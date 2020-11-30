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33 любопытных фото с просторов сети, которые открывают новый взгляд на мир

33 любопытных фото с просторов сети, которые открывают новый взгляд на мир (34 фото)

Автор:
30 ноября 2020 16:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: в интернете   в мире   лучшие фото   подборка   популярное   фото   фотографии   фотография   
20950
34
С момента изобретения камеры, люди сделали миллионы самых невероятных снимков. Некоторые из них вошли в историю, а другие - поразили своей простотой и магией верно выбранного момента. Сегодня мы посмотрим на 33 интересные и познавательные фотографии, многие из которых, возможно, вы еще не видели.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в интернете   в мире   лучшие фото   подборка   популярное   фото   фотографии   фотография   
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37  комментариев
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30k
parallax 4 часа назад
6. Во время войны королева работала на фронт. В Первую Мировую дочери царя Николая II рабротали медсёстрами в лазарете. Вот были времена, когда цари или их дети не гнушались испачкать руки. От нынешних правителей такого не дождёшься.
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1k
Nikolay 51 минуту назад
Статуя Единства не в два, а почти в четыре раза выше статуи Свободы: 182 метра Единства, 46 метров Свобода.
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17k
Евгений 55 минут назад
Вот и всё, миф развенчан!
Земля не плоская и не шар!
Земля - полусфера!!!

Вот и всё, миф развенчан! Земля не плоская и не шар! Земля - полусфера!!!
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21k
Sergey Timonin 2 часа назад
много читал про этот снимок атома ...
Сам автор утверждает, что это не сам атом а свет им излучаемый.
Но вот есть то-же фото, почти без обработки и размытия ...
Так вот болтики там как минимум М2, ну или очень близко к этому размеру.
И какого тогда размера этот атом?

много читал про этот снимок атома ... Сам автор утверждает, что это не сам атом а свет им излучаемый. Но вот есть то-же фото, почти без обработки и размытия ... Так вот болтики там как минимум М2, ну или очень близко к этому размеру. И какого тогда размера этот атом?
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3k
qap Sergey Timonin Час назад
Сначала нужно понять, что такое зрение. Глаз воспринимает фотоны, излучаемые или отраженные. Когда вы смотрите на источник света, вы видите излучаемые фотоны. Когда смотрите на предмет - отраженные. На фото изображен процесс. Атом "накачивали" лазером, возбуждали его электронную оболочку, при этом процессе, электроны атома поглощают излучение лазера и переходят на более высокоэнергичную орбиту. После возбуждение, спустя короткое время (пикосекунды), электроны возвращаются на свои орбиты, испуская фотон. На фото запечатлен не момент излучения единичного фотона, а тысячи или даже миллионы таких циклов. Но одним атомом. С точки зрения формальной логики, да, это изображение единичного атома, который является источником света. Точнее, свет от него - это его изображение. Как свет от солнца или пламени свечи, считается их изображением.
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3k
TOROID 2 часа назад
Каким образом при минусовой температуре яблоко могло превратиться в кашицу и вытечь?
Каким образом при минусовой температуре яблоко могло превратиться в кашицу и вытечь?
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4k
Vadim 2 часа назад
2. В 2009 году от рака лёгких скончался врач делавший эту операцию. И министром здравоохранения был тоже он (в 2005-2007 годах). Пациент же был учителем и умер в 2017 году в возрасте 91(!) года.
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450
этотсамый Vadim 2 часа назад
Спасибо за инфу в век фейковой информации!
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5k
Vallek этотсамый 7 минут назад
В углу опустилась без сил и спит медсестра. У такого профиля специалистов безумно сильная физическая и психологическая нагрузка. Рано уходят =(
В углу опустилась без сил и спит медсестра. У такого профиля специалистов безумно сильная физическая и психологическая нагрузка. Рано уходят =(
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17k
ПаганецЪ 3 часа назад
Если бы они ещё работали...
Если бы они ещё работали...
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460
Ivan Ivanov ПаганецЪ 2 часа назад
У некоторых свои такие.
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1k
Илья 3 часа назад
Закат с Марса. Фотография была сделана около 6 часов вечера. Это по марсианскому времени, или по Земле? А часовой пояс какой? Это по летнему времени или зимнему?
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9k
An4aR 3 часа назад
Напомнило.
Напомнило.
Ссылка www.youtube.com
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18k
BiZ 3 часа назад
это рояль. дебилы, ьля..
это рояль. дебилы, ьля..
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921
евгений 3 часа назад
Прям витрувианский человек какой-то) только наоборот
Прям витрувианский человек какой-то) только наоборот
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6k
dikijjim евгений 3 часа назад
для тех кто говорит что кость широкая
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17k
ПаганецЪ dikijjim 3 часа назад
Точно. Теперь отмазки не прокатят.
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6k
dikijjim ПаганецЪ 3 часа назад
единственно что смущает это размер кишечника ,он же должен быть толще и раздутый может фэйк.
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18k
BiZ 3 часа назад
"положительно заряженный атом" называется ион. дебилы, ьля..
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2k
Стоша BiZ 3 часа назад
Не хочу тебя расстраивать, но у атомов заряд нейтрален, элементарная частица с положительным зарядом из которой в том числе состоит атом называется протон. Ион это частица вещества обладающая любым зарядом. Загугли "анион" и пойми что ты сморозил такую же херню как "автор" поста.
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83k
grigori80 BiZ 2 часа назад
умный???
Ио н атом или молекула, которая имеет электрический заряд. Если ион имеет положительный заряд, он называется катионом, а если отрицательный анионом.
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1k
Брошкинн Стоша 48 минут назад
Всё правильно человек пишет. Ион может быть как положительно заряженным атомом (катион), так и отрицательным (анион), ровно так же может иметь заряд и молекула. С хрена ли атом обязательно нейтральный? Выбей электрон и заряд будет -1.
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1k
Брошкинн 43 минуты назад
В смысле +1, конечно
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1k
Кер Реев 4 часа назад
Комментарий к фото
Это - рояль...Нет?
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676
Тамара Коршунова Кер Реев 3 часа назад
Комментарий к фото
Рояль,да.
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1k
Кер Реев Тамара Коршунова 3 часа назад
Комментарий к фото
Надо мастеру сказать.... а то опозорится....
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676
Тамара Коршунова Кер Реев 2 часа назад
Комментарий к фото
Кто смелый?
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4k
Vadim Кер Реев 2 часа назад
Комментарий к фото
Фортепиано
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9k
Serg2001 5 часов назад
"Самая влиятельная фотография" это как?
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17k
ПаганецЪ Serg2001 3 часа назад
Ну, она ко всяким главам государств может входить без предупреждения, ногой двери открывать.
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2k
Стоша Serg2001 3 часа назад
у нее в инсте 108 миллионов подписчиков
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