18 фотодоказательств, что кровать становится уютней, если в ней спит кошка

Наверное, именно поэтому видео с животными так популярны. Кстати, они полезны для здоровья, мы уже рассказывали, что ученые давно это доказали. Полезны для нашего эмоционального состояния и снимки очаровательных кошек: вот увидите, наша подборка зарядит вас хорошим настроением до конца дня.





Котам посвящают целые сайты и страницы в соцсетях. И не просто котам, иногда даже просто их определенному занятию. Во всех уголках мира люди любят своих кошек, и многие с радостью делят с ними свою кровать. А ведь что может быть уютнее, чем свернувшийся котенок у тебя под одеялом? Ну согласитесь, он располагает ко сну и отдыху. Все эти снимки взяты на Reddit: здесь уже семь лет пользователи выкладывают своих любимцев, которые с комфортом расположились под одеялом или завернулись еще во что-нибудь уютное. И их тяга к пледам вполне объяснима: коты прекрасно понимают, что под укрытием им будет тепло и очень комфортно.





Когда место занято

Эта кошечка определенно знает толк в одеяле

Все прелести преподавания онлайн: можно читать студентам лекции с котом в руках

Кажется, не только я люблю вытащить ноги из-под одеяла

Кот по кличке Сет в поисках самой удобной позы

Это Оливер, и его любимое занятие ― забраться под заправленное одеяло

Хозяин этого кота каждое утро укутывает питомца одеялом, и тот сладко спит

Мы ждем сказку на ночь

Котенок после обеда забрался под одеяло и сладко уснул

Спокойной ночи, малыши

А это карантинный кот, взятый во время пандемии, и он нашел удобное местечко

Лицо, когда тебя вытащили из-под одеяла

Маленький Уилл, занявший самое теплое местечко

Заслуженный отдых у 18-летней красотки после тяжелого дня

А хозяйка этого котенка призналась, что искала его 15 минут, пока не обнаружила в одеяле

Сладких снов

Когда место дочери заняли

Попкорн после долгого и утомительного дня ничегонеделанья