16 крутых изобретений и дизайнерских находок, выдуманных человеком специально для животных

Перед вами несколько примеров грамотного использования потенциала человеческой смекалки во имя самого главного.
Одна из важнейших задач, стоящая перед человечеством, заключается в создании всевозможных условий для счастливой жизни котиков и собак. А потому эта индустрия, как и все другие, нуждается в инновациях и нескончаемом потоке вдохновения со стороны людей.
Как ещё можно улучшить жизнь своих зверей-друзей? Этот вопрос должен ежедневно задавать себе каждый цивилизованный гражданин!
1. В этом аэропорту есть небольшой участок травы и пожарный гидрант, где собаки могут воспользоваться туалетом
2. В Японии выпустили специальный кухонный стол с отверстием для кота, чтобы тот мог стать полноценным участником трапезы
Отверстие при желании можно закрыть затычкой.
3. В Финляндии есть парковочные места для собак возле супермаркета
4. Мой дядя построил отдельную маленькую лестницу для своей крошечной собачки
5. Переделал старый телевизор под спальню для кота и подарил ему на день рождения
6. Мой отец установил кондиционер в будку нашего хаски
7. Моя тётя связала диванчик для своего кота
8. Собачья будка с шумоподавлением, которая может защитить вашего пёсика во время фейерверков или грозы
9. Нашёл в лесу бесплатную библиотеку палок для собак
10. Собачья будка с замком и кондиционером у торгового центра, которую можно использовать, пока вы едите и делаете покупки
Надпись на будке: «Привет, пёсель, приятного пребывания».
11. Решение найдено!
12. Специальная кровать, под которой расположен домик для котов
13. В аэропорту Сан-Франциско есть ванная комната для ваших собак
14. Специальная зона на заправочной станции, где собаки могут заниматься своими делами
15. Рядом с местным ТЦ стоит автомат с лакомством для собак, двумя фонтанами для псов разных размеров, а также фонтаном для человека
16. Минималистичная и компактная башня для кота
Бонус: На этом знаке есть обращение и к людям, и к их собакам
Вниманию владельцев собак: убирайте за своим питомцем. Спасибо.
Вниманию собак: гррррр, гав, вуф.
Источник:
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