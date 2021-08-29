FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10619 постов • 1259 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
19 очаровательных примеров того, что еноты ― самые хитрые животные

19 очаровательных примеров того, что еноты ― самые хитрые животные (20 фото)

Автор:
29 августа 2021 09:49
Сообщество : Животные
Метки: енот   животные   милота   подборка   фото   
474
20

Не зря этих животных называются мусорными пандами: еноты невероятно милые и действительно могут составить конкуренцию многим очаровательным животным.


Еноты просто заполонили Сеть самыми чудесными фотографиями, на которых бездельничают, дурачатся, а иногда и пакостят.

Родина этих полосатиков ― Северная Америка, однако в середине ХХ века их завезли и на территорию России, а также они появились во многих европейских странах.


Возможно, еноты покорили наши сердца из-за того, что они чем-то напоминают и собаку, и обезьяну

19 очаровательных примеров того, что еноты ― самые хитрые животные


Когда тебя назвали очаровательным

19 очаровательных примеров того, что еноты ― самые хитрые животные


Эти животные очень ловкие, и порой наглости им не занимать

19 очаровательных примеров того, что еноты ― самые хитрые животные


Еноты даже представляют реальную угрозу для фермеров: они разоряют посевы и виноградники

19 очаровательных примеров того, что еноты ― самые хитрые животные


Божественное угощение

19 очаровательных примеров того, что еноты ― самые хитрые животные


Да и в городах они чувствуют себя полноправными хозяевами

19 очаровательных примеров того, что еноты ― самые хитрые животные


Еноты забираются в мусорки, а также способны пробраться в дом, машину, на чердак или в гараж

19 очаровательных примеров того, что еноты ― самые хитрые животные


Неожиданные гости

19 очаровательных примеров того, что еноты ― самые хитрые животные


Удивительно, насколько прекрасно они умеют адаптироваться к новым условиям жизни

19 очаровательных примеров того, что еноты ― самые хитрые животные


Полосатики прекрасно живут в лесах и парках рядом с городами, добывая себе человеческую еду

19 очаровательных примеров того, что еноты ― самые хитрые животные


В отличие от других животных еноты могут питаться чем угодно

19 очаровательных примеров того, что еноты ― самые хитрые животные


Вам посылка

19 очаровательных примеров того, что еноты ― самые хитрые животные


Вероятно, именно эта ловкость, смелость и безрассудность вызывает в нас смешанные чувства

19 очаровательных примеров того, что еноты ― самые хитрые животные


И поэтому в некоторых странах мусорных панд заводят в качестве домашних животных

19 очаровательных примеров того, что еноты ― самые хитрые животные


Увы, это не самая лучшая альтернатива кошке, так как дикие повадки с енотом остаются навсегда

19 очаровательных примеров того, что еноты ― самые хитрые животные


Там что-то интересное

19 очаровательных примеров того, что еноты ― самые хитрые животные


Специалисты даже советуют не прикармливать этих очаровательных созданий

19 очаровательных примеров того, что еноты ― самые хитрые животные


Ведь один енот обязательно приведет своих друзей, от которых потом будет сложно избавиться

19 очаровательных примеров того, что еноты ― самые хитрые животные


Так что лучше наблюдать за их озорными выходками со стороны

19 очаровательных примеров того, что еноты ― самые хитрые животные

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: енот   животные   милота   подборка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Горожанин 57 минут назад
Еноты - это барсуки и барсучки, когда нажрутся в баре и начинают к людям приставать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
507
Отец Пигидий 22 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Прораб 24 минуты назад
За енотов всегда плюс.
СЛАВА ЕНОТАМ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
hairov Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Hе шути с Пушкиным. Полчаса назад
Видишь енота - бери ссаную тряпку.. Гони всех на хeP со двора!.. Никакой еды!.. Иначе потом не отвяжешься..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Владимир 41 минуту назад
У меня знакомые как то долбанулись и завели себе енота. Это УЖАС, это дикое, отчаянное животное. К тому же ночное.. То что он мусор раскидывал и мебель переставлял по ночам, это еще фигня. Он рвался на свободу постоянно, тупо разрушил все стены в доме. Орал как последняя сволочь. Если ему что то не нравится, то можно запросто люлей выхватить от него. Несмотря на то, что он мелкий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото) Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото) Странные и смешные: 20+ фото енотов, которые надолго зарядят позитивом Странные и смешные: 20+ фото енотов, которые надолго зарядят позитивом В краснодарский алкомаркет пробрался дикий енот В краснодарский алкомаркет пробрался дикий енот 16 забавных и трогательных фотографий с участием собак 16 забавных и трогательных фотографий с участием собак Дикие животные, которые ведут себя как домашние питомцы Дикие животные, которые ведут себя как домашние питомцы 18 фотодоказательств, что кровать становится уютней, если в ней спит кошка 18 фотодоказательств, что кровать становится уютней, если в ней спит кошка
Serbento

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

378465



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Юмор в стиле COVID-19, который помогает с улыбкой преодолевать сложности
2
109
Юмор в стиле COVID-19, который помогает с улыбкой преодолевать сложности
Большие проблемы низких людей
0
73
Большие проблемы низких людей
Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото)
Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
7
20

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#животные#сша#картинки#аварии#Китай#сарказм#природа#искусство
#интересно#история#Россия#фотографии#кино#город#новости#авто аварии#страна#позитив
#факты#люди#СССР#подборка#смешно#дтп#приколы#жизнь#gif#прошлое

На что жалуетесь?

Вернуться