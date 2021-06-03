В Индии на свадьбе умерла невеста, но ее тут же заменили сестрой

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В индийском округе Этавах, штат Уттар-Прадеш, в конце мая прошло невероятно странное бракосочетание. Невеста внезапно скончалась от сердечного приступа во время церемониального обмена гирляндами с будущим мужем - но свадьбу было решено продолжить, заменив умершую ее сестрой.
Девушка по имени Сурбхи перенесла сердечный приступ во время обмена гирляндами со своим женихом Мангешем Кумаром в рамках индуистской свадебной традиции. Она потеряла сознание, и прибывший на место врач констатировал смерть.
Но вместо того, чтобы прекратить свадебную церемонию и отменить торжество, семьи обеих сторон договорились заменить почившую невесту ее младшей сестрой Нишей. Во время празднования тело Сурбхи находилось в отдельной комнате, а позже она была кремирована.
Но вместо того, чтобы прекратить свадебную церемонию и отменить торжество, семьи обеих сторон договорились заменить почившую невесту ее младшей сестрой Нишей. Во время празднования тело Сурбхи находилось в отдельной комнате, а позже она была кремирована.
Жених Мангеш Кумар и его невеста Сурбхи - последние фотографии перед тем, как она упала замертво
Дядя умершей, Аджаб Сингх, сообщил позже журналистам, что для семьи было "непросто" продолжить свадьбу. "Это было тяжелое испытание для нашей семьи. Одна дочь лежала мертвой в одной комнате, а свадьба другой дочери праздновалась в другой комнате. Таких смешанных эмоций мы еще не испытывали," - сказал он.
Младшая сестра невесты, Ниша, обведена на снимке кружком
Брат Сурбхи, Гаурав, добавил: "Мы не знали, что делать в сложившейся ситуации. Обе семьи сели вместе, и кто-то предложил выдать за жениха мою младшую сестру Нишу. Семьи обсудили этот вопрос и согласились".
Такое решение можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, семья невесты ожидала приданого. Во-вторых, семья жениха хотела избежать позора, который ждал бы жениха, вернувшегося со свадьбы без невесты.
Такое решение можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, семья невесты ожидала приданого. Во-вторых, семья жениха хотела избежать позора, который ждал бы жениха, вернувшегося со свадьбы без невесты.
Мать умершей, Гудди Деви, призвала все же провести свадьбу, несмотря на всем понятные эмоции. Сейчас она оплакивает старшую дочь, но при этом радуется тому, что младшая дочь вышла замуж. "Маме очень больно, - рассказал Гаурав. - Она зовет Сурбхи изо дня в день, поскольку она была старшей дочерью. Сурбхи мечтала творить чудеса в своей жизни. Да упокоится она с миром".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: и такое бывает индия интересное решение нашли выход невеста ну и ну свадьба удивительное рядом
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Всё готово, чего деньгам зря пропадать?
С другой стороны, жених с потерей основной невесты, занял другую Нишу...
Хорошо, что семья невесты оказалась порядочной, и быстро оформили замену по гарантии.
Третий десяк лет живут.
Калым за невесту это в мусульманских традициях (которые там тоже водятся), а тут явно индуистская свадьба.
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вроде бы приданное с невестой отдается. жених платит выкуп
Во-вторых, семья жениха хотела избежать позора, который ждал бы жениха, вернувшегося со свадьбы без невесты.
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если дело только в невесте, то вернулся бы с мертвой.
Сурбхи мечтала творить чудеса в своей жизни
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чем не чудо двинуть кони на своей же свадьбе?
Нипонил... ???
...
Весело стучали храбрые сердца...
Отряд не заметил потери бойца