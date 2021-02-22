Как выглядели знаменитые люди в детстве?

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Глядя на малыша, невозможно понять, кем он вырастет - обычным офисным планктоном, преступником или великим ученым. А может быть, возможно? Посмотрите на фотографии знаменитых людей в нежном возрасте - как вам кажется, говорит ли что-нибудь о том, что их жизнь оставит глубокий отпечаток в истории человечества?
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Франклин Д. Рузвельт
32-й президент США Франклин Делано Рузвельт в 16-месячном возрасте со своим отцом, Джеймсом Рузвельтом, 1883 г.
Николай II
Двухлетний цесаревич Николай с материью, императрицей Марией Федоровной, 1870 г.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: История в фотографиях детские годы детство звезды знаменитости знаменитые люди интересно фотографии
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