а тут явно индуистская свадьба.
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5k
Константин Безумов 54 минуты назад
"Шоу должно продолжаться"
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18k
Дмитрий Час назад
Кумар потерял на свадьбе невесту и женился на образовавшейся Нише.
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36k
Вепс Час назад
У них практически все свадьбы договорные, и невеста с женихом до церемонии вообще могли видеть друг друга только на фотографии. Отсюда вывод "в их случае замена невесты ничего не меняет".
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3k
Федя Хитрый Час назад
Не выбрасывать же карри с лепешками из-за такой мелочи.
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943
Сергей Час назад
Во-первых, семья невесты ожидала приданого.
____________________________________________________
вроде бы приданное с невестой отдается. жених платит выкуп

Во-вторых, семья жениха хотела избежать позора, который ждал бы жениха, вернувшегося со свадьбы без невесты.
__________________________________________________
если дело только в невесте, то вернулся бы с мертвой.

Сурбхи мечтала творить чудеса в своей жизни
__________________________________________________
чем не чудо двинуть кони на своей же свадьбе?
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14k
Corvus Corax 2 часа назад
"Во-первых, семья невесты ожидала приданого."
Нипонил... ???
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13k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
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Весело стучали храбрые сердца...
Отряд не заметил потери бойца
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5k
ваня панкин 2 часа назад
прям новый сценарий для фильма...

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1k
Иван Иванов 2 часа назад
Индия вообще своеобразная страна
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4k
Наталья 2 часа назад
Танцы должны продолжаться несмотря ни на что
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