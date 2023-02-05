Шар – всё: в США сбили китайский аэростат и собирают его обломки

"Шар-шпион", несколько дней будораживший умы американцев, был всё-таки сбит над побережьем США.
2 февраля над штатом Монтана в США был обнаружен шар-зонд. Именно здесь, на северо-западе Штатов, находятся шахты с межконтинентальными баллистическими ракетами Minuteman III, поэтому объект сразу нарекли "шпионским". Китай признал аэростат своим и отметил, что он научный и используется в целях для наблюдения за погодой. Но китайцам не поверили, а в американском обществе развернулась дискуссия: что делать с этим теперь уже опознанным летающим объектом?
Власти США сначала заявили, что не собираются сбивать аэростат, опасаясь жертв и возможных разрушений. Эта позиция вызвала скандал в американском обществе, а администрацию Байдена даже назвали "импотентной". Наконец, получив порцию критики, президент Байден сообщил, что "позаботится" о шаре-шпионе, и аэростат, который 4 февраля был замечен в небе над штатами Северная Каролина и Южная Каролина, все-таки был сбит с помощью ракеты "воздух-воздух", запущенной с истребителя F-22, сообщили в Пентагоне.
На телеканале Fox News показали видео с падающим воздушным шаром. Объект поразили близ города Кинстон, который находится рядом с побережьем Атлантики.
До этого момента Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) из-за метеозонда закрыла небо для гражданской авиации над тремя аэропортами США. Самолёты не взлетали и не приземлялись в Миртл-Бич, Уилмингтоне и Чарльстоне.
За операцией по поражению зонда наблюдали тысячи американцев.
А в соцсетях появляются всё новые и новые видео, которые позволяют увидеть этот процесс во всех деталях и максимально отчётливо.
Правозащитница из КНР Дженнифер Цзэн в своём Twitter сообщила о том, что производитель аэростата является государственным военным научно-исследовательским институтом и имеет лицензии на производство оружия. В доказательство своих слов она привела документы с государственными печатями - в них представлены сведения о китайском научно-исследовательском институте в Чжучжоу. Воздушные шары, поднимающиеся на высоту до 48 тыс. м, производит Zhuzhou Rubber Research & Design Institute.
Сейчас в Пентагоне заняты сбором и изучением обломков упавшего аэростата. "Не могу говорить подробнее, но мы имели возможность изучить шар и оборудование, которое представляет ценность", - цитирует представителя Пентагона журналистам агентство РИА Новости.
Обнаружение шара-зонда ухудшило и без того непростые отношения США и Китая. Так, глава госдепа Энтони Блинкен отменил свой многодневный визит в Китай, а после того, как аэростат был сбит, в Пекине выразили протест против американских действий, о чём сообщается на сайте внешнеполитических действй США. Китайцы продолжают настаивать на том, что это был гражданский объект, который попал в воздушное пространство США в результате форс-мажора. Зато теперь у китайской стороны развязаны руки, и Пекин оставляет за собой право на любую необходимую реакцию - говорится в заявлении МИД КНР.
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Сбили мирный исследовательский шар, а там может быть какие то эксперименты для будущего всего человечества проводили.