16 крутых изобретений и дизайнерских находок, выдуманных человеком специально для животных

Одна из важнейших задач, стоящая перед человечеством, заключается в создании всевозможных условий для счастливой жизни котиков и собак. А потому эта индустрия, как и все другие, нуждается в инновациях и нескончаемом потоке вдохновения со стороны людей.

Как ещё можно улучшить жизнь своих зверей-друзей? Этот вопрос должен ежедневно задавать себе каждый цивилизованный гражданин!

1. В этом аэропорту есть небольшой участок травы и пожарный гидрант, где собаки могут воспользоваться туалетом