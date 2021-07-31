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В краснодарский алкомаркет пробрался дикий енот

В краснодарский алкомаркет пробрался дикий енот (2 фото + 1 видео)

Автор:
31 июля 2021 09:24
Сообщество : Животные
Метки: видео   енот   животные   краснодар   магазин   милота   фото   
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Животное поймали сотрудники муниципальной службы спасения.

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Метки: видео   енот   животные   краснодар   магазин   милота   фото   
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Кенвуд 2 часа назад
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Будьте крепенькими и здоровенькими! Час назад
Зайди в магазин, «тисни» вафли, залезь в коробку и …жди, когда тебя спасатели перенесут в лес «на природу»…
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