«Что мы увидели по телевидению: эти белые сторонники превосходства, поклонники нацизма, несущие нацистские флаги», - хотел заявить президент США, но после оговорки смысл сказанного слегка исказился.



Впрочем, поняв, что ляпнул что-то не то, Байден сразу же поспешил исправиться, однако эта промашка не ослась незамеченной ни американцами, ни жителями других стран.