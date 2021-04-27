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Оговорочка вышла: Джо Байден снова перепутал слова, выругавшись во время публичного выступления

Оговорочка вышла: Джо Байден снова перепутал слова, выругавшись во время публичного выступления (4 фото + 1 видео)

Автор:
27 апреля 2021 12:24
Сообщество : Политика
Метки: Оговорка   Публичное выступление   байден   видео   политика   ругательство   
1803
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1
Похоже, у американского президента все-таки есть проблемы с речью (или с памятью). Байден снова попал в неловкую ситуацию и случайно произнес нецензурное слово, которым в англоязычных станах грубо называют представителей секс-меньшинств.

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Метки: Оговорка   Публичное выступление   байден   видео   политика   ругательство   
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15  комментариев
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1k
Никита Час назад
По моему в политике,как и в балете, надо уходить вовремя.
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3k
Lost 7 минут назад
Нужно залить новую прошивку в бидон, старая глючит... Ахахахахахха
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899
ZloyPupsik 23 минуты назад
и что?
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732
Электрик 43 минуты назад
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301
Nane First NameLast Час назад
Бандеровцы ему в мельдоний подсыпали.


Автор, тебы замораживают? Уже сколько дней прошло с этого опуса.
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18k
Ватаку Накомоде Час назад
Это уже какая то специальная олимпиада, слушать и обсуждать оговорки какого-то старикана?
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12k
Yasen_Perec Час назад
Что на уме, то и на языке.
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10k
ГородДомов Час назад
Байдон, продолжай оговариваться . всё правильно
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1k
GUSAR ГородДомов Час назад
БайдЕн!
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10k
ГородДомов GUSAR 55 минут назад
а что Байдену можно оговариваться а мне нет?
.. я хотел написать Бидон
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2k
★Lucifer★ Час назад
Старикашке уже 78.
Что вы от него хотите? Хорошо, что вообще ещё говорит...
А может это просто маразм подкрался? С Альцгеймером?
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16k
MarkovAlexandr ★Lucifer★ 38 минут назад
Вакцина Pfizer согласно отчету Микробиология и Инфекционные заболевания (https://www.hennessysview.com/images/covid19-rna-based-vaccines-and-the-risk-of-prion-disease-1503.pdf)https://www.hennessysview.com/images/covid19-rna-based-vaccines-and-the-risk-of-prion-disease-1503.pdf) может вызвать болезнь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) и Болезнь Лу Герига (прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы).
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5k
Заур Час назад
Оговорочка по Фрейду
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3k
Vladimir Taranovich Час назад
Нацистские п.и.д.орги говорит)))....Ну, правильно. А че...
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34k
AGM Vladimir Taranovich 9 минут назад
вот вот по моему он как раз сказал то что думал
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