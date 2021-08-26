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16 крутых изобретений и дизайнерских находок, выдуманных человеком специально для животных

16 крутых изобретений и дизайнерских находок, выдуманных человеком специально для животных (18 фото)

Автор:
26 августа 2021 08:49
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   животные   идея   кот   креатив   подборка   собака   фото   
971
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Перед вами несколько примеров грамотного использования потенциала человеческой смекалки во имя самого главного.

Одна из важнейших задач, стоящая перед человечеством, заключается в создании всевозможных условий для счастливой жизни котиков и собак. А потому эта индустрия, как и все другие, нуждается в инновациях и нескончаемом потоке вдохновения со стороны людей.


Как ещё можно улучшить жизнь своих зверей-друзей? Этот вопрос должен ежедневно задавать себе каждый цивилизованный гражданин!


1. В этом аэропорту есть небольшой участок травы и пожарный гидрант, где собаки могут воспользоваться туалетом

×


2. В Японии выпустили специальный кухонный стол с отверстием для кота, чтобы тот мог стать полноценным участником трапезы


Отверстие при желании можно закрыть затычкой.


3. В Финляндии есть парковочные места для собак возле супермаркета



4. Мой дядя построил отдельную маленькую лестницу для своей крошечной собачки



5. Переделал старый телевизор под спальню для кота и подарил ему на день рождения


6. Мой отец установил кондиционер в будку нашего хаски


7. Моя тётя связала диванчик для своего кота


8. Собачья будка с шумоподавлением, которая может защитить вашего пёсика во время фейерверков или грозы



9. Нашёл в лесу бесплатную библиотеку палок для собак


10. Собачья будка с замком и кондиционером у торгового центра, которую можно использовать, пока вы едите и делаете покупки


Надпись на будке: «Привет, пёсель, приятного пребывания».


11. Решение найдено!



12. Специальная кровать, под которой расположен домик для котов



13. В аэропорту Сан-Франциско есть ванная комната для ваших собак



14. Специальная зона на заправочной станции, где собаки могут заниматься своими делами



15. Рядом с местным ТЦ стоит автомат с лакомством для собак, двумя фонтанами для псов разных размеров, а также фонтаном для человека


16. Минималистичная и компактная башня для кота



Бонус: На этом знаке есть обращение и к людям, и к их собакам

Вниманию владельцев собак: убирайте за своим питомцем. Спасибо.

Вниманию собак: гррррр, гав, вуф.

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Метки: дизайн   животные   идея   кот   креатив   подборка   собака   фото   
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22k
Сибиряк Полчаса назад
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8k
arhshed 53 минуты назад
Комментарий к фото
Отличный туалет для котов. Но ставить такой в спальню, да еще поверх ковра...
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1k
Денис Ануфриев 54 минуты назад
12.не только лабиринт,но и туалет
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63k
Доктор Джонс Час назад
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