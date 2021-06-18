16 забавных и трогательных фотографий с участием собак

Конечно, для каждого владельца собаки его питомец всегда кажется самым верным и преданным, даже когда четвероногие друзья ведут себя не слишком хорошо. Но иногда собачки и правда показывают себя настолько примерными и любящими помощниками, что от их усердия тают и хозяева, и окружающие. Собаки готовы послушно ждать, приносить хозяину невообразимые вещи, опекать котов и детей. Всё ради того, чтобы услышать заветные слова: «А кто здесь самый хороший пёсик?».

Верные друзья всегда составят компанию — даже на деловой встрече