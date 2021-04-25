Дикие животные, которые ведут себя как домашние питомцы

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Особое внимание здесь стоит уделить крупным кошачьим, которые, несмотря на свои размеры, во многом похожи на своих одомашненных собратьев.
Если дикие животные, в отличие от домашних, не желают просто так жить с человеком, то это вовсе не значит, что они не могут вести себя как наши родные Мурзики или Бобики. Долой подобные стереотипы! Предлагаем вам взглянуть на фотографии 15 здоровяков, которые не стесняются быть дурашливыми и невольно копируют повадки у котиков и собачек.
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Метки: домашний питомец животные милота подборка фото
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котёнок?
В детстве у меня был граченок, которого подобрал с переломанным крылом, крыло срослось, но летать так и не смог, так и ходил за мной. Также в детстве в деревне за мной ходил как собачка маленький поросенок: я иду на речку - он со мной, я иду в лесок - он за мной. Этого поросенка я потом есть не мог, когда его на мясо пустили, плакал, горевал, практически не спал долго, потом родители себя корили, что сказали, что это был мой поросенок.
И чО с ее аккаунта писать нельзя?