"Эта страна катится в ад": как в США арестовывали Трампа

Вчера, 4 апреля 2023 года, Дональд Трамп прибыл на заседание суда в Нью-Йорке, где был арестован на период предъявления ему обвинений.





Всё это время у здания суда наблюдались столкновения сторонников и противников экс-президента, а из-за огромного плаката "Трамп всё время лжёт" возникла драка.



