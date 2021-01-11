Как развлекались кумиры: суперзвезды 1970-х - в "Студии 54"

В 1977 году в Нью-Йорке открылся клуб "Студия 54". Он просуществовал лишь 33 месяца и был закрыт в декабре 1979-го, когда его владельцев обвинили в уклонении от налогов. Но в недолгие годы своего существования он был легендарным местом, где собирался весь тусовочный Нью-Йорк, и где запросто можно было встретить настоящих идоов эпохи. Посмотрите, кто там бывал!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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