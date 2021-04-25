Дикие животные, которые ведут себя как домашние питомцы

Если дикие животные, в отличие от домашних, не желают просто так жить с человеком, то это вовсе не значит, что они не могут вести себя как наши родные Мурзики или Бобики. Долой подобные стереотипы! Предлагаем вам взглянуть на фотографии 15 здоровяков, которые не стесняются быть дурашливыми и невольно копируют повадки у котиков и собачек.