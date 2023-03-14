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17 редких совпадений, которые вселенная подсовывает только раз

17 редких совпадений, которые вселенная подсовывает только раз

Автор:
14 марта 2023 22:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вселенная   Подсовывает   Редкие   Случайные   реальность   совпадения   
1582
18

Иногда в жизни происходят непонятные события, их ещё называют сбоем в матрице. И в эти моменты нам кажется, что реальность от нас ускользает. В этом посте вы увидите случайные совпадения с которыми неожиданно столкнулись люди.

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Метки: Вселенная   Подсовывает   Редкие   Случайные   реальность   совпадения   
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8  комментариев
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5k
BirdTalk 52 минуты назад
Двойник Хью Джекмана на фотографии 1906 года, Германия (крайний слева)-как же я сразу не догадался, какое же сходство, обалдеть.
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2k
Enotko Ytko 15 минут назад
Комментарий к фото
Китайцы все на одно лицо - это общеизвестный факт
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2k
Enotko Ytko 17 минут назад
Комментарий к фото
в каком ряду? и хорошо бы еще фото этого самого Х. Джекман для сравнения, а то так можно сказать, что 3-й во 2 ряду вылитый Сидорыч слесарь из 12 ЖЕКа и поди проверь
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1k
ФЫВАПРОЛ Час назад
6. Двойник Хью Джекмана на фотографии 1906 года, Германия (крайний слева)
А кто такой Хью Джекман и в каком ряду?
И сразу анекдот:
Идут два парня, а перед ними две девушки, один другому говорит:
- Смотри, какая красавица!!!
- Которая?
- Та, что с краю.
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28k
Ego sum qui sum Час назад
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