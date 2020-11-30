33 любопытных фото с просторов сети, которые открывают новый взгляд на мир

К сожалению, каждый год в мире пропадает немало детей. Часто стражи порядка создают фотороботы пропавших детей, показывающие, как эти дети могут выглядеть спустя месяцы или годы после пропажи. В этом случае первое изображение показывает фотографию с момента исчезновения ребенка, затем макет того, как они могли бы выглядеть спустя время, в течение которого они отсутствовали, а в конце - фотография, когда их нашли и спасли.