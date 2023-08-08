"Да ну, не может быть!": Ирину Хакамаду не узнали без очков

Недавно Ирина Хакамада опубликовала "честное" фото, на котором предстала без очков. Это как Боярский без шляпы - так же интригующе и мало кто видел.
Ирина Хакамада сейчас колесит по миру с лекциями. Недавно она побывала в Израиле, а потом отправилась отдыхать на Бали. 68-летняя Хакамада выложила фото, которое её подписчики долго разглядывали.
"Как есть, открытая природе. Полезно иногда сбрасывать маски)) дышать легче", - подписала снимок Ирина.
Подписчики бизнес-леди её не узнали, о чем поспешили сообщить в комментариях:
- «Без очков совсем другая. Даже не узнать»;
- «Ой, без очков и никогда не признала бы» - удивлялись фолловеры.
На что Ирина заметила: "Але! Я родилась не в очках"".
Еще сказала бы, что Боярский родился не шляпе. Ерунда какая.
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