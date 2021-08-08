18 фотодоказательств, что кровать становится уютней, если в ней спит кошка

Появление питомца определенно может улучшить качество вашей жизни, ведь кошки и собаки ― идеальные компаньоны во всех сферах деятельности. Иногда достаточно взять их на руки, погладить, обнять ― и это заставит вас расслабиться и позабыть обо всех заботах.
Наверное, именно поэтому видео с животными так популярны. Кстати, они полезны для здоровья, мы уже рассказывали, что ученые давно это доказали. Полезны для нашего эмоционального состояния и снимки очаровательных кошек: вот увидите, наша подборка зарядит вас хорошим настроением до конца дня.
Котам посвящают целые сайты и страницы в соцсетях. И не просто котам, иногда даже просто их определенному занятию. Во всех уголках мира люди любят своих кошек, и многие с радостью делят с ними свою кровать. А ведь что может быть уютнее, чем свернувшийся котенок у тебя под одеялом? Ну согласитесь, он располагает ко сну и отдыху. Все эти снимки взяты на Reddit: здесь уже семь лет пользователи выкладывают своих любимцев, которые с комфортом расположились под одеялом или завернулись еще во что-нибудь уютное. И их тяга к пледам вполне объяснима: коты прекрасно понимают, что под укрытием им будет тепло и очень комфортно.
Когда место занято
Эта кошечка определенно знает толк в одеяле
Все прелести преподавания онлайн: можно читать студентам лекции с котом в руках
Кажется, не только я люблю вытащить ноги из-под одеяла
Кот по кличке Сет в поисках самой удобной позы
Это Оливер, и его любимое занятие ― забраться под заправленное одеяло
Хозяин этого кота каждое утро укутывает питомца одеялом, и тот сладко спит
Мы ждем сказку на ночь
Котенок после обеда забрался под одеяло и сладко уснул
Спокойной ночи, малыши
А это карантинный кот, взятый во время пандемии, и он нашел удобное местечко
Лицо, когда тебя вытащили из-под одеяла
Маленький Уилл, занявший самое теплое местечко
Заслуженный отдых у 18-летней красотки после тяжелого дня
А хозяйка этого котенка призналась, что искала его 15 минут, пока не обнаружила в одеяле
Сладких снов
Когда место дочери заняли
Попкорн после долгого и утомительного дня ничегонеделанья
Источник:
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