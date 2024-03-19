15 редких фотографий, на которых знаменитости выглядят совсем по-другому

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Мы часто видим знаменитостей в кино, в интернете или на страницах журналов. Даже, когда они застигнуты врасплох папарацци, им часто удается выглядеть как на обложке. В этом посте вы увидите фотографии, на которых запечатлены необычные моменты и неформальные ситуации из жизни звезд.
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9. Семилетняя Дрю Бэрримор вручает принцессе Диане куклу на лондонской премьере под наблюдением Стивена Спилберга
11. В начале девяностых Тоби Магуайр и Леонардо Ди Каприо познакомились на прослушивании. С тех пор они стали хорошими друзьями
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