Всё в этом мире познаётся в сравнении

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Пользователи сети поделились фотографиями, которые дают наглядное представление о размерах интересных вещей, которые они заметили.
Несмотря на то, что человек вроде как считается самым разумным существом на планете Земля, до звания самого внушительного ему ох как далеко. Что уж там говорить, в масштабах окружающего мира наш вид — настоящие крохи. И среди других млекопитающих, и среди природных объектов, и даже среди собственных изобретений.
Странно, что мегалофобия, то бишь боязнь крупных объектов, не встречается у всех людей поголовно, ведь с чем нас ни сравни размером, всё будет не в пользу человека.
Ну зато такие сравнения выглядят крайне эффектно и впечатляюще. Даже через фото.
Странно, что мегалофобия, то бишь боязнь крупных объектов, не встречается у всех людей поголовно, ведь с чем нас ни сравни размером, всё будет не в пользу человека.
Ну зато такие сравнения выглядят крайне эффектно и впечатляюще. Даже через фото.
1. Флаг испанского военного корабля Сан-Ильдефонсо, который участвовал в Трафальгарском сражении
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5. Шины для самосвалов, используемых на горных выработках
Диаметр самого большого составляет 4 метра.
6. Внутри ангара ныне не существующий компании по транспортировки грузов CargoLifter
Размеры ангара: 360 метров в длину, 220 метров в ширину и 106 метров в высоту.
7. Shopper Chopper — это трёхметровая тележка для покупок, которая зародилась как безумная идея одного из бакалейщиков
8. Генерал Шерман — секвойя, у которой даже есть имя
Генералу уже 2300-2700 лет! Объём его ствола — 1487 м³, а высота — более 80 метров.
10. Виктория амазонская — национальный цветок Гайаны. Эти кувшинковые достаточно большие, чтобы на них можно было посидеть
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