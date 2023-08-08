"Да ну, не может быть!": Ирину Хакамаду не узнали без очков

Ирина Хакамада сейчас колесит по миру с лекциями. Недавно она побывала в Израиле, а потом отправилась отдыхать на Бали. 68-летняя Хакамада выложила фото, которое её подписчики долго разглядывали.

"Как есть, открытая природе. Полезно иногда сбрасывать маски)) дышать легче", - подписала снимок Ирина.