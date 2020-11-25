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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4385 постов • 620 подписчиков подписаться
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Идеальная старость

Идеальная старость (5 фото)

Автор:
25 ноября 2020 10:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: дэнни трехо   знаменитости   короткопост   старость   сша   фотография   шоу бизнес   
4329
5
Видимо у Трэхо большая пенсия...
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Метки: дэнни трехо   знаменитости   короткопост   старость   сша   фотография   шоу бизнес   
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28  комментариев
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22k
Франц Лефорт Час назад
А никого не смутил "труп" на третьем фото?
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7k
Агент Безопасной Национальности Франц Лефорт Час назад
А почему он должен смутить? Там же Трехо
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7k
Bely 4 минуты назад
пф! у нас любой депутат себе позволить такое может на пенсию. А ему для этого работать пришлось. ЗЫ. всё же она с ним из-за Мачеты
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5k
Дмитрий Полчаса назад
А че за мочалка с ним? Массажистка?
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604
АлексЮстасу Полчаса назад
Человек создал на экране кучу образов, без которых фильмы не были бы такими популярными, в том числе, и у нас, в России. Может себе позволить всё, что ему угодно. Респект.
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2k
dolmat21093 39 минут назад
"Видимо у Трэхо большая пенсия..." возможно не только пенсия)
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915
Fara Zolkin 41 минуту назад
Давление в органе есть, и хорошо. Вы же все понимаете,что это по любви
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1k
Ertin 53 минуты назад
Не только пенсия. Мачете у него большое - попробуй тут откажи...
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29k
Alex Час назад
Всем бы такой старости
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9k
Лехахуторской Час назад
Идеальная старость
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5k
Lev Asriev Час назад
У него более сотни ролей в Голливуде. Думаю, что позволить себе он может намного больше, чем на фотках)
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177
Yuryi 2 часа назад
в Патае таких пенсионеров с молодухами в каждом баре и на каждом углу пачками)
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177
Yuryi Юрий Николаевич 49 минут назад
я тебя [мат] не оскорблял
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335
Alexander Kolesnikov Злодей 44 минуты назад
Праааативный....
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177
Yuryi ddp 42 минуты назад
где про любовь сказано было) явно любители отдыха в крыму собрались и почитатели геленжика
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1k
ddp Yuryi Полчаса назад
Где собрались? В Паттайе?
Хотите письками помериться кто где больше и чаще был?
Не отрицаю, есть отдельные слезливые истории про браки старого пиндоса и юной тайки. "Молодые" "влюбляются" друг в друга и она ухаживает за своим избранником до самой старости. Но давайте смотреть правде в глаза: американцы приезжают, снимают специальную эскортницу на время отдыха, а потом возвращаются обратно в Америку и рассказывают о том, как было хорошо. И даже если основываться не на том, что сказал гид, а верить своим глазам и логике, в так очень много "искусственных" леди. И много их не потому что они так себя самоосознают, а потому что на них есть спрос. При этом спрос не со стороны тайцев, а со стороны туристов. В основном американских туристов.
А так да, гиду нужно верить. Гид не обманет.
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177
Yuryi ddp 9 минут назад
как же с тобой померишься, ты все серии орел и решка смотрел)))) нах ты мне сказки рассказываешь, про то что я своими глазами видел... там такие экземпляры их только в крематорий, а не обратно в америку.. о какой логике ты говоришь, они подыхать туда приезжают и делают это красиво в баре с пивом и телкой и в дыму канабиса, тебе в орле про это не показывали)
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458
LinkLine 2 часа назад
автор восхищается зэком?
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Yuryi LinkLine Час назад
Видели б вы , что этот зэк творил в Десперадос (отчаянный) с заточками, тоже бы восхитились)
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3k
SSD 2 часа назад
Да не очень старая тетка то... Ниче еще..
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