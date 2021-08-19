Странные и смешные: 20+ фото енотов, которые надолго зарядят позитивом

Еноты - самые очаровательные любимчики интернета после кошек и собак. Иногда они ведут себя так странно, мило и смешно, что невозможно удержаться от улыбки. В сети даже есть специальное сообщество, где собирают самые забавные фото диких и домашних енотиков. Ловите енотовую подборку для настроения!