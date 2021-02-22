Как выглядели знаменитые люди в детстве?

Глядя на малыша, невозможно понять, кем он вырастет - обычным офисным планктоном, преступником или великим ученым. А может быть, возможно? Посмотрите на фотографии знаменитых людей в нежном возрасте - как вам кажется, говорит ли что-нибудь о том, что их жизнь оставит глубокий отпечаток в истории человечества?

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Владимир Ленин 0 Трехлетний Володя Ульянов с младшей сестрой Марией, 1873 г.

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Чарли Чаплин 0 7-летний Чарльз Спенсер Чаплин с одноклассниками в лондонской школе Хэнвелл, 1897 г.

Франклин Д. Рузвельт 0 Источник: 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт в 16-месячном возрасте со своим отцом, Джеймсом Рузвельтом, 1883 г.

Мэрилин Монро 0 Источник: Норме Джин Бейкер 1 год. 1927 г.

Адольф Гитлер 0 Источник: Годовалый Адольф Гитлер, 1890г.

Амелия Эрхарт 0 Первой в мире женщине-летчице - 4 года. 1901 г.

Альберт Эйнштейн 0 Трехлетний Альберт Эйнштейн, 1882 г.

Елизавета II 0 Источник: Принцессе Элизабет, будущей королеве Елизавете II, 11 лет. 27 апреля 1937 г.

Фрэнк Синатра 0 Источник: Знаменитый певец Фрэнк Синатра в трехлетнем возрасте, 1919 г.

Оскар Уайлд 0 Источник: Оскар Фингал О'Флагерти Уиллс Уайлд в 4 года. 1858 г.

Томас Эдисон 0 Источник: Будущий изобретатель Томас Алва Эдисон в 14 лет. 1861 г.

Николай II 0 Источник: Двухлетний цесаревич Николай с материью, императрицей Марией Федоровной, 1870 г.

Агата Кристи 0 На этом фото, сделанном в конце 1890-х, будущей писательнице Агате Кристи 8-9 лет.

Джеймс Стюарт 0 Источник: 10-летний Джеймс Стюарт, будущий знаменитыйактер, с семьей, 1918 г.

Уинстон Черчилль 0 Источник: 15-летний Уинстон Черчилль с матерью Дженни и братом Джеком, 1889 г.

Эрнест Хэмингуэй 0 Источник: Будущему великому писателю Эрнесту Хэмингуэю 10 месяцев, 1900 г.