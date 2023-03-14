17 редких совпадений, которые вселенная подсовывает только раз

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Иногда в жизни происходят непонятные события, их ещё называют сбоем в матрице. И в эти моменты нам кажется, что реальность от нас ускользает. В этом посте вы увидите случайные совпадения с которыми неожиданно столкнулись люди.
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А кто такой Хью Джекман и в каком ряду?
И сразу анекдот:
Идут два парня, а перед ними две девушки, один другому говорит:
- Смотри, какая красавица!!!
- Которая?
- Та, что с краю.
Вообще сходства ни с кем не вижу.