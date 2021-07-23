FISHKINET
Сообщество Дизайн интерьера. Мебель 91 пост • 82 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
Главная > Сообщество Дизайн интерьера. Мебель 
40 отличных вещей, найденных в буквальном смысле на улице

40 отличных вещей, найденных в буквальном смысле на улице (41 фото)

Автор:
23 июля 2021 11:56
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Нью-Йорк   вещи на улице   вот это да!   вторая жизнь старых вещей   жизнь в сша   находки   ненужные вещи   удивительное рядом   
782
41
Что для одного человека мусор, для другого может быть сокровищем. Инстаграм-аккаунт Stooping NYC доказывает это постоянно: там публикуются вещи, которые кто-то выбросил на помойку или просто оставил на обочине дороги, как это принято в Нью-Йорке. Ну а потом их подобрали, отремонтировали и дали вторую жизнь!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Дизайн интерьера. Мебель"
Метки: Нью-Йорк   вещи на улице   вот это да!   вторая жизнь старых вещей   жизнь в сша   находки   ненужные вещи   удивительное рядом   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
RomaXz Час назад
Бар - глобус! Крутая вещь, хочу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Taximaxi 54 минуты назад
Получить мебель на халяву-бесценно. Вывести клопов,с этой мебелью занесённой-2000$.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
764
Злодей Час назад
Авито на них не хватает ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Кирилл Час назад
Бертоновские борды!!! Изверги!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото + 1 видео) Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото... 27 фотографий, которые еще раз докажут, что мир полон удивительных вещей 27 фотографий, которые еще раз докажут, что мир полон удивительных вещей 30 необычных и редких вещей, которых никто не ожидал увидеть 30 необычных и редких вещей, которых никто не ожидал увидеть Интересные неожиданные находки Интересные неожиданные находки 28 снимков, на которых мать-природа нас удивила 28 снимков, на которых мать-природа нас удивила 30 фотосравнений, которые могут вас удивить 30 фотосравнений, которые могут вас удивить
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

545566



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Наглядные сравнения животных настоящего и их вымерших сородичей из прошлых веков
6
119
Наглядные сравнения животных настоящего и их вымерших сородичей из прошлых веков
Пользователи Твиттера устроили соревнование, в какой стране дороги хуже
4
101
Пользователи Твиттера устроили соревнование, в какой стране дороги хуже
﻿
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото + 1 видео)
Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#факты#автомобили#люди#картинки#фотографии#новости#познавательно#интересное#деньги
#фото#Россия#животные#СССР#дтп#подборка#приколы#прикол#медицина#драка
#Юмор#история#автомир#ynews#кино#аварии#прикольные#природа#авто аварии#Украина

На что жалуетесь?

Вернуться