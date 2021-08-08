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Сообщество Без кота и жизнь не та 936 постов • 385 подписчиков подписаться
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18 фотодоказательств, что кровать становится уютней, если в ней спит кошка

18 фотодоказательств, что кровать становится уютней, если в ней спит кошка (19 фото)

Автор:
08 августа 2021 09:07
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кот   кошка   милота   подборка   сон   фото   
376
19

Появление питомца определенно может улучшить качество вашей жизни, ведь кошки и собаки ― идеальные компаньоны во всех сферах деятельности. Иногда достаточно взять их на руки, погладить, обнять ― и это заставит вас расслабиться и позабыть обо всех заботах.

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Метки: животные   кот   кошка   милота   подборка   сон   фото   
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hairov Час назад
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Татьяна Юсова Час назад
С кошечкой кровать становится не только уютной, но ещё и в кошачьей шерсти, но об этом говорить не принято.
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