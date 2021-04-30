Байден сорвал одуванчик, чтобы преподнести жене и попал на видео

На 100 дней своего президентства Байден выступил перед Конгрессом. На заседании его супруга присутствовала в расшитом цветами наряде от модельера Габриэлы Херст. Как полагают конспирологи, в наряде жены президента зашифрована информация - посыл, смысл которого понятен только посвящённым.

P.S. Глядя на фото дизайнерских масок, с расшивками, но без носовых зажимов, начинаешь понимать, что маски, из медицинских защитных средств уже превратились ритуальный элемент одежды, как галстуки, которые совершенно бесполезны, но ношения их требует этикет.