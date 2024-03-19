15 редких фотографий, на которых знаменитости выглядят совсем по-другому

Мы часто видим знаменитостей в кино, в интернете или на страницах журналов. Даже, когда они застигнуты врасплох папарацци, им часто удается выглядеть как на обложке. В этом посте вы увидите фотографии, на которых запечатлены необычные моменты и неформальные ситуации из жизни звезд.