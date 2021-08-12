Президент США забыл, где находится Белый дом, и зашел в кусты

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Джо Байден снова подвергся критике со стороны пользователей соцсетей, которые опять заподозрили американского лидера в старческой деменции, слабоумии и прочих проблемах со здоровьем. С упорством, достойным лучшего применения, Байден проигнорировал подсказки указания агента безопасности и потопал совершенно не туда, куда ему указывали.
Упрямый политик пошел за агентом безопасности, игнорируя дорожку, и, конечно, пришел не туда. Видео, опубликованное в соцсетях, снова заставило американцев волноваться по поводу здоровья своего лидера.
На кадрах, размещенных изданием The Hill в Твиттере, видно, как глава США топает по газону, а потом растерянно оглядывается, как бы удивляясь незнакомой обстановке.
Критики президента в Республиканской партии, да и обычные граждане США в очередной раз предположили, что политик страдает от деменции. Пользователи Сети сравнили эту ситуацию с популярным мемом, в котором Гомер Симпсон прячется в кустах.
He try a entrance ala Homer Simpson. pic.twitter.com/Ss1Lr17Owz— Isaac (@Bartolomeo777) August 10, 2021
Кстати, это не первый раз, когда политик попадает в нелепые ситуации. Байден постоянно путает слова, не в силах запомнить фамилии президентов стран, да и вообще порой ведет себя странно.И многим американцам в этой ситуации не смешно. Люди задаются вопросом: как человек, который не способен самостоятельно найти входв свою резиденцию, вообще может управлять огромным государством?
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Все к тому и идет
Главное что этот ковбой ядреную кнопку не нажал по скудоумию. А ведь могет.
Какого то удивления или замешательстве в его действиях я не вижу. Ну прошелся по лужайке... Подумаешь
Поддерживаю тех комментаторов кто говорит что в США свита решает больше чем сам президент. Так что не за ту страну переживаем, ох не за ту...