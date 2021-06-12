Предположительно президента США Джо Байдена сняли на камеру мобильного телефона, когда он посетил летнее кафе, во время проведения саммита «Большой семёрки» (G7) в британском графстве Корнуолл. Кадры опубликовал телеканал ITV News.
На кадрах, выложенных в Twitter-аккаунте ITV News, Байден запечатлён, входящим на веранду ресторана, где находились журналисты. В какой-то момент американский лидер останавливается и как будто не понимая куда попал, начинает озираться по сторонам. Присутствующие, заметив заминку президента сверхдержавы, поинтересовались, как проходит саммит. на что глава США ответил, что мероприятие ему «очень нравится».
US President Joe Biden @POTUS tells ITV News his meetings in Cornwall ahead of the #G7Summit are going "very well" https://t.co/Ly7iqdUGtO pic.twitter.com/VZ0QDZdERd— ITV News (@itvnews) June 10, 2021
Представители СМИ сочли поведение Байдена не совсем адекватным предположив, что глава Белого дома «заблудился». После нескольких реплик, брошенных журналистам, он продолжил кого-то или что-то искать, быть может, свою жену, пока Джил не появилась с другой стороны веранды, и не позвала супруга.
Сообщается, что саммит «Большой семёрки» проходящий в графстве Корнуолл, Великобритания, продлится до 13 июня.
Ранее писалось, что бывший президент США Дональд Трамп, не упускавший случая, во время своей последней предвыборной кампании, называть своего оппонента "Сонным Джо", напутствовал Байдена просьбой не спать во время встречи с Путиным.
Источник:
- Новое зрелище в американских спортбарах
- Речь Байдена была настолько благозвучна, что сенатор чуть не свалился в объятия Морфея
- Президент Клутин: реакция на эпичную оговорку американского лидера
- Оговорочка вышла: Джо Байден снова перепутал слова, выругавшись во время публичного выступления
- Экс-помощница Байдена назвала Путина львом и припомнила секс-скандал бывшего шефа
Понравилось23
Охренительная новость.
Он все же продержится у руля, с динамикой его деменции, или скоро мы увидим перевыборы?
Джозеф Байден - ходит как лунатик,
Джозеф Байден - Трампу шах и мат,
Джозеф Байден - х&ров демократ
Диктуют финансово-олигархические надгосударственные кланы.
ну вот не только меня этот чувак швырнул на доверии
он не мошенник, просто на доверии
ну тоесть просто туорыло, людям втирался в доверие... более 10 лет
я у него даже крестный оцец его дочки, и все это за 400 000 руб????
ну как говорят евреии гещшефт это гещефт?
так??
обращался к блатным, к разным... никто не помог
все блатные скзали одно и то же
да он ментовской - не сам разбирайся
сегодня мою машинуЮ на точке у блатного (ну она ему принадлежит)
и мне говрят.. а все.. не только тебя он кинул, чувак откинулся и ебнул его
ну и чему радоваться? ну убили его... а долг ну кто мне вернет???
да прикалываюсь конечно... это просто был урок, что друхям верить нельзя
да и 400 000 ну да норм сумма... я врать не буду, мне нужно 8 месяцев что б это зарабатывать
но 8 месяцев и стать шлюхой а потом и умереть... оно того стоит?
ну вы же не как птички колиьри, у которых каждый день память стирается
и все Здравствуй! новый чудный мир!
думаете капиталистам легко, и они страдают, не могут уже себе позволить что ранее могли
а вы пояса затянините
(у себя на горле)
но сегодня мне второй раз в жизни мужчина сделал комплимент
первый раз в армии
-какой прикольный правильной формы череп - в артиллерию его!
второй раз сегодня
иду из кабака, в наушниках
по дороге идут два паря (каждому за 50, но телом бодрые) идут с девушкой
и что то мне говрят... я снял наушники
-Доброго вечера
-Угости сигаретой
-достаю пачку
-А ваша девушка курит? (в пол голоса чтоб ее не смутить)
- они молчат, девушка подслушивала, да курю
я достаю пачку и протягиваю девушке
она берет из нее 3 сигареты и возвращает мне
я кивнул этим люядям они мне то же кивнули типа спасибо
и вставляя наушники я услышаял
бл@ единственный нормальный человек за сутки
мне было приятно
(похоже человесество сумашедшее, раз позволяет собой править этим ебанатам)