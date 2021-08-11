Удивительное место, где два океана соприкасаются, но не смешиваются между собой

Почему галоклин в океанах вертикалный?

Простейший пример галоклина можно получить, если смешать в стакане подкрашенную сильносолёную воду с обычной пресной водой. Солёная вода постепенно опустится на дно, а пресная поднимется на поверхность. Водораздел между этими слоями будет горизонтальным.

Но почему в Тихом и Атлантическом океанах галоклин имеет вертикальное расположение, а в стакане горизонтальное? Учёные объясняют это тем, что разница в плотности вод довольно незначительна: для Тихого океана она равна 1,02427 г/см3, а для Атлантического 1,02543 г/см3. Поэтому ни один из океанов не может опуститься вниз, либо подняться ближе к поверхности.

Кроме того, течения океанов движутся в противоположных направлениях. Возможно, если бы их течения совпадали, то со временем они бы перемешались или галоклин изменился с вертикального на горизонтальный. Но при разнонаправленном движении потоков они попросту не успевают сделать это.