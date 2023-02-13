"Мы не знаем, что это такое": в США сбили очередной НЛО и затруднились с его определением





"На экране все пять НЛО. Точнее, там китайский шар три сбитых НЛО и еще одна «аномалия на радаре». То есть радар показал, что там что-то есть, а на самом деле там ничего не оказалось. Или просто у человечества еще нет таких глаз, чтобы это увидеть".

Как тут не вспомнить это видео:



