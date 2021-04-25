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Дикие животные, которые ведут себя как домашние питомцы

Дикие животные, которые ведут себя как домашние питомцы (16 фото)

Автор:
25 апреля 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: домашний питомец   животные   милота   подборка   фото   
8216
16
Особое внимание здесь стоит уделить крупным кошачьим, которые, несмотря на свои размеры, во многом похожи на своих одомашненных собратьев.
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Метки: домашний питомец   животные   милота   подборка   фото   
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6k
Pillin Alex 7 часов назад
Домашние животные & Диких живущих дома.
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512
Андрей 7 минут назад
Кот и коробка - вещи неразлучные!
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9k
wild cat Час назад
если это кагуар, то чёт мелкий.
котёнок?
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14k
Жупел - Кипучая сера Час назад
Кстати, вот, "Котёнок" дома.

Ссылка www.youtube.com
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14k
Жупел - Кипучая сера Час назад
Киса в коробке (последнее фото) - шикарно! Хотелось бы погладить, но, думаю, руку откусит!
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1k
Геннадий Николаевич Казаков 2 часа назад
Как люди не понимаю, что леопард, пума, варан и тем более медведь не домашние животные с которыми можно вот так играться?
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4k
Webworks Геннадий Николаевич Казаков Час назад
Да это вроде Степан, его уже совсем затискали любители инстограммов.
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19k
shevanez 4 часа назад
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2k
Tano 5 часов назад
Вообще-то ослы и лошади - это домашние животные, а не дикие.
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2k
О.Бендер 6 часов назад
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14k
Мария Коненкова 6 часов назад
Мелочь, конечно, но где ж паренек-то? Девочка!
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951
vadyushik 7 часов назад
Все детишки любят подурачиться. Хоть ты будущий тигр, хоть крокодил.))
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117
Ольга Т 8 часов назад
Ну, не настолько эти животные уже и дикие, хотя, и относятся они к диким животным. Живут рядом с людьми, да и чем еще в зоопарке заняться?
В детстве у меня был граченок, которого подобрал с переломанным крылом, крыло срослось, но летать так и не смог, так и ходил за мной. Также в детстве в деревне за мной ходил как собачка маленький поросенок: я иду на речку - он со мной, я иду в лесок - он за мной. Этого поросенка я потом есть не мог, когда его на мясо пустили, плакал, горевал, практически не спал долго, потом родители себя корили, что сказали, что это был мой поросенок.
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7k
Cornho Ольга Т 4 часа назад
Почему Ольга пишет "подобрал", "есть не мог", "плакал", "горевал", "не спал"?
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19k
Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я Cornho 3 часа назад
По тому что
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16k
Юрий Ольга Т 2 часа назад

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117
Ольга Т Cornho 2 часа назад
Потому, что я ее муж.
И чО с ее аккаунта писать нельзя?
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Cornho Ольга Т Час назад
Почему нельзя-то? Просто непонятно было, вот я и спросил.
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