Дипломатический промах: прилетев в Британию, Байден не узнал премьера Сунака и отпихнул его в сторону, чтобы обнять посла США

Президент США попал в очередной конфуз в Белфасте. Джо Байден прилюдно оттолкнул Риши Сунака, словно тот был посторонним дядькой, случайно встретившимся на его пути.
Президент США со вторника находится с четырехдневным визитом в Великобритании, но уже в аэропорту исхитрился вляпаться в неловкую ситуацию. Глава США, спустившись с трапа самолёта, мельком поприветствовал премьера Риши Сунака, а потом на ходу отодвинул его, чтобы поздороваться с представителем короля в графстве Антрим Дэвидом Маккоркеллом.
Послу США в Великобритании Джейн Хартли и вовсе достались объятья - видимо, Байден помнит, кто это такая.
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Издание Daily Mail посчитало такой поступок Байдена дипломатическим оскорблением. Отмечается, что Сунак стремится вернуть прежний уровень доверия в отношения с США и, конечно, ждал встречи с американским президентом. Этот момент мог стать для него особенным, но в результате возникла неловкая ситуация.
С другой стороны, подобные ситуации происходят не в первый раз, а потому никакого дипломатического оскорбления. Просто г-н Байден мог не узнать Сунака и не вспомнить, кто это такой. Понять и простить.
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А тогда было нормой Как на фото (только для белых, нельзя домашним животным)