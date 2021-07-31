В краснодарский алкомаркет пробрался дикий енот

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Животное поймали сотрудники муниципальной службы спасения.
Енота обнаружил владелец магазина, который снял зверька на видео. На кадрах видно, что животное залезло в коробку для вина и тихо сидело там.
Отмечается, что работники службы вывезли енота в коробке на природу.
Животное украло в магазине вафли. Спасатели оставили его в лесу. Оказавшись на воле, зверек быстро убежал.
Животное украло в магазине вафли. Спасатели оставили его в лесу. Оказавшись на воле, зверек быстро убежал.
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