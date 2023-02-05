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Шар – всё: в США сбили китайский аэростат и собирают его обломки

Шар – всё: в США сбили китайский аэростат и собирают его обломки

Автор:
05 февраля 2023 08:00
Сообщество : Военное
Метки: Ynews   Китай   США   аэростат   байден   видео   политика   разведка   шар-зонд   
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"Шар-шпион", несколько дней будораживший умы американцев, был всё-таки сбит над побережьем США.

2 февраля над штатом Монтана в США был обнаружен шар-зонд. Именно здесь, на северо-западе Штатов, находятся шахты с межконтинентальными баллистическими ракетами Minuteman III, поэтому объект сразу нарекли "шпионским". Китай признал аэростат своим и отметил, что он научный и используется в целях для наблюдения за погодой. Но китайцам не поверили, а в американском обществе развернулась дискуссия: что делать с этим теперь уже опознанным летающим объектом?


Власти США сначала заявили, что не собираются сбивать аэростат, опасаясь жертв и возможных разрушений. Эта позиция вызвала скандал в американском обществе, а администрацию Байдена даже назвали "импотентной". Наконец, получив порцию критики, президент Байден сообщил, что "позаботится" о шаре-шпионе, и аэростат, который 4 февраля был замечен в небе над штатами Северная Каролина и Южная Каролина, все-таки был сбит с помощью ракеты "воздух-воздух", запущенной с истребителя F-22, сообщили в Пентагоне.


На телеканале Fox News показали видео с падающим воздушным шаром. Объект поразили близ города Кинстон, который находится рядом с побережьем Атлантики.



До этого момента Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) из-за метеозонда закрыла небо для гражданской авиации над тремя аэропортами США. Самолёты не взлетали и не приземлялись в Миртл-Бич, Уилмингтоне и Чарльстоне.


За операцией по поражению зонда наблюдали тысячи американцев.


А в соцсетях появляются всё новые и новые видео, которые позволяют увидеть этот процесс во всех деталях и максимально отчётливо.


Правозащитница из КНР Дженнифер Цзэн в своём Twitter сообщила о том, что производитель аэростата является государственным военным научно-исследовательским институтом и имеет лицензии на производство оружия. В доказательство своих слов она привела документы с государственными печатями - в них представлены сведения о китайском научно-исследовательском институте в Чжучжоу. Воздушные шары, поднимающиеся на высоту до 48 тыс. м, производит Zhuzhou Rubber Research & Design Institute.



Сейчас в Пентагоне заняты сбором и изучением обломков упавшего аэростата. "Не могу говорить подробнее, но мы имели возможность изучить шар и оборудование, которое представляет ценность", - цитирует представителя Пентагона журналистам агентство РИА Новости.


Обнаружение шара-зонда ухудшило и без того непростые отношения США и Китая. Так, глава госдепа Энтони Блинкен отменил свой многодневный визит в Китай, а после того, как аэростат был сбит, в Пекине выразили протест против американских действий, о чём сообщается на сайте внешнеполитических действй США. Китайцы продолжают настаивать на том, что это был гражданский объект, который попал в воздушное пространство США в результате форс-мажора. Зато теперь у китайской стороны развязаны руки, и Пекин оставляет за собой право на любую необходимую реакцию - говорится в заявлении МИД КНР.

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Метки: Ynews   Китай   США   аэростат   байден   видео   политика   разведка   шар-зонд   
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16  комментариев
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17k
Виталий Касандров 2 часа назад
Вот уроды.
Сбили мирный исследовательский шар, а там может быть какие то эксперименты для будущего всего человечества проводили.
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5k
Горыныч 36 минут назад
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3k
portroy 41 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
the_RON 43 минуты назад
У кого есть возможность посмотреть на сайте Flightradar24 GOLD сколько американских воздушных шаров воздухоплавает по всему миру... ИХ СОТНИ!!! И никто почему-то не паникует по этому поводу и не сбивает их шары. Наверно, потому что мы не понимаем и это другое?
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43
Вася 47 минут назад
Надеюсь, тем не новый штамм ковида был....
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825
bohemia 50 минут назад
Китайцы скорее всего получили что хотели, а теперь просто состоятся пустые прения
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11k
Андрей Ма-С 52 минуты назад
"это вам не пэлоси" сказал оператор пво сшп
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Старичок Час назад
а это был обычный метеорологический зонд. его ветром отнесло просто. правда, правда
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4k
Горожанин Час назад
Нация шоу-идиотов.
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3k
Radugananebe Час назад
Как считаете, насколько далеко пойдет Китай после этого? Что вообще от него можно ожидать? Или выразят озабоченностт и все?
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64k
doker 2 часа назад
Всё таки не долетели...

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