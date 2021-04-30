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Байден сорвал одуванчик, чтобы преподнести жене и попал на видео

Байден сорвал одуванчик, чтобы преподнести жене и попал на видео (3 фото + 1 видео)

Автор:
30 апреля 2021 10:03
Сообщество : Жизнь в США
Метки: байден   видео   одуванчик   политика   сорвал   супруга   сша   цветы   
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Президент США Джо Байден совершил небольшой романтический реверанс для своей супруги Джилл. На поле для посадки вертолёта президента возле Белого дома американский лидер сорвал для неё одуванчик.

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Метки: байден   видео   одуванчик   политика   сорвал   супруга   сша   цветы   
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
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KOSTELLO 49 минут назад
Блин, еле ходит, капец.
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12k
Вася Александрович KOSTELLO 11 минут назад
Он может и вообще в коляске сидеть, это их системе власти никак не повредит.
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13k
sssss3 59 минут назад
У канадского шакала Табаки прям праздник какой-то. Наверно обоссался от радости и до слёзок умиления в очах!!! ХОЗЯИН соизволил романтизму подкинуть.
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21k
Батончик с маком Час назад
Сам наклонился и потом смог выпрямиться, с трапа не уе.бался, ахинею не нёс.
Походу Бидон ненастоящий!
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899
докладчик в угол Час назад
Наверно американская армия опять где то школу или больницу разбомбила,вот и настроение хорошее у него!
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757
zu4ara 2 часа назад

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226
Константин 2 часа назад
Партия зеленых объявит импичмент теперь
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3k
VL 2 часа назад
ну хоть не упал при этом
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
DLM: жизнь одуванчиков имеет значение!
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8k
krivsan 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
ваня панкин 2 часа назад

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−35
RUSOFOB199LVL 2 часа назад
Кто нибудь видел путина в маске
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3k
Едондер пуп RUSOFOB199LVL 2 часа назад
Нет: маски мешают играть в детскую игру с одуванчиками: "открой рот, закрой глаза"
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5k
insaider 2 часа назад
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