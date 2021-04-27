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Похоже, у американского президента все-таки есть проблемы с речью (или с памятью). Байден снова попал в неловкую ситуацию и случайно произнес нецензурное слово, которым в англоязычных станах грубо называют представителей секс-меньшинств.
Джо Байден снова оконфузился. Произнося пафосную речь о необходимости борьбы с расовым превосходством белых, президент оговорился и случайно употребил нецензурное слово.
Пытаясь донести до публики словосочетание «нацистские флаги», Байден допустил ошибку в слове флаг (flag), перепутав его со словом "fags". Так в США и других англоязычных странах называют лиц нетраиционной сексуальной ориентации.
Пытаясь донести до публики словосочетание «нацистские флаги», Байден допустил ошибку в слове флаг (flag), перепутав его со словом "fags". Так в США и других англоязычных странах называют лиц нетраиционной сексуальной ориентации.
«Что мы увидели по телевидению: эти белые сторонники превосходства, поклонники нацизма, несущие нацистские флаги», - хотел заявить президент США, но после оговорки смысл сказанного слегка исказился.
Впрочем, поняв, что ляпнул что-то не то, Байден сразу же поспешил исправиться, однако эта промашка не ослась незамеченной ни американцами, ни жителями других стран.
Впрочем, поняв, что ляпнул что-то не то, Байден сразу же поспешил исправиться, однако эта промашка не ослась незамеченной ни американцами, ни жителями других стран.
Это действительно далеко не первый случай, когда президент США ошибается, выступая на публике. Совсем недавно он изрядно повеселил общественность, назвав российского лидера "президентом Клутиным". А месяц назад большой резонанс вызвало заявление Байдена, который оговорился, назвав вице-президента Камалу Харрис «президентом».
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Автор, тебы замораживают? Уже сколько дней прошло с этого опуса.
.. я хотел написать Бидон
Что вы от него хотите? Хорошо, что вообще ещё говорит...
А может это просто маразм подкрался? С Альцгеймером?