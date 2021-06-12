FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 692 поста • 224 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
На&nbsp;саммите G7&nbsp;Байден "потерялся" и попал на&nbsp;видео

На саммите G7 Байден "потерялся" и попал на видео (2 фото)

Автор:
12 июня 2021 01:36
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Большая   Саммит   байден   видео   политика   президент   семёрка   сша   
3030
2

Предположительно президента США Джо Байдена сняли на камеру мобильного телефона, когда он посетил летнее кафе, во время проведения саммита «Большой семёрки» (G7) в британском графстве Корнуолл. Кадры опубликовал телеканал ITV News.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Большая   Саммит   байден   видео   политика   президент   семёрка   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
41
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
41  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
newegg 6 часов назад
Человек в не знакомом месте, вышел не туда куда ожидал. Не сразу сориентировался, да ещё с вопросом доколупались.
Охренительная новость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
901
Yuri 18 минут назад
Старпёр в белых кроссах и зауженных джинсах выглядит эпично
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
KOSTELLO 24 минуты назад
Мне вот интересно другое.
Он все же продержится у руля, с динамикой его деменции, или скоро мы увидим перевыборы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Sterling Malory Archer 36 минут назад
Кто без президента маразматика пусть первым кинет в него камень
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−9
Князь Курбский 46 минут назад
А Пыньку туда не пустили. Даже на кухню
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
455
nickolaus 56 минут назад
Старый маразматик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
мемфрид Час назад
Дааа, такого маразматика еще поискать. Фильмы про зомби обретают новый облик)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
199
bobobo 3 часа назад
Он просто сказал: "Очень хорошо" Чё не так то? Да и не видно, что он растерялся в начале. Стоял, базарил с кем-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
199
bobobo Sapsan 2 часа назад
И как так получается, что страна президент которой болен старческой деменцией диктует волю стране у которой президент "хоть куда. В самом расцвете лет". "Это ж просто какой-то позор!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
pssst 3 часа назад
Где-то во Флориде уссыкается один начинающий лысеть блондин...
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
199
bobobo 3 часа назад
На саммите G7 нашелся Путин, но на видео не попал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
788
Дядя Стёпа 3 часа назад
Млять, прям как дети, честно слово! Один вон анаболиков обожрётся и с клюшкой по катку скачет аки конь педальный! Перзидент при нынешней демократии, это ж самый явный и активный перставитель дурней, что его избрали! А, вы, все прям удивляетесь, типа не знали, что демократия, это власть - дураков? Ну, типа - большинства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Пополь Вух 4 часа назад
Вежливо напомнили, что он президент и находится на саммите.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−67
Владимир Смирнов 6 часов назад
это все эмоции...
ну вот не только меня этот чувак швырнул на доверии

он не мошенник, просто на доверии
ну тоесть просто туорыло, людям втирался в доверие... более 10 лет
я у него даже крестный оцец его дочки, и все это за 400 000 руб????

ну как говорят евреии гещшефт это гещефт?
так??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−67
Владимир Смирнов 6 часов назад
у меня как то одн корешь задолжал мне 400 000 руб

обращался к блатным, к разным... никто не помог
все блатные скзали одно и то же
да он ментовской - не сам разбирайся

сегодня мою машинуЮ на точке у блатного (ну она ему принадлежит)
и мне говрят.. а все.. не только тебя он кинул, чувак откинулся и ебнул его

ну и чему радоваться? ну убили его... а долг ну кто мне вернет???

да прикалываюсь конечно... это просто был урок, что друхям верить нельзя

да и 400 000 ну да норм сумма... я врать не буду, мне нужно 8 месяцев что б это зарабатывать

но 8 месяцев и стать шлюхой а потом и умереть... оно того стоит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−67
Владимир Смирнов 6 часов назад
дальше будет только хуже....

ну вы же не как птички колиьри, у которых каждый день память стирается
и все Здравствуй! новый чудный мир!

думаете капиталистам легко, и они страдают, не могут уже себе позволить что ранее могли
а вы пояса затянините
(у себя на горле)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Сергеевич 6 часов назад
Со всеми бывают казусы.

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−67
Владимир Смирнов 6 часов назад
ну конечно не богемская роща, обычный кабак в Брянске

но сегодня мне второй раз в жизни мужчина сделал комплимент

первый раз в армии
-какой прикольный правильной формы череп - в артиллерию его!

второй раз сегодня
иду из кабака, в наушниках
по дороге идут два паря (каждому за 50, но телом бодрые) идут с девушкой
и что то мне говрят... я снял наушники
-Доброго вечера
-Угости сигаретой
-достаю пачку
-А ваша девушка курит? (в пол голоса чтоб ее не смутить)
- они молчат, девушка подслушивала, да курю
я достаю пачку и протягиваю девушке
она берет из нее 3 сигареты и возвращает мне
я кивнул этим люядям они мне то же кивнули типа спасибо
и вставляя наушники я услышаял
бл@ единственный нормальный человек за сутки

мне было приятно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
374
Миша 7 часов назад
начинает озираться по сторонам, это он задумался за что его охрана получает деньги...

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−67
Владимир Смирнов 7 часов назад
так я не понял, кто сумашедший? байден или все человечество?
(похоже человесество сумашедшее, раз позволяет собой править этим ебанатам)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Михаил 7 часов назад
Ёб..ый стыд. Его как 2-х летнего ребенка поманили и забрали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Dr.CrAzY 8 часов назад
Дай Бог нам в хоть каком-то сознании дожить до его лет и дай бог чтоб я не пытался пойти в презеденты...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Оговорочка вышла: Джо Байден снова перепутал слова, выругавшись во время публичного выступления Оговорочка вышла: Джо Байден снова перепутал слова, выругавшись во время публичного выступления Президент Клутин: реакция на эпичную оговорку американского лидера Президент Клутин: реакция на эпичную оговорку американского лидера Речь Байдена была настолько благозвучна, что сенатор чуть не свалился в объятия Морфея Речь Байдена была настолько благозвучна, что сенатор чуть не свалился в объятия Морфея Экс-помощница Байдена назвала Путина львом и припомнила секс-скандал бывшего шефа Экс-помощница Байдена назвала Путина львом и припомнила секс-скандал бывшего шефа Новое зрелище в американских спортбарах Новое зрелище в американских спортбарах
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

136768



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
4
0
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
Что это: 20 загадочных исторических фото, которые непонятны без пояснений
5
82
Что это: 20 загадочных исторических фото, которые непонятны без пояснений
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Обзор The Surge. Заводы — киберрабочим
0
1
Обзор The Surge. Заводы — киберрабочим
Где покажут Евро-2020?
0
4
Где покажут Евро-2020?
Ищем пару на лето: как выбрать идеальную обувь?
Ищем пару на лето: как выбрать идеальную обувь?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
7
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#кино#интересное#Россия#аварии#автомир#сша#дети#приколы
#Юмор#подборка#люди#картинки#автомобили#дтп#футбол#фильм#знаменитости#сатира
#история#животные#прикол#СССР#позитив#фотографии#авто аварии#авария дня#истории#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться