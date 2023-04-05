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"Эта страна катится в ад": как в США арестовывали Трампа

"Эта страна катится в ад": как в США арестовывали Трампа

Автор:
05 апреля 2023 10:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   Дональд Трамп   США   арест   арестант   видео   политика   суд   судебное заседание   
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Вчера вся Америка замерла в ожидании ареста Дональда Трампа. И он произошёл. Правда, через пару часов был отменён, но факт остаётся фактом: Трамп стал первым экс-президентом США со статусом арестанта.

Вчера, 4 апреля 2023 года, Дональд Трамп прибыл на заседание суда в Нью-Йорке, где был арестован на период предъявления ему обвинений.


Всё это время у здания суда наблюдались столкновения сторонников и противников экс-президента, а из-за огромного плаката "Трамп всё время лжёт" возникла драка.


Среди собравшихся - и просто зеваки, и протестующие, и много журналистов. Район здания суда Манхэттена оцеплен полицией. Площадь перед судом разделили по секциям, в каждую из которых пускают ограниченное количество людей.



Над районом кружат вертолёты, усилена охрана.




В Белом доме заявили, что готовы к возможным беспорядкам сторонников бывшего президента. Хотя его противники вызывали куда больше вопросов и опасений.

Например, вот этот активист изображает Трампа за решёткой:


Среди противников Трампа заметили и это миловидное (нет) существо:



Её диалог с журналистом выглядел так:

- Почему вы называете всех белых расистами?

- Не, я их называю клятыми республиканцами.

- Нет, расистами.

- Не-не!

- Зачем вы провоцируете, подстрекаете к насилию?

- Да потому что я черная и обожаю насилие. Я животное, скотина. Я черное животное! Давайте убивать всех белых! О, да, детка!


Под стражей экс-президент США находился почти два часа, хотя его адвокат ожидала, что вся процедура не займёт более 30-40 минут.


Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации. Главное, в чём обвиняют экс-президента США - выплата двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи с политиком. Прокуратура считает, что таким образом Дональд Трамп пытался повлиять на выборы в 2016 году.


Узнай Америка об этой связи, Трамп никогда бы не стал президентом - считают обвинители политика. Выплата за интимные интрижки осуществлялась через вторые руки - якобы к этому причастен советник Трампа Майкл Коэн, который перечислил адвакату порноактрисы Сторми Дэниэлс $130 тыс. Якобы после избрания на пост президента Трамп полностью возместил своему советнику потраченные деньги, выписав ему 11 чеков.


Помимо этого политику предъявили другие обвинения:

  • выплата $30 бывшему швейцару в Trump Tower, который хотел обнародовать историю о внебрачном ребёнке Трампа;
  • выплата $150 тыс. еще одной женщине, которая утверждала о давней сексуальной интрижке с политиком. Якобы деньги ей выплачивались через подставную компанию, а официальные документы о назначении платежа были сфальсифицированы.


Эти и все остальные обвинения против экс-президента США относятся к тяжким преступлениям класса E — это низшая категория тяжких преступлений в штате Нью-Йорк. По каждому пункту обвинений Трампу может грозить до четырех лет лишения свободы.


Адвокат Трампа заявил, что обвинения против политика беспочвенны, и.к. лишены фактов, а весь процесс - преследование по политическим мотивам. Сам же экс-президент отрицал как связь с Дэниелс, так и остальные обвинения, заявив, что вся эта судебная вакханалия имеет одну цель: помешать ему бороться за пост президента в 2024 году.


Согласно правилам, все арестованные обязаны сдать отпечатки пальцев и мазок на ДНК, также пройти процедуру фотографирования, однако по словам источников NBC, фото делать не стали.


После заседания суда формальный арест был снят и Дональд Трамп покинул зал без комментариев журналистам и каких-либо победных жестов.


А спустя время Дональд Трамп вернулся во Флориду и выступил с заявлением:



Самое важное из заявления политика:


✔️Обвинения против него являются прямым и безусловным вмешательством в предстоящие выборы;

✔️Он отказался от предложения прокурора урегулировать дело до суда, т.к. не захотел в этом участвовать;

✔️Экономике США грозит крах, т.к. доллар совсем скоро перестанет быть мировым стандартом;

✔️США продолжают слабеть из-за альянсов других стран. Россия объединилась с Китаем, а Саудовская Аравия — с Ираном. Кто мог раньше представить себе подобное?

✔️Администрация Байдена виновна в том, что мировое сообщество вплотную приблизилось к третьей мировой войне, причём ядерной;

✔️Оставайся Трамп президентом США, эскалации конфликта между РФ и Украиной не было бы.


Так прокомментировал происходившее с его отцом Трамп-младший.



В Белом Доме также дали первые комментарии после суда над Трампом, пояснив, что вопрос политика не является для Байдена приоритетным и волнения, связанные с этим делом, администрацию президента не беспокоят. С возможными беспорядками готовы бороться всеми доступными средствами.


Итак, экс-президент Трамп остаётся на свободе до следующего слушания, которое состоится в декабре 2023 года. Сам же суд над политиком пройдёт в январе 2024 года.

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Метки: Ynews   Дональд Трамп   США   арест   арестант   видео   политика   суд   судебное заседание   
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7  комментариев
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8k
Колорад 54 минуты назад
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1k
КАКАнгел Минуту назад
В АМЕРИКЕ ТЕПЕРЬ ОФИЦИАЛЬНО НЕТ ДЕМОКРАТИИ !
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22k
Mike Miller 6 минут назад
Демократия, однако.
Впаяют судимость... и нет кандидата. Где-то я это уже видел....
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16k
sonic24a 15 минут назад
Да норм у него всё. Вон Кеннеди грохнули на разборках.
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5k
satra 17 минут назад
Избирательная система США настолько чудесна, что заключенный не может голосовать, но может быть избранным.
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9k
Copycat 39 минут назад
Теперь можно подойти к Навальнистам и похлопав по плечу сказать "А знаете в америке ведь есть тоже свой "Навальный", человек тоже хотел лучшего для страны, его сторонники тоже митинговали и их нещадно давили силовики, тоже хотел стать президентом, но текущая власть решила упрятать его за решётку, давайте снимем фильм про его борьбу с кровавым режимом Байдена"

я представляю какой взрыв "этодругина" там будет
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15k
K7OO 51 минуту назад
От души желаю победы Трампу. И Байдену тоже. До полной аннигиляции.
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