19 очаровательных примеров того, что еноты ― самые хитрые животные

Еноты просто заполонили Сеть самыми чудесными фотографиями, на которых бездельничают, дурачатся, а иногда и пакостят.

Родина этих полосатиков ― Северная Америка, однако в середине ХХ века их завезли и на территорию России, а также они появились во многих европейских странах.





Возможно, еноты покорили наши сердца из-за того, что они чем-то напоминают и собаку, и обезьяну





Когда тебя назвали очаровательным





Эти животные очень ловкие, и порой наглости им не занимать





Еноты даже представляют реальную угрозу для фермеров: они разоряют посевы и виноградники





Божественное угощение





Да и в городах они чувствуют себя полноправными хозяевами





Еноты забираются в мусорки, а также способны пробраться в дом, машину, на чердак или в гараж





Неожиданные гости





Удивительно, насколько прекрасно они умеют адаптироваться к новым условиям жизни





Полосатики прекрасно живут в лесах и парках рядом с городами, добывая себе человеческую еду





В отличие от других животных еноты могут питаться чем угодно





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Вероятно, именно эта ловкость, смелость и безрассудность вызывает в нас смешанные чувства





И поэтому в некоторых странах мусорных панд заводят в качестве домашних животных





Увы, это не самая лучшая альтернатива кошке, так как дикие повадки с енотом остаются навсегда





Там что-то интересное





Специалисты даже советуют не прикармливать этих очаровательных созданий





Ведь один енот обязательно приведет своих друзей, от которых потом будет сложно избавиться





Так что лучше наблюдать за их озорными выходками со стороны