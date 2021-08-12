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Президент США забыл, где находится Белый дом, и зашел в кусты

Президент США забыл, где находится Белый дом, и зашел в кусты (5 фото + 1 видео)

Автор:
12 августа 2021 08:49
Сообщество : Политика
Метки: ynews   байден   видео   деменция   здоровые   политика   сша   
3591
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Джо Байден снова подвергся критике со стороны пользователей соцсетей, которые опять заподозрили американского лидера в старческой деменции, слабоумии и прочих проблемах со здоровьем. С упорством, достойным лучшего применения, Байден проигнорировал подсказки указания агента безопасности и потопал совершенно не туда, куда ему указывали.

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Метки: ynews   байден   видео   деменция   здоровые   политика   сша   
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42k
Максим Т. 2 часа назад

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−4
Вава Хехов 5 минут назад
Дедушка старенький. Снисходительность и ещё раз снисходительность!
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438
Андрей Ы. 9 минут назад
Захотел дедушка в кустиках посикать, зачем так возбуждаться?
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7k
insaider 9 минут назад
У бункерного деда деменция в самом разгаре!
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2k
Урий Урьевич Полчаса назад
Ну захотел чел по саду прогуляться ну какие проблемы?
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22k
Андрей Полчаса назад
Ну зашёл человек отлить в кусты, чего на весь мир то орать? )))))
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0
xxx Андрей 9 минут назад
Лучшей нет красоты ,как посикать в кусты )))
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433
Шел мимо Полчаса назад
В видео ничего общего с описанием. Очередной не удавшийся фейк
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1k
azuver Полчаса назад
Главное конечный результат,в Белый дом он всё же вошёл.А так ,да дедуля с проблемами в голове.
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1
Шерали Буваев Полчаса назад
Наш президент знает дорогу в свой кабинет!
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3k
Слава Андреев Полчаса назад
Старенький он, уже не может терпеть. Хотел пописать в кустики))))))) А они сразу фоткать и кричать -Дебил))))))))))))))
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1k
Константин 37 минут назад
и эти люди нашего Брежнева высмеивали. Брежнев хоть реально рулил долгое время, а этот - вообще клоун
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862
Оксид Бетона 39 минут назад
Это когда это в США Президент страной управлял?
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3k
Джордж. Вашингтон. 40 минут назад
Граждане, обрадовались рано. Брежнева, Андропова, Черненко еще вспомните.
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17k
KOSTELLO 47 минут назад
Очень сильно подозреваю, что к новому году его сменит Камала Харрис.
Все к тому и идет
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2k
Лео Рудакопски 49 минут назад
Ну, пипец! Может, задумался человек? О будущем государства как-никак мыслит!
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6k
Trenzel2003 55 минут назад
Если выбрали дедушку с деменцией, значит оно было им нужно!
Главное что этот ковбой ядреную кнопку не нажал по скудоумию. А ведь могет.
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34k
Антон 57 минут назад
Очередной зиц-председатель Фунт, который ничего не решает, а для мебели самое то!
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11k
Евгений 58 минут назад
Хуже когда президент забыл где у него совесть
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6k
Михаил Час назад
Да ничего особенного, я после недели на даче тоже пытаюсь в кустики свернуть
, инстинкты мля
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1k
Жэка Час назад
А по моему дед довольно уверенно до крыльца дошёл
Какого то удивления или замешательстве в его действиях я не вижу. Ну прошелся по лужайке... Подумаешь

Поддерживаю тех комментаторов кто говорит что в США свита решает больше чем сам президент. Так что не за ту страну переживаем, ох не за ту...
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−8
адик буравчик Час назад
путин далеко не ушел
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