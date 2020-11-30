33 любопытных фото с просторов сети, которые открывают новый взгляд на мир

С момента изобретения камеры, люди сделали миллионы самых невероятных снимков. Некоторые из них вошли в историю, а другие - поразили своей простотой и магией верно выбранного момента. Сегодня мы посмотрим на 33 интересные и познавательные фотографии, многие из которых, возможно, вы еще не видели.
В центре этой фотографии - единичный положительно заряженный атом стронция в ионной ловушке. Этот снимок сделал физик Дэвид Надлингер из Оксфордского университета, который впоследствии стал победителем в ежегодном конкурсе фотографий научно-исследовательского Совета по инженерным и физическим наукам Великобритании.
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2. Успешная операция
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На этом легендарном снимке 1987 года изображен польский кардиохирург Збигнев Релига после 23-часовой операции по пересадке сердца. Пациентом был Тадеуш Житкевич, бывший министр здравоохранения Польши. Он был самым долгоживущим человеком в Польше, которому пересадили сердце, пока, к сожалению, он не скончался в 2009 году от рака легких.
3. Закат с Марса
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На что будет похож закат, если наблюдать за ним с Марса? Робот-марсоход NASA Spirit заснял, как Солнце опускается все ниже и ниже над далеким краем марсианского кратера Гусева. Вот снимок, который ему удалось получить около 6 часов вечера в 2005 году.
4. "Оборона пионеров"
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Этот снимок советского фотографа Виктора Буллы под названием "Оборона пионеров" был сделан в 1937 году в Ленинграде. Он сфотографировал группу пионеров, обучавшихся навыкам противохимической обороны. Об этой фотографии немало спорили - кто-то утверждал, что она жуткая и пугающая, а кто-то видел в ней прекрасную демонстрацию готовности советской молодежи к войне.
5. Подводный отель
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В отеле Conrad Maldives Rangali Island на Мальдивах есть не только подводный ресторан, но и номера под водой. Эти спальни расположены на глубине 5 метров в Индийском океане.
6. Королева Елизавета была механиком
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Нынешняя королева Англии когда-то была автомехаником. На этой фотографии Елизавета меняет колесо во время Второй мировой войны, в 1945 году. Тогда она трудилась во вспомогательной территориальной службе, где научилась менять колеса, восстанавливать и ремонтировать двигатели, и многое другое.
7. Съемка заставки Metro-Goldwyn-Mayer
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Помните тот самый рык? На этом снимке 1928 года показаны съемки знаменитых экранных титров с участием льва для кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Studios. Тогда это был немыслимый и крайне опасный процесс для всей команды, но им удалось создать легенду.
8. Авто с подвохом
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Эта машина выглядит так, как будто она перевернулась и приземлилась на крышу, когда подъезжала за бензином. Но стоит присмотреться, и сразу угадывается обман зрения!
9. Скелет самого толстого человека в мире
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Это макет изображения, показывающий скелет Кита Мартина - британца, который претендовал на звание "самого толстого человека в мире", однако позже скончался в возрасте 44 лет. Его вес составлял 444 килограмма.
10. Рентгеновский снимок беременной собаки
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Это жутковатое с первого взгляда фото - рентгеновский снимок беременной собаки, который показал многочисленных щенков в ее утробе.
11. Фотороботы пропавших детей
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К сожалению, каждый год в мире пропадает немало детей. Часто стражи порядка создают фотороботы пропавших детей, показывающие, как эти дети могут выглядеть спустя месяцы или годы после пропажи. В этом случае первое изображение показывает фотографию с момента исчезновения ребенка, затем макет того, как они могли бы выглядеть спустя время, в течение которого они отсутствовали, а в конце - фотография, когда их нашли и спасли.
12. Брюс Маккэндлесс в свободном полете в космосе
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На этом снимке изображен астронавт Брюс Маккэндлесс II, который в 1984 году совершил первый в истории свободный выход в открытый космос без страховки и какой-либо механической связи с кораблем.
13. Яблоки-призраки
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Эти странные ледяные яблоки обнаружил в своем саду житель США Эндрю Ситсима. Как они появились? Оказалось, зимой на ветках еще оставались несобранные сгнившие яблоки. После ледяного дождя на них образовался "панцирь". Мякоть превратилась в кашицу и вытекла, а ледяная оболочка - сохранилась.
14. Самая высокая статуя в мире
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На этом изображении изображена Статуя единства. Это самая высокая статуя в мире - говорят, что она почти вдвое больше Статуи Свободы. Она изображает индийского государственного деятеля и активиста движения за независимость Сардара Валлабхаи Пателя. Строительство статуи обошлось в 360 миллионов долларов и заняло пять лет.
15. Как делают рентген детям
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Это устройство под названием pigg-o-stat - иммобилайзер, предназначенный для фиксации маленького ребенка во время рентгена.
16. Одна из самых известных фотографий Земли
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Это - одна из самых известных фотографий планеты Земля, сделанная 24 декабря 1968 года в рамках миссии "Аполлон-8". Ее не раз называли самой влиятельной фотографией из когда-либо сделанных.
17. Человеческая кость на Марсе?
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В 2014 году марсоход Curiosity НАСА сделал несколько довольно интересных снимков на красной планете - в том числе этот, на котором изображен камень, похожий на человеческую бедренную кость. Однако, позже НАСА развенчало все слухи - это оказался всего-то камень необычной формы.
18. Зародыш, 18 недель
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Снимок 18-недельного зародыша был сделан с помощью эндоскопа Леннартом Нильссоном, и опубликован в журнале Life в 1965 году. Эта фотография была первой в своем роде, показывающей начало жизни.
19. Сила стихии
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Этот удивительный снимок показывает маяк в Мичигане, США, до и после сильного ледяного шторма. Мощь стихии!
20. Молния сталкивается с извержением вулкана
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Природа никогда не перестанет нас удивлять своими феериями и силой стихии. На этом завораживающем снимки молния во время грозы сталкивается с поразительной силой извергающегося вулкана.
21. Акула или камень?
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Эта фотография, облетевшая интернет - не то, чем кажется на первый взгляд. Издалека нет сомнений, что перед нами акула, но стоит присмотреться - и оказывается, здесь постарался очень творческий человек.
22. Компьютер меньше зернышка риса
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Это - Michigan Micro Mote, самый маленький в мире функционирующий компьютер, который на фото сравнили с зернышком риса. Позже, в 2018 году, компания IBM пошла еще дальше, сделав устройство размером не больше крупинки соли.
23. Нервы зубов и головы
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На этом снимке изображена иннервация (система нервов) зубов и головы человека. Вот почему зубная боль так часто сопровождается головной.
24. Живая оптическая иллюзия
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Этот коридор был спроектирован с целенаправленной оптической иллюзией - чтобы немного приостановить людей, бегущих по коридору.
25. Ледяные кристаллы
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Снежинки и ледяные кристаллы могут быть самых невероятных форм и размеров. Вот еще один шедевр природы! Этот ледяной кристалл нашли в ледяных глубинах Швейцарии.
26. Переделка старого пианино
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Когда пользователь форума Reddit случайно наткнулся на сломанное пианино, которое не подлежало ремонту, он решил дать ему новую жизнь, превратив его в шикарный стеллаж. Парню удалось создать домашнее произведение искусства.
27. Потолок с утками
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Этот необычный потолок находится в пабе The Voyage of Buck в Эдинбурге, Шотландия. В этом стеклянном боксе - 750 резиновых уток. Конструкцию придумала и спроектировала компания Splinter.
28. Мозги, напечатанные на 3D-принтере
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В современном мире можно даже подержать собственный мозг в руках. Даже если это его модель, напечатанная на 3D-принтере. Эти удивительно детализированные 3D-мозги основаны на МРТ-сканировании мужа и жены. Муж решил посмотреть, получится ли распечатать их на 3D-принтере - и у него получилось.
29. Вид из космоса на закат на Земле
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Мы все восхищаемся закатами, но из космоса - они еще круче! Эта фотография, сделанная астронавтом Европейского космического агентства Александром Герстом, показывает, насколько впечатляющим выглядит закат, если смотреть на него из космоса.
30. Ударная волна - наглядно
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Ударная волна - поверхность разрыва, которая движется внутри среды при скачке давления, плотности, температуры и скорости. На этом фото наглядно показана ударная волна, возникающая при взрыве.
31. Жуткий ретро-Хэллоуин
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В 1930-х годах никто не слышал о том, что на Хэллоуин можно нарядиться милым зайчиком или забавным персонажем. Если смотреть на фото празднований того времени - кажется, что это чей-то ночной кошмар!
32. "Политики обсуждают глобальное потепление"
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Скульптура Исаака Кордаля, которая изображает группу политиков, беседующих о глобальном потеплении, находится в Берлине. Это одна из самых популярных и актуальных скульптур современности.
33. Стражи Арктики
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Эта фотография выглядит как нечто из другого мира, но на самом деле - она сделана в Лапландии. Зимой здешняя температура опускается до минус 40 градусов Цельсия, а деревья замерзают и принимают такие необычные формы.
Земля не плоская и не шар!
Земля - полусфера!!!
Сам автор утверждает, что это не сам атом а свет им излучаемый.
Но вот есть то-же фото, почти без обработки и размытия ...
Так вот болтики там как минимум М2, ну или очень близко к этому размеру.
И какого тогда размера этот атом?
Ио н атом или молекула, которая имеет электрический заряд. Если ион имеет положительный заряд, он называется катионом, а если отрицательный анионом.