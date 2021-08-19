Странные и смешные: 20+ фото енотов, которые надолго зарядят позитивом

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Еноты - самые очаровательные любимчики интернета после кошек и собак. Иногда они ведут себя так странно, мило и смешно, что невозможно удержаться от улыбки. В сети даже есть специальное сообщество, где собирают самые забавные фото диких и домашних енотиков. Ловите енотовую подборку для настроения!
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1) Если к вам пришел енот, НЕ КОРМИТЕ ЕГО! Не ведитесь на трогательно сложенные лодочкой трясущиеся, сморщенные, как у старушки, лапы, на проникновенно заглядывающие в душу печальные глаза, на весь его вид, как бы говорящий что ему голодно, холодно и вообще он сирота. Он сожрет все, что ему предложено... и не предложено тоже. Первые десять минут, он пуглив и скромен, норовит от каждого шороха свалить в кусты, минуты на пол, хватая лапами предложенные ему ништяки, дрожа от счастья, блаженно закатывая глаза и радостно урча. Спустя еще десять минут он будет робко есть с ваших рук. Еще через пять минут нагло норовит спереть что-нибудь со стола, либо перехватить кусок пищи на полпути ко рту. Енота НЕВОЗМОЖНО накормить досыта (никогда не видела наевшегося от пуза енота), даже если он и уйдет, в скором времени обязательно вернется, прихватив по дороге друзей, родню, табор цыган. Все вместе они будут устраивать веселые свары и драки полночи, что прямым образом скажется на вашем сне. Отчалить в царство Морфея вряд ли получится.
2) На ночь еда красиво развешивается по веревкам, натянутым между деревьев. Расстояние между деревьев должно быть не менее трех метров, лично видела, как енот, держась на стволе на честном слове задней ногой, растягивается на метр, пытаясь загребущими ручонками притянуть к себе пакет с едой. Если ему это удастся – попрощайтесь с содержимым пакета. Если нет– план переходит в следующую стадию, енот заползает повыше и начинает прыгать, широко раскинув все четыре лапы в полете, пытаясь заключить желаемый объект в свои страстные объятия. Как правило, в большинстве своем эти полеты заканчиваются фиаско и туша с грохотом падает на землю, но енот, сука, упорный, из двадцати раз один да долетит. Для пакета этого достаточно, для рюкзака – нет, повисит, погрызет да свалится и…продолжит полеты снова, к утру есть риск получить разгрызанный рюкзак без еды.
3) Не развешивайте провиант рядом с палаткой. Есть риск получить экстремальный подъем с мокрыми штанами от рухнувшего сверху енота.
4) Консервы достаточно просто сложить в пакет и подвесить на прочный сучок, то что не пахнет им не интересно.
5) Сильно пахнущие продукты в палатку не берите, бессонная ночь – обеспечена. Сначала они будут рыть подкопы, невзирая на тычки в морду из палатки, потом начнут ее грызть, вероятность испорченной палатки – высока. Потому см. пункт 2.
6) Если накипятили воду – не ленитесь подождать пока она хоть немного остынет и перелить ее в бутылки. В противном случае, на утро вода будет изгажена, енот помоет в ней все, руки – жопу - найденный кусок селедки.
7) Пластиковые бутылки с ценной жидкостью (спирт) лучше спрятать или привязать. Иначе утром можно их не обнаружить. Зачем они им - непонятно. Привлекают закрученные бутылки стоящие на столе. Мирно лежащие на земле им не интересны. Стол ( если есть ) желательно не сооружать из легко разрушаемых или не скрепленных собой материалов. Разнесут на хрен.
8) Бездумно повторяют некоторые действия за человеком или друг другом. Могут запросто пытаться "кочегарить" костер ворочая горящие ветки. Вероятно, связывают это действие с появляющимися вслед за ним ништяками. Так что дождитесь пока кострище прогорит, во избежании пожара.
9) Посуду на ночь нужно мыть, даже если лень, даже через не хочу. В противном случае утром придется искать ее по всему лесу. То, что хоть немного пахнет пищей уносится, как правило, безвозвратно.
10) Обувь тоже лучше куда-нибудь убрать, можно просто в пакет и подвесить на сучок (собирали как то в реке шлепки поутру, бегая по камням босиком, благо река была мелкая и каменистая).
11) Не стойте на пути енотячьих (или енотовых) разборок, они, блин, кидаются!!! Кидаются стаканами, кидаются камнями, кидаются всем что под руку под лапу попадется. В общем, есть риск получить железной кружкой в висок, прилетевшей из темноты. Так же вещь, которую енотик только что умильно вертел в руках, может стать ему внезапно ненужной и полететь по совершенно непредсказуемой траектории.
12) В толпе енотов – будь начеку! Расслабленно валяясь на пенке, с чистой совестью, любуясь звездами, надежно спрятав провиант и тапки, есть риск лишиться какой - нибудь ценной вещи, будь то сумка с документами и деньгами, брелок с ключами от машины, небрежно свисающий из кармана. В пылу азарта, еноту может понадобится совершенно не нужная ему вещь. Бегает енот быстро, лес - большой, спертое найти практически невозможно, и тогда судьба тебе жить в лесу, или бомжевать по лесным тропам, добираясь пешком до дома.
13) Если не хотите спать под оркестр из консервных банок – обожгите их в костре (что, собственно, необходимо и при отсутствии енотов), потом заройте. Можно просто расплющить камнем, расплющенные банки им неинтересны. Иначе енот будет задумчиво бродить, держа банку как нищенка, ждущая подачки, и постукивать ею по камням / по другим банкам / по голове сородичей.