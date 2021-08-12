Президент США забыл, где находится Белый дом, и зашел в кусты

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Журналисты заметили на голове Ким Чен Ына лейкопластырь и испугались за его здоровье

Под огнём: в перестрелке у Пентагона погиб офицер полиции и пострадали несколько человек

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