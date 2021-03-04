Всё в этом мире познаётся в сравнении

Несмотря на то, что человек вроде как считается самым разумным существом на планете Земля, до звания самого внушительного ему ох как далеко. Что уж там говорить, в масштабах окружающего мира наш вид — настоящие крохи. И среди других млекопитающих, и среди природных объектов, и даже среди собственных изобретений.



Странно, что мегалофобия, то бишь боязнь крупных объектов, не встречается у всех людей поголовно, ведь с чем нас ни сравни размером, всё будет не в пользу человека.



Ну зато такие сравнения выглядят крайне эффектно и впечатляюще. Даже через фото.