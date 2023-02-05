Шар – всё: в США сбили китайский аэростат и собирают его обломки

2 февраля над штатом Монтана в США был обнаружен шар-зонд. Именно здесь, на северо-западе Штатов, находятся шахты с межконтинентальными баллистическими ракетами Minuteman III, поэтому объект сразу нарекли "шпионским". Китай признал аэростат своим и отметил, что он научный и используется в целях для наблюдения за погодой. Но китайцам не поверили, а в американском обществе развернулась дискуссия: что делать с этим теперь уже опознанным летающим объектом?

Власти США сначала заявили, что не собираются сбивать аэростат, опасаясь жертв и возможных разрушений. Эта позиция вызвала скандал в американском обществе, а администрацию Байдена даже назвали "импотентной". Наконец, получив порцию критики, президент Байден сообщил, что "позаботится" о шаре-шпионе, и аэростат, который 4 февраля был замечен в небе над штатами Северная Каролина и Южная Каролина, все-таки был сбит с помощью ракеты "воздух-воздух", запущенной с истребителя F-22, сообщили в Пентагоне.

На телеканале Fox News показали видео с падающим воздушным шаром. Объект поразили близ города Кинстон, который находится рядом с побережьем Атлантики.