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Дипломатический промах: прилетев в Британию, Байден не узнал премьера Сунака и отпихнул его в сторону, чтобы обнять посла США

Дипломатический промах: прилетев в Британию, Байден не узнал премьера Сунака и отпихнул его в сторону, чтобы обнять посла США

Автор:
13 апреля 2023 08:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Политика   Риши Сунак   аэропорт   байден   видео   деменция   дипломатический промах   конфуз   не узнал   
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Президент США попал в очередной конфуз в Белфасте. Джо Байден прилюдно оттолкнул Риши Сунака, словно тот был посторонним дядькой, случайно встретившимся на его пути.

Президент США со вторника находится с четырехдневным визитом в Великобритании, но уже в аэропорту исхитрился вляпаться в неловкую ситуацию. Глава США, спустившись с трапа самолёта, мельком поприветствовал премьера Риши Сунака, а потом на ходу отодвинул его, чтобы поздороваться с представителем короля в графстве Антрим Дэвидом Маккоркеллом.


Послу США в Великобритании Джейн Хартли и вовсе достались объятья - видимо, Байден помнит, кто это такая.


Издание Daily Mail посчитало такой поступок Байдена дипломатическим оскорблением. Отмечается, что Сунак стремится вернуть прежний уровень доверия в отношения с США и, конечно, ждал встречи с американским президентом. Этот момент мог стать для него особенным, но в результате возникла неловкая ситуация.


С другой стороны, подобные ситуации происходят не в первый раз, а потому никакого дипломатического оскорбления. Просто г-н Байден мог не узнать Сунака и не вспомнить, кто это такой. Понять и простить.

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Метки: Политика   Риши Сунак   аэропорт   байден   видео   деменция   дипломатический промах   конфуз   не узнал   
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39  комментариев
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10k
Алексей 2 часа назад
Такими темпами дедуля ссаться на людях начнет
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647
partners74 3 минуты назад
бидон жгёт как всегда
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25k
Tata 3 минуты назад
Хозяин этого старика, надеюсь, просто потешается над своим народом.
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Axel 8 минут назад
Похоже ни кто не воспринимает африканского индуса на месте премьер-министра всерьез. Даже дедуля Джо вон не ценит)
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11k
Shtoppi 9 минут назад
раб из колоний должен знать свое место ))))))))))))))
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47
Паша Андрианов 10 минут назад
А, ну щенок в сторону, пшел отсюда ... Бриллиантовая рука
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2k
Юрий 13 минут назад
А ну щенок, с дороги! (с)
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403
Javier 14 минут назад
Помнится, на западе ржали над полит бюро, как о сборище дряхлых стариков.
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5k
Горожанин 19 минут назад
Не, здесь Байдена понять можно. Ведь, по правде сказать, Сунака вообще никто не знает. Кто он?
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425
SergVR 36 минут назад
Одно слово НЕМОЩНЫЙ. Как баба Ванга сказала
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SergVR 37 минут назад
Биден. Пишется черезИ. Проявляйте неуважение к сша изза поддержки нацистов на украине
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16k
sonic24a 39 минут назад
есть 2 пути политического движения: 1й простой - унижать противника, 2й сложный - возвышаться самому. Пока на сложный путь не тянем. Жаль.
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6k
Джейсон Вурхиз 40 минут назад
Как ему еще не всучили багаж белого человека? Пусть привыкают к своему месту. Европейского гинеколога шмонали в китайском аэропорту как всех пассажиров . К шестеркам и отношение соответствующее.
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4k
Vlamir 53 минуты назад
А не надо так часто менять премьеров и премьерок! Дедушка старый, он не успевает всех запомнить!
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8k
Trenzel2003 57 минут назад
Снуют всякие индусы британские под ногами, дедушке проходу не дают. Чего этот малые хочет? Может денег тоже запросит. Да ну его! Отвали, малый в сторону!
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14k
banzai7 Час назад
Он, наверное, Тетчер глазами искал.
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61k
Андрей Час назад
Ну если у них посол говорит о том, что впервые столкнулась с тем, что с ней разговаривают не как с главной, то тут понять можно.
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Николай Час назад
Ну лично я его понимаю и прощаю))) Хоть нассыт пусть на них всех с трапа самолёта))))
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albedo Час назад
Просто самоходный дед повел себя как в молодости.
А тогда было нормой Как на фото (только для белых, нельзя домашним животным)
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Alex Час назад
"Пшел в сторону, щенок"
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Sapsan Час назад
А как вилял хвостом индус перед перфоратором )))
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