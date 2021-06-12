Представители СМИ сочли поведение Байдена не совсем адекватным предположив, что глава Белого дома «заблудился». После нескольких реплик, брошенных журналистам, он продолжил кого-то или что-то искать, быть может, свою жену, пока Джил не появилась с другой стороны веранды, и не позвала супруга.

Сообщается, что саммит «Большой семёрки» проходящий в графстве Корнуолл, Великобритания, продлится до 13 июня.





Ранее писалось, что бывший президент США Дональд Трамп, не упускавший случая, во время своей последней предвыборной кампании, называть своего оппонента "Сонным Джо", напутствовал Байдена просьбой не спать во время встречи с Путиным.