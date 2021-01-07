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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4498 постов • 636 подписчиков подписаться
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Как выглядели бы звёзды золотого века Голливуда, если бы их немного осовременили

Как выглядели бы звёзды золотого века Голливуда, если бы их немного осовременили (21 фото)

Автор:
07 января 2021 12:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Искусственный интеллект   актриса   звезды   знаменитости   фотография   
285
21
Голливуд известен своими талантливыми и красивыми актрисами. Большинство из Вас, вероятно, знает великих звезд старого Голливуда, как Одри Хепберн или икона красоты Мэрилин Монро. Но как бы они и еще 18 женщин выглядели, если бы жили в наши дни?
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Метки: Искусственный интеллект   актриса   звезды   знаменитости   фотография   
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3k
Виталик из Израиля 44 минуты назад
Они и так не плохо выглядят. Просто макияж поменяли, да расскрасили...
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8k
Александр 5 минут назад
И все стали на одно лицо.
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22k
Е-Лена Полчаса назад
Мне - не понравилось
Все стали похожи друг на дружку - и на усредненную муклу из соцсетей.
ЗАЧЕМ? Зачем эти эксперименты?...
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