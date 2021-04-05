Коты, которые показали свой грозный кусь

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Эти кошаки очень любят пускать в ход свои зубки и сделать заветный кусь!
Несмотря на то, что коты — домашние животные, по своей натуре они самые настоящие охотники! Именно поэтому хозяева хвостатых очень скоро привыкают к резвому нраву своих любимцев и к их природному инстинкту покусать всё и вся, что привлечёт их внимание.
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