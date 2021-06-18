16 забавных и трогательных фотографий с участием собак

Собака уже давно стала преданным другом и помощником человека. Перед вами милые и забавные фотографии четвероногих друзей человека, которые подарят улыбку и тепло на душе.
Конечно, для каждого владельца собаки его питомец всегда кажется самым верным и преданным, даже когда четвероногие друзья ведут себя не слишком хорошо. Но иногда собачки и правда показывают себя настолько примерными и любящими помощниками, что от их усердия тают и хозяева, и окружающие. Собаки готовы послушно ждать, приносить хозяину невообразимые вещи, опекать котов и детей. Всё ради того, чтобы услышать заветные слова: «А кто здесь самый хороший пёсик?».
Верные друзья всегда составят компанию — даже на деловой встрече
Увидел, как этот красавец ждёт своего хозяина у дверей пекарни
Скоро он начнёт придерживать дверь для других покупателей!
Мой пёс знает, что так делать нельзя, и попытался сам за собой убрать
А кто здесь самый хороший ма…
Я думаю, тебе нужно инвестировать в мячи для игр
Собака принесла мне кусочек нашего сада
В её глазах так и читалось: «Я знаю, что тебе это нужно!».
И вообще, принести хозяину что-нибудь полезное — это самое важное дело
Осторожно, очень хороший мальчик!
Надо было уйти всего на минутку, и я «привязал» его вот так
Нашёл самую-самую большую шишку и принёс мне, чтобы показать
Клиентка спросила, можно ли прийти в салон с собакой, которая будет хорошо себя вести
Вот так прошло всё время процедуры.
Мой пёс похитил лакомство на кухне, но не смог повести себя так плохо и пришёл ко мне
Кто из них помогал подстригать газон?
Наша собачка знает, что нельзя доставать пищалки из игрушек
Когда она всё-таки не выдерживает и это делает, то приносит пищалку нам.
Вы сходите куда-нибудь, а я посижу с ребёнком
Хорошие псы дружат с котами, даже если те не особо рады
Источник:
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