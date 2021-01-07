Как выглядели бы звёзды золотого века Голливуда, если бы их немного осовременили

Голливуд известен своими талантливыми и красивыми актрисами. Большинство из Вас, вероятно, знает великих звезд старого Голливуда, как Одри Хепберн или икона красоты Мэрилин Монро. Но как бы они и еще 18 женщин выглядели, если бы жили в наши дни?
Один из пользователей ресурса Bored Panda решил воспользоваться софтом, поддерживающим функцию искусственного интеллекта, чтобы с его помощью не только раскрасить фотографии популярных ранее див, но и слегка их модернизировать. Да, конечно, ИИ ещё далеко не идеален, поэтому некоторые фотографии немного отличаются от оригинала, другие же и вовсе получились с достаточно изменёнными лицами. Но как бы там ни было, результат в любом случае заслуживает вашего внимания, поэтому непременно посмотрите все получившиеся у парня работы и обязательно проголосуйте за те, которые понравились вам больше всего.
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