Удивительное место, где два океана соприкасаются, но не смешиваются между собой

Складывается впечатление, что эти водоёмы плавно перетекают друг в друга. На самом деле между ними существуют границы, причём некоторые из них видны невооружённым глазом.
Взять, к примеру, линию водораздела между Тихим и Атлантическим океанами. Она отчётливо видна на следующем фото.
Воды Тихого и Атлантического океанов не смешиваются между собой, словно между ними стоит незримая стена. На самом деле никакой стены, конечно же, не существует. А океаны не смешивается из-за того, что их воды существенно различаются по химико-биологическим показателям.
Границу между двумя водоёмами с разными химико-биологическими характеристиками условно называют клином.
Что же не даёт океанам смешаться?
Первостепенным фактором, который препятствует смешиванию Атлантического и Тихого океанов, является разница в плотности их вод. Как известно, жидкости с разной степенью плотности не смешиваются между собой. Кроме того, океаны различаются по солёности, температуре, биологическому разнообразию и некоторым другим важным характеристикам.
Границу между водоёмами с разными степенями солёности называют галоклином. В океанах по разные стороны от галоклина существует своя флора и фауна.
Ещё один показатель, который не позволяет океанам смешиваться - это поверхностное натяжение или сила, которая соединяет молекулы между собой. В зависимости от величины данного показателя жидкости могут либо проникать, либо не проникать друг в друга. Вспомните стакан с коктейлем, в котором каждый жидкий слой не смешивается с соседними. То же самое происходит и с океанами.
Почему галоклин в океанах вертикалный?
Простейший пример галоклина можно получить, если смешать в стакане подкрашенную сильносолёную воду с обычной пресной водой. Солёная вода постепенно опустится на дно, а пресная поднимется на поверхность. Водораздел между этими слоями будет горизонтальным.
Но почему в Тихом и Атлантическом океанах галоклин имеет вертикальное расположение, а в стакане горизонтальное? Учёные объясняют это тем, что разница в плотности вод довольно незначительна: для Тихого океана она равна 1,02427 г/см3, а для Атлантического 1,02543 г/см3. Поэтому ни один из океанов не может опуститься вниз, либо подняться ближе к поверхности.
Кроме того, течения океанов движутся в противоположных направлениях. Возможно, если бы их течения совпадали, то со временем они бы перемешались или галоклин изменился с вертикального на горизонтальный. Но при разнонаправленном движении потоков они попросту не успевают сделать это.
Сложно понять? Тогда просто любуйтесь
Если научное объяснение этого природного феномена не укладывается у вас в голове - просто восхищайтесь увиденным. Вот несколько мест, в которых во время путешествия можно увидеть галоклин собственными глазами:
- Дания, городок Скаген. Недалеко от побережья тёмные воды Северного моря встречаются с бирюзовыми водами Балтийского.
- Похожий эффект наблюдается на Аляске. Там Аляскинский залив встречается с Тихим океаном. Эффект очень колоритен, так как массивы воды сильно различаются по цвету.
- В Гибралтарском проливе можно увидеть водораздел Баренцева и Белого морей.
Место встречи Средиземного моря и Атлантического океана в Гибралтарском проливе
Подобные водные границы существуют и в других местах, но они более плавные, размытые, а потому не заметны для наблюдателей.
Интересные факты
Когда в 1962 году Жак Ив Кусто впервые увидел галоклин, он был потрясён величием этого природного феномена. Но ещё больше его поразил тот факт, что галоклин был описан в Коране ещё 1400 лет назад. Обе новости прозвучали для путешественника как гром среди ясного неба и настолько впечатлили его, что он принял ислам.
Источник:
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Но истории с Кораном рассказывайте бамбукам из пакистанских ущелий.
Для вербовки в игил.
Пророку Мухамеду "пришел" Коран 300лет после рождества Христова.
Какие 1400лет????
Кусто не принимал ислам.
Он и похоронен на монастырьском христианском кладбище.
П.и.з.д.у.й учить географию, школота необразованная!
Где Гибралтар и где Баренцево море...