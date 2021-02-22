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Как выглядели знаменитые люди в детстве?

Как выглядели знаменитые люди в детстве? (18 фото)

Автор:
22 февраля 2021 18:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: История в фотографиях   детские годы   детство   звезды   знаменитости   знаменитые люди   интересно   фотографии   
1117
18
Глядя на малыша, невозможно понять, кем он вырастет - обычным офисным планктоном, преступником или великим ученым. А может быть, возможно? Посмотрите на фотографии знаменитых людей в нежном возрасте - как вам кажется, говорит ли что-нибудь о том, что их жизнь оставит глубокий отпечаток в истории человечества?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: История в фотографиях   детские годы   детство   звезды   знаменитости   знаменитые люди   интересно   фотографии   
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17  комментариев
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16k
Ego sum qui sum 52 минуты назад
как выглядел маленький Ленин знает каждый октябренок

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940
Геннадий Николаевич Казаков 6 минут назад
Спасибо за действительно знаменитых людей в подборе, а не всяких клоунов современных!
Кстати, почему мальчики в платьях?
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54k
Racer777 Полчаса назад
Да и подборка - ШИКАРНАЯ!!! Автору - спасибо.
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27k
a.fey Полчаса назад
Там на фотографии два Ленина в детстве; один Ленин - мальчик, а другой Ленин - девочка.
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54k
Racer777 Полчаса назад
По поводу малышей в платьицах... Дело в том, что это связано с простотой отправления естественных потребностей. Со стиркой в те годы морока была, да. Стиральных машин не было. А штаны долго спускать, да и все равно не успели бы. Так что, стирки больше со штанами.
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3k
RALEXXX Час назад
Путина карапуза нет?
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7k
kaboza Час назад
а че странного, смотрю на себя в призывном, и щас..это звездец, букет костей, против щас доброты и радости под сотку)
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3k
Горожанин Час назад
Оскар Уайлд - сама западная современность))...Господа либералфюреры, сразу скажу, историю знаю, не спешите возмущаться. Жесткий сарказм...помогает!)
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
Ну всё понятно, у них мальчики в детстве, в платьицах ходили.
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36k
parallax 2 часа назад
Почему Коля второй в платье?
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5k
Михаил 2 часа назад
Почему Рузвельт, Николай 2, Эрнест в платьях? мода что ли такая была?
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13k
Corvus Corax Михаил 2 часа назад
В то время всех детей одевали в платья. независимо от пола.
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554
Serg Dex Михаил Час назад
Традиция была, если мать занимается сыном он в платье, если папаше спихнули то в мужской одежде, время было суеверное и набитое традициями.
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864
Владимир Corvus Corax 24 минуты назад
Колготки - помню. Платье - не помню.
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36k
parallax 2 часа назад
Мне одному кажется, что Элизабета уже в 11 лет выглядела на все 30?

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9k
Агент Безопасной Национальности parallax 2 часа назад
Так она с тех пор и не меняется
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