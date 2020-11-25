Идеальная старость

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Хотите письками помериться кто где больше и чаще был?
Не отрицаю, есть отдельные слезливые истории про браки старого пиндоса и юной тайки. "Молодые" "влюбляются" друг в друга и она ухаживает за своим избранником до самой старости. Но давайте смотреть правде в глаза: американцы приезжают, снимают специальную эскортницу на время отдыха, а потом возвращаются обратно в Америку и рассказывают о том, как было хорошо. И даже если основываться не на том, что сказал гид, а верить своим глазам и логике, в так очень много "искусственных" леди. И много их не потому что они так себя самоосознают, а потому что на них есть спрос. При этом спрос не со стороны тайцев, а со стороны туристов. В основном американских туристов.
А так да, гиду нужно верить. Гид не обманет.