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"Мы не знаем, что это такое": в США сбили очередной НЛО и затруднились с его определением

"Мы не знаем, что это такое": в США сбили очередной НЛО и затруднились с его определением

Автор:
13 февраля 2023 09:00
Сообщество : Военное
Метки: Ynews   США   аэростат   видео   минобороны сша   нло   политика   сбит НЛО   шпион   
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Власти США даже допустили инопланетное происхождение объекта.

В США продолжаются страсти по НЛО. После того как американские военные сбили китайский аэростат, в небе над страной снова начали замечать странные летающие объекты. 10 февраля Белый дом объявил, что над Аляской снова был сбит неизвестный объект, его обломки упали в море. Правда, принадлежность этого НЛО в американской администрации не уточнили.

11 февраля какой-то объект заметили над Канадой, и позднее он был сбит над территорией Юкон на северо-западе страны, а 12 февраля очередной НЛО был "списан" над озером Гурон в США . "Сегодня… по указанию президента Байдена и на основании рекомендаций министра (обороны Ллойда) Остина и военного командования F-16 выпустил (ракету) AIM9x, успешно сбив воздушный объект, летевший на высоте примерно 20 тысяч футов (12 километров) в воздушном пространстве США над озером Гурон в штате Мичиган", - цитирует Минобороны США агентство РИА Новости.




Это уже четвертый сбитый объект за последнее время. Сообщается, что он имеет восьмиугольную форму и, поскольку пока не совсем ясно, за счёт чего он держится в воздухе, его, как и предыдущие сбитые объекты (за исключением самого первого), не называют воздушными шарами - сообщил глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен ван Хёрк. Также он намекнул, что не исключает версии их внеземного происхождения, хотя впоследствии другой представитель Минобороны США заявил о том, что военные не увидели никаких доказательств внеземного происхождения этих НЛО.




"На экране все пять НЛО. Точнее, там китайский шар три сбитых НЛО и еще одна «аномалия на радаре». То есть радар показал, что там что-то есть, а на самом деле там ничего не оказалось. Или просто у человечества еще нет таких глаз, чтобы это увидеть".

Как тут не вспомнить это видео:


Ван Хёрк поясняет, что также не понимает не только природы, но и национальной принадлежности этих НЛО. Поэтому очень важно как можно быстрее добраться до них или их обломков - это даст дополнительную информацию о том, что же всё-таки висело в небе над США и Канадой и насколько оно было опасно. Хотя несколько СМИ не исключили, что аэростаты-шпионы могут прилетать откуда угодно, в том числе, из Китая и России.


Кстати, в российских кругах считают, что США нашли для себя новую общенациональную забаву, а думающие американцы уверены, что таким образом власти пытаются отвлечь народ и мировое сообщество от чего-то более глобального. К примеру, от подготовки к конфликту с Китаем.


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Метки: Ynews   США   аэростат   видео   минобороны сша   нло   политика   сбит НЛО   шпион   
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72k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
котегRUS 7 минут назад
Видишь суслика ?
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18k
Дмитрий Полчаса назад
Странно всё это, честно говоря. 12 километров -- слишком низко для аэростата, гелиевые шары улетают на высоты за 30 км. Вот первый "китайский" да, был настоящим аэростатом, летел на правильной высоте и сбить его было не так-то просто. А что там сейчас летает -- непонятно.
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43k
Aleksandr Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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22k
SolomonA 38 минут назад
Наверняка эти ребята прилетали..
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4k
Suvar_ 45 минут назад
Маски - Каски еще и инопланетяне. Не знаешь чего уже ожидать от завтрашнего дня.
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