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Как развлекались кумиры: суперзвезды 1970-х - в "Студии 54"

Как развлекались кумиры: суперзвезды 1970-х - в "Студии 54" (29 фото)

Автор:
11 января 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Студия 54   звезды   знаменитости   история   клубная жизнь   нью-йорк   фотографии   шоу бизнес   
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29
В 1977 году в Нью-Йорке открылся клуб "Студия 54". Он просуществовал лишь 33 месяца и был закрыт в декабре 1979-го, когда его владельцев обвинили в уклонении от налогов. Но в недолгие годы своего существования он был легендарным местом, где собирался весь тусовочный Нью-Йорк, и где запросто можно было встретить настоящих идоов эпохи. Посмотрите, кто там бывал!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Студия 54   звезды   знаменитости   история   клубная жизнь   нью-йорк   фотографии   шоу бизнес   
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−127
Мутный Час назад
Всех собрать и сжечь напалмом этот гадюшник.
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12k
Аристарх Похер Полчаса назад
Обвинение в домогательстве. Запрет всех выступлений и дисков)))
Обвинение в домогательстве. Запрет всех выступлений и дисков)))
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