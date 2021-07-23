40 отличных вещей, найденных в буквальном смысле на улице

Автор:
23 июля 2021 11:56
Что для одного человека мусор, для другого может быть сокровищем. Инстаграм-аккаунт Stooping NYC доказывает это постоянно: там публикуются вещи, которые кто-то выбросил на помойку или просто оставил на обочине дороги, как это принято в Нью-Йорке. Ну а потом их подобрали, отремонтировали и дали вторую жизнь!
1. "Я думаю, мне крупно повезло!"
2. "Сотни бесплатных новых книг!!!! 52-я улица, между 6-й и 5-й авеню"
4. Какой-то антиквариат...
5. "Великолепный витраж. Найден на Восточном бульваре между Роджерсом и Нострандом"
6. "Небольшой ремонт - и шкаф как новенький"
7. "Посмотрите, как прелесть"
8. "Совершенно уверен, что это именно то, чего вы ждали"
9. "Пора обновить свой запас обуви! 5 авеню и 14-я на Манхэттене"
10. "Скорее бегите туда. 28-я улица, 7-я и 6-я авеню"
12. "Красивое фиговое дерево, который нуждается в некотором уходе! 2-я авеню между третьей и четвертой улицами"
14. "Не хочу показать слишком экзальтированной, но это просто потрясающе"
15. "Бегите бегом к этой жемчужине! Угол 68-й и 3-й улицы"
16. "Стоит и ждет, когда его кто-нибудь заберет"
17. "Это на Фрост-стрит, чего вы ждете?"
18. "Вот это да, крутейшее массажное кресло!"
20. "Замечено на проспекте между Бруклином и Нью-Йорк авеню"
21. "Кому-то очень повезет"
22. "Боже мой! Спешите на 426 Лексингтон-авеню в Бруклине"
23. "Заводи мотор! Напротив 726 Park Pl (между Бедфорд-авеню и Роджерс-авеню)"
24. "Кажется, жители Нью-Йорка любят бархатные диваны. Еще одна красавица из голубого бархата! 116-я улица и Морнингсайд"
25. "Поздравьте меня с новым приобретением!"
26. "Удивительный и, наверное, очень тяжелый"
28. "Притащили домой диван и счастливы. Несли его 2,5 километра под сочувственными взглядами прохожих"
29. "Моя находка проехалась со мной на метро"
30. "Бар-глобус плюс отличные стол и кресло! Угол Мэдисон и Марси"
31. "Невероятный письменный стол. Ключ в комплекте"
32. "Восторг. Угол 15-й Восточной улицы и 2-й авеню"
33. "Зацените мое новое зеркало"
34. "Жираф никому не нужен?"
36. "Не верю своим глазам"
37. "Вышел прогуляться - нашел необычное зеркало"
39. "Джава-стрит в Бруклине просто жжет!"
40. "Совершенство! Спринг-стрит, 41"
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— переведено специально для fishki.net
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