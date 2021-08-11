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Сообщество Удивительное рядом 171 пост • 24 подписчика подписаться
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Удивительное место, где два океана соприкасаются, но не смешиваются между собой

Удивительное место, где два океана соприкасаются, но не смешиваются между собой (7 фото)

Автор:
11 августа 2021 10:32
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   интересно   океан   познавательно   природа   удивитеьно   фото   
380
7

Складывается впечатление, что эти водоёмы плавно перетекают друг в друга. На самом деле между ними существуют границы, причём некоторые из них видны невооружённым глазом.

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Метки: в мире   интересно   океан   познавательно   природа   удивитеьно   фото   
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9  комментариев
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47k
Albert GER 59 минут назад
Ничего против любой веры не имею.
Но истории с Кораном рассказывайте бамбукам из пакистанских ущелий.
Для вербовки в игил.
Пророку Мухамеду "пришел" Коран 300лет после рождества Христова.
Какие 1400лет????
Кусто не принимал ислам.
Он и похоронен на монастырьском христианском кладбище.
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14k
seller-k 4 минуты назад
ТС, удали безграмотный и вредный пост.
Ладно, я пожилой, много глупостей повидал, но эту чушь дети могут прочитать.
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9k
Lev Asriev Полчаса назад
"В Гибралтарском проливе можно увидеть водораздел Баренцева и Белого морей." ШТААААА?
П.и.з.д.у.й учить географию, школота необразованная!
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23k
Батончик с маком Полчаса назад
В посте заметны последствия изучения геоографии по глобусу украины
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12k
Юрий Николаевич 36 минут назад
На счет Гибралтара, чуть мозг не взорвался.
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5k
newegg 49 минут назад
Нет ни одного доказательства, что Кусто принял ислам. Нет свидетельств, что он произнес шахаду, посещал мечеть, читал Коран или совершал намаз. Глава научной экспедиции, членом которой был Жак Кусто, официально заявил: «Мы со всей определенностью заявляем, что командор Кусто не стал мусульманином, а курсирующие по этому поводу слухи не имеют под собой никаких оснований». В 2004 г. в интервью журналу Forbes об этом же заявила и его семья. После смерти Кусто его отпевали в христианском храме и похоронили на территории христианского монастыря.
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10k
Лехахуторской 51 минуту назад
В Гибралтарском проливе можно увидеть водораздел Баренцева и Белого морей.

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15k
Serg2001 53 минуты назад
"В Гибралтарском проливе можно увидеть водораздел Баренцева и Белого морей"

Где Гибралтар и где Баренцево море...

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