35165
19
1
Президент США Джо Байден не смог выговорить фамилию президента России Владимира Путина с первого раза в ходе выступления, посвященного отношениям между странами. А пользователи соцсетей, по традиции, не смогли пройти мимо этой новости.
1. То самое видео, с которого все и началось
6.
Президент Клутин... Это ведь троллинг мощнее, чем киллер. pic.twitter.com/h5icgr97mt— ФЕЙГИН LIVE (@FeyginMark4) April 16, 2021
8. "Вакцинация и Клутин - Байден допустил несколько оговорок в речи о России" - именно такими заголовками сегодня пестрят СМИ
9. Есть и те, кто переживает за американский народ. Может показаться, что президент не в себе
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- "31 января снова пойдут гулять?": реакция соцсетей на планируемый митинг оппозиции
- Видео из кабины «вездехода Путина» появилось в сети: точка в споре о происхождении «Лося» поставлена
- Жириновский вангует: кто станет следующим президентом и займёт кресло Путина
- «Кто как обзывается, тот так и называется»: Путин ответил на обвинения Байдена
- Экс-помощница Байдена назвала Путина львом и припомнила секс-скандал бывшего шефа
114
Понравилось114
Новости партнёров
Загрузка...
Да и всем вам, в вашей Америке, выбравшей такого президента.
Редко очень реагирую, но этот пост прям задел...
Вы, наверное, великий IT-аналитик, коль владеете такой информацией. Оказывается, вот кто русскоязычный взламывает выборы в США. А мы-то, ни сном ни духом. А оно вон, где собака порылась...
Между выгребанием говна из свинарника)
Этим двум старым пердунам давно место на кладбище
Это мы думаем, что танцуем геополитическое "танго" с Америкой. А мы у них - где-то там... в шестом десятке недоразвитых диктаторских режимом и то благодаря тому, что ядерная граната у Дулина, клунина, да все равно у кого конкретно, лишь бы пациент не особо нервничал... А у клутина нервишки явно начали сдавать... по самые его "искандеры".