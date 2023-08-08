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"Да ну, не может быть!": Ирину Хакамаду не узнали без очков

"Да ну, не может быть!": Ирину Хакамаду не узнали без очков

Автор:
08 августа 2023 20:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ирина Хакамада   Фотографии   без очков   знаменитости   комментарии   не узнать   честное фото   
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Недавно Ирина Хакамада опубликовала "честное" фото, на котором предстала без очков. Это как Боярский без шляпы - так же интригующе и мало кто видел.

Ирина Хакамада сейчас колесит по миру с лекциями. Недавно она побывала в Израиле, а потом отправилась отдыхать на Бали. 68-летняя Хакамада выложила фото, которое её подписчики долго разглядывали.


"Как есть, открытая природе. Полезно иногда сбрасывать маски)) дышать легче", - подписала снимок Ирина.


Подписчики бизнес-леди её не узнали, о чем поспешили сообщить в комментариях:

  • «Без очков совсем другая. Даже не узнать»;
  • «Ой, без очков и никогда не признала бы» - удивлялись фолловеры.

На что Ирина заметила: "Але! Я родилась не в очках"".


Еще сказала бы, что Боярский родился не шляпе. Ерунда какая.


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Метки: Ирина Хакамада   Фотографии   без очков   знаменитости   комментарии   не узнать   честное фото   
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18  комментариев
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5k
Трям 53 минуты назад
Давай лучше про Юлю Якубеню, там и то интересней.
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1k
Igor Grishaev Минуту назад
Кончайте уж пиарить это чубайсовское говно
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57k
Олег 4 минуты назад
этот рептилоид еще жив? И даже на свободе.....
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46k
Соломей 6 минут назад
Какой то старый японец выдаёт себя за хакамаду
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1k
Просто прохожий Полчаса назад
Ну во первых разница между фото лет 30, во вторых без макияжа. Морщины, дряблая кожа, круги под глазами-всё как у старухи алкоголички.
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17k
K7OO Полчаса назад
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25k
AzuveR Полчаса назад
И к чему этот высер ?
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24k
sssss3 Полчаса назад
У мусорки сегодня алкаша видел, прям вылитый Хакамада....
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Knives22 Полчаса назад
Вот это новость, моя жизнь прямо таки разделилась на до и после.
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28k
БамбарбияКиргуду 38 минут назад
Рептилоид какой то.Ну и мерзкое иплище.
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14k
GROMOZEKA 41 минуту назад
Обыкновенная престарелая алкоголичка, коих навалом
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5
Собака У Попа 51 минуту назад
Шок контент. Оказывается, женщины пользуются макияжем. Кто бы мог подумать?
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6k
Старичок 53 минуты назад
говно какое то на бали.
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Сергей Час назад
Да хоть без лифчика, нам всё равно.
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