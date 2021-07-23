40 отличных вещей, найденных в буквальном смысле на улице

Что для одного человека мусор, для другого может быть сокровищем. Инстаграм-аккаунт Stooping NYC доказывает это постоянно: там публикуются вещи, которые кто-то выбросил на помойку или просто оставил на обочине дороги, как это принято в Нью-Йорке. Ну а потом их подобрали, отремонтировали и дали вторую жизнь!

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1. "Я думаю, мне крупно повезло!" 0 Источник:

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2. "Сотни бесплатных новых книг!!!! 52-я улица, между 6-й и 5-й авеню" 0 Источник:

3. Это успех! 0 Источник:

4. Какой-то антиквариат... 0 Источник:

5. "Великолепный витраж. Найден на Восточном бульваре между Роджерсом и Нострандом" 0 Источник:

6. "Небольшой ремонт - и шкаф как новенький" 0 Источник:

7. "Посмотрите, как прелесть" 0 Источник:

8. "Совершенно уверен, что это именно то, чего вы ждали" 0 Источник:

9. "Пора обновить свой запас обуви! 5 авеню и 14-я на Манхэттене" 0 Источник:

10. "Скорее бегите туда. 28-я улица, 7-я и 6-я авеню" 0 Источник:

11. Раритетная вещь! 0 Источник:

12. "Красивое фиговое дерево, который нуждается в некотором уходе! 2-я авеню между третьей и четвертой улицами" 0 Источник:

13. "Это не шутка?! 0 Источник:

14. "Не хочу показать слишком экзальтированной, но это просто потрясающе" 0 Источник:

15. "Бегите бегом к этой жемчужине! Угол 68-й и 3-й улицы" 0 Источник:

16. "Стоит и ждет, когда его кто-нибудь заберет" 0 Источник:

17. "Это на Фрост-стрит, чего вы ждете?" 0 Источник:

18. "Вот это да, крутейшее массажное кресло!" 0 Источник:

19. "Моя прелесть" 0 Источник:

20. "Замечено на проспекте между Бруклином и Нью-Йорк авеню" 0 Источник:

21. "Кому-то очень повезет" 0 Источник:

22. "Боже мой! Спешите на 426 Лексингтон-авеню в Бруклине" 0 Источник:

23. "Заводи мотор! Напротив 726 Park Pl (между Бедфорд-авеню и Роджерс-авеню)" 0 Источник:

24. "Кажется, жители Нью-Йорка любят бархатные диваны. Еще одна красавица из голубого бархата! 116-я улица и Морнингсайд" 0 Источник:

25. "Поздравьте меня с новым приобретением!" 0 Источник:

26. "Удивительный и, наверное, очень тяжелый" 0 Источник:

27. "Найдено в Гарлеме" 0 Источник:

28. "Притащили домой диван и счастливы. Несли его 2,5 километра под сочувственными взглядами прохожих" 0 Источник:

29. "Моя находка проехалась со мной на метро" 0 Источник:

30. "Бар-глобус плюс отличные стол и кресло! Угол Мэдисон и Марси" 0 Источник:

31. "Невероятный письменный стол. Ключ в комплекте" 0 Источник:

32. "Восторг. Угол 15-й Восточной улицы и 2-й авеню" 0 Источник:

33. "Зацените мое новое зеркало" 0 Источник:

34. "Жираф никому не нужен?" 0 Источник:

35. "А бегемот?" 0 Источник:

36. "Не верю своим глазам" 0 Источник:

37. "Вышел прогуляться - нашел необычное зеркало" 0 Источник:

38. "Какой хорошенький!" 0 Источник:

39. "Джава-стрит в Бруклине просто жжет!" 0 Источник: