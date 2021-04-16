FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Политика 2377 постов • 832 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Политика 
Президент Клутин: реакция на эпичную оговорку американского лидера

Президент Клутин: реакция на эпичную оговорку американского лидера (19 фото + 1 видео)

Автор:
16 апреля 2021 11:37
Сообщество : Политика
Метки: Оговорка   Россия   байден   клутин   политика   путин   сша   
35165
19
1
Президент США Джо Байден не смог выговорить фамилию президента России Владимира Путина с первого раза в ходе выступления, посвященного отношениям между странами. А пользователи соцсетей, по традиции, не смогли пройти мимо этой новости.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: Оговорка   Россия   байден   клутин   политика   путин   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
352
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
352  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
112k
zubrilov 22 часа назад
Теперь у них есть свой придурок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 30)
923
Пихайло Полчаса назад
Как бы чего не вышло... Непредсказуемого

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Volga_34 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
insaider 2 часа назад
Уже сделали этот день национальным праздником?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей 3 часа назад
Неужели кто-то думает что на западе у кого-то Путин пользуется авторитетом!да от него как от чумного шарахаются.у них есть целые институты которые изучают,страну ,и не только историю.всего сто лет назад пол страны расхерачили,людей поубивали,судеб порушили,ради того чтобы свергнуть монархию,узурпацию власти.и вот по прошествии всего ничего,на те же грабли.это как отпилили себе по туловища,оно только-только отросли,и опять давай отпиливают.и только из за того что очередной жулик сказал что это хорошо.да на него там и смотрят как на главаря варваров.любители членовредители.выборы для того и придуманы чтобы власть менялась,и была адекватна.долго у власти ,это песец берега теряются.путин своим обнулением плюнул на все могилы за сто лет .а уж после его слов "пока я президент , повышения пенсионного возраста не будет"он сам себе приговор вынес.и да последние выборы ,не пеньках да на капотах,не признаны практически во всём мире.так что если он пойдет на выборы 24то он будет нелегитимным.а по факту,и по совести уже и сейчас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69k
Tantal Сергей 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей Tantal Час назад
Фанат?или на зарплате?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
384
alex 3 часа назад
Недавно было видео, где он не мог вспомнить, как зовут министр обороны США. На самом деле это очень грустно. Те, кто его посадил на роль президента, вообще не берегут дедушку. Видно ведь, что у него реальные возрастные проблемы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
229
Александр Поляков 4 часа назад
старая кляча
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
362
Vlad 4 часа назад
Сказал же Путин- здоровья вам.
Да и всем вам, в вашей Америке, выбравшей такого президента.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей 4 часа назад
Бидон Путина может как угодно обзывать,я думаю даже нассать на голову при случае.потому как вся партэлита российская у него на крючке.активы ,недвижке, родственники,если не в пендосии то в дружественных к пендосии странах.да и самого активы ,врядли находятся в сбербанке.так что при любом вяке в сторону бидона от Путина,яйца Путина оказываются между дверью и косяком,и его тихий скулеж будет означать,здаемсюю.путин в своей стране порядок не в состоянии навести,так неужели вы думаете что на международной арене он пользуется авторитетом!один старый маразматик не может запомнить погоняло другого.а другой настолько представил себя великим что уже офуел что его не запомнили,и даже не понимает что над ним просто издеваются.было бы не так обидно,но в лице этого недоношенного издеваются над моей страной потомки жуликов и проституток.вот где обидно то.а к стати можно вопрос!кто нибудь знает а наш министр обороны по молодости от срочной армии,тупо откосил,или какая-нибудь военная кафедра?я Шойгу имею в виду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
384
alex 3 часа назад
Вы сами себе всегда противоречите. С одной стороны у вас Путин не вякает, с другой огребает санкции, потому что вякает. Вы там у себя определитесь с чем-то одним.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей alex 3 часа назад
И где он на бидона вякнул то?вы тень на плетень не наводите.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
961
Александр 4 часа назад
И этим показал значение президента РФ,зачем еще ему запоминать как его зовут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Иван Алексеев 6 часов назад
Дядя Вова не обидеться. Он просто в ответ ссылаясь на возраст назовёт Байдона бидоном. И всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Kucher 8 часов назад
Просто дедуля старенький уже, жизнью потрёпаный, работа нервная, сын. - хулиган нехороший, жену с сестрой путает... Экология опять же ни к чёрту. Хорошо, что он хоть как-то ещё сам говорить может, а вы от него ждёте, что он ещё и связно сможет говорить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
John 9 часов назад
Сказочный убийца Клутин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82
pka2004 9 часов назад
Дед-маразм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
net 9 часов назад
Представьте, что он просто не может запомнить. А кто там вообще Россией правит, он вообще узнал после того, как его президентом сделали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Михалыч 9 часов назад
Бидон напоминает Брежнева. С нетерпением ждём Горбачева...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Fishki_surfer 10 часов назад
Ну заговаривается, зато не киллер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
156
Сергей 10 часов назад
Точно, наш президент Ктулху. Байден просто ошибся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
99k
Александр 10 часов назад
Автор, ты целенаправленно нарываешься на УК РФ, Статья 319. И подставляешь ресурс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 17)
1k
NickLon Unknown 9 часов назад
Я только что прочёл "бла-бла-бла". Какими либо фактами или исследованиями это можешь подтвердить? Или опять "хайли лайкли"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
99k
Александр NickLon 9 часов назад
Я обычно и не реагирую, но посты канадских стасянов на главной меня иногда прибешивают. Рассадник русофобии.
Редко очень реагирую, но этот пост прям задел...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
NickLon Unknown 9 часов назад
... "Не льсти себе и России! Тут в кого ни ткнешь - тонны иностранцев русскоязычных." ...
Вы, наверное, великий IT-аналитик, коль владеете такой информацией. Оказывается, вот кто русскоязычный взламывает выборы в США. А мы-то, ни сном ни духом. А оно вон, где собака порылась...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
99k
Александр NickLon 8 часов назад
Да там в кого не ткнешь, аналитЕГи))
Между выгребанием говна из свинарника)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
NickLon Unknown 8 часов назад
"Имья сэестра, имя!" (к/ф "д'Артаньян и три мушкетёра"). Любезнейшая Вы наша, расскажите, пожалуйста, это ж где такое государство? И как его зовут?... Не, ну просто в голове не укладывается: богатое, развитое, демократичное и, при этом, ещё цивилизованное... Вы не с Марса, часом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ник еще не придумал 11 часов назад
да всем ясно что это фейк.
Этим двум старым пердунам давно место на кладбище
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
DNK 11 часов назад
Байдена можно понять - знать всех диктаторов в мире поименно - сложно в общем-то...
Это мы думаем, что танцуем геополитическое "танго" с Америкой. А мы у них - где-то там... в шестом десятке недоразвитых диктаторских режимом и то благодаря тому, что ядерная граната у Дулина, клунина, да все равно у кого конкретно, лишь бы пациент не особо нервничал... А у клутина нервишки явно начали сдавать... по самые его "искандеры".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 44 комментария (из 275)
Показать ещё
Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео) Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео) "31 января снова пойдут гулять?": реакция соцсетей на планируемый митинг оппозиции "31 января снова пойдут гулять?": реакция соцсетей на планируемый митинг оппозиции Жириновский вангует: кто станет следующим президентом и займёт кресло Путина Жириновский вангует: кто станет следующим президентом и займёт кресло Путина Вся история победы Байдена на выборах президента США в мемах Вся история победы Байдена на выборах президента США в мемах «Кто как обзывается, тот так и называется»: Путин ответил на обвинения Байдена «Кто как обзывается, тот так и называется»: Путин ответил на обвинения Байдена Экс-помощница Байдена назвала Путина львом и припомнила секс-скандал бывшего шефа Экс-помощница Байдена назвала Путина львом и припомнила секс-скандал бывшего шефа
Преподобный Стасян

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1101470



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Дипломат РФ в Латвии устроил шумную вечеринку, а недовольным соседям показывал неприличные жесты
3
353
Дипломат РФ в Латвии устроил шумную вечеринку, а недовольным соседям показывал...
Фартануло, повезло: удачные моменты, попавшие в объектив фотокамеры
1
84
Фартануло, повезло: удачные моменты, попавшие в объектив фотокамеры
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Пирог с капустой и фаршем на заливном тесте
6
7
Пирог с капустой и фаршем на заливном тесте
Украинская пара решила соединиться нерушимыми узами
1
54
Украинская пара решила соединиться нерушимыми узами
Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео)
Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#прикол#дтп#приколы#авто аварии#природа#соцсети#автомобили#истории
#фото#Россия#картинки#животные#сша#СССР#интересное#прикольные#девушки#смешные
#интересно#подборка#аварии#люди#факты#автомир#кино#авария дня#забавно#коронавирус

На что жалуетесь?

Вернуться