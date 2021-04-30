Байден сорвал одуванчик, чтобы преподнести жене и попал на видео

Президент США Джо Байден совершил небольшой романтический реверанс для своей супруги Джилл. На поле для посадки вертолёта президента возле Белого дома американский лидер сорвал для неё одуванчик.
Признался ли Байден своей жене в любви после этого, или сказал что-то в духе - достал PR отдел в моей администрации - никто не узнает. Оба шли в масках под гул вертолётов. Сдувать одуванчик Джилл на камеру не стала, сообщили в источнике.
Надо же - если это не срежиссированный заранее PR-специалистами трюк, а спонтанный порыв то, выходит, что даже у пожилого Американского президента в глубине души прячется юноша-романтик.
Отметим, что одна из любимых фишек первой леди США - появляться на публике в нарядах, расписанных узорами цветов.
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К тому же пользуется одеждой экологичных брендов и надевает одну и ту же вещь несколько раз, таким образом, стараясь показать заботу об окружающей среде.
На 100 дней своего президентства Байден выступил перед Конгрессом. На заседании его супруга присутствовала в расшитом цветами наряде от модельера Габриэлы Херст. Как полагают конспирологи, в наряде жены президента зашифрована информация - посыл, смысл которого понятен только посвящённым.
P.S. Глядя на фото дизайнерских масок, с расшивками, но без носовых зажимов, начинаешь понимать, что маски, из медицинских защитных средств уже превратились ритуальный элемент одежды, как галстуки, которые совершенно бесполезны, но ношения их требует этикет.
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Походу Бидон ненастоящий!