15 редких фотографий знаменитостей, которые несколько неожиданны

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Камеры окружают известных людей буквально повсюду. И хотя мы уже привыкли к изображениям, которые мы видели много раз в кино, по телевизору и в журналах, мы все еще можем удивиться случайным или закадровым снимкам.
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Тим Рот в молодости
Кристиан Бэйл, 80-е годы
Мадонна на заре карьеры
Хелен Миррен, 1970
Джейк Джилленхол и Джаред Лето
Натали Портман, 1999 год
Они дурачились во время съёмок
Шэрон Стоун, 1983 год
Бритни Спирс и Леонардо Ди Каприо
Вайнона Райдер и Алек Болдуин на съемках фильма "Битлджус", 1988 год
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