Дипломатический промах: прилетев в Британию, Байден не узнал премьера Сунака и отпихнул его в сторону, чтобы обнять посла США

Издание Daily Mail посчитало такой поступок Байдена дипломатическим оскорблением. Отмечается, что Сунак стремится вернуть прежний уровень доверия в отношения с США и, конечно, ждал встречи с американским президентом. Этот момент мог стать для него особенным, но в результате возникла неловкая ситуация.

С другой стороны, подобные ситуации происходят не в первый раз, а потому никакого дипломатического оскорбления. Просто г-н Байден мог не узнать Сунака и не вспомнить, кто это такой. Понять и простить.