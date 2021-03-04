FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5560 постов • 671 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Всё в этом мире познаётся в сравнении

Всё в этом мире познаётся в сравнении (18 фото)

Автор:
04 марта 2021 08:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   познавательно   природа   размер   сравнение   фото   
2896
18
Пользователи сети поделились фотографиями, которые дают наглядное представление о размерах интересных вещей, которые они заметили.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   интересно   познавательно   природа   размер   сравнение   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
0
Клара 41 минуту назад
Отличный пост! Спасибо автору!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Доктор Джонс 18 минут назад
Всё в мире относительно, три волоса на голове - это мало, а в супе - это много...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
177
Алексей Полчаса назад
Теперь у меня гигантомания
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Доктор Джонс Алексей 17 минут назад
Может, мегалофобия?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
328
Андрей Сторожук 38 минут назад
А точно флаг корабля, а не парус?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
andretry Андрей Сторожук 6 минут назад
Точно флаг.Вот например, фрегат Конститьюшн с флагом, а фрегат поменьше линкора будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
uutb Андрей Сторожук 5 минут назад
Другой ракурс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей Лыков Андрей Сторожук 4 минуты назад
точно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Самая добрая инициатива, которая случилась в стране за последний год (9 фото) Самая добрая инициатива, которая случилась в стране за последний год (9 фото) 15 фотографий предметов, реальные размеры которых можно понять только в сравнении 15 фотографий предметов, реальные размеры которых можно понять только в сравнении Фотографии, которые дают наглядное представление о размерах интересных вещей Фотографии, которые дают наглядное представление о размерах интересных вещей 6 интересных фактов из жизни крупнейших обезьян 6 интересных фактов из жизни крупнейших обезьян Интересное из жизни бобров Интересное из жизни бобров Самые необычные и красивые виды крокодилов Самые необычные и красивые виды крокодилов
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1029880



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Ругзак для промината в порихматерскую с сырой
1
56
Ругзак для промината в порихматерскую с сырой
Обиженный ребёнок обвинил 83-летнего тренера в домогательствах
2
257
Обиженный ребёнок обвинил 83-летнего тренера в домогательствах
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Модераторы фейсбука: наша служба и опасна, и трудна
0
7
Модераторы фейсбука: наша служба и опасна, и трудна
Невесомый муссовый торт без выпечки // Торт лимонный мусс
5
3
Невесомый муссовый торт без выпечки // Торт лимонный мусс
«Отпуск по беременности - один день»: кабальные контракты российских звезд (10 фото)
«Отпуск по беременности - один день»: кабальные контракты российских звезд (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#интересное#подборка#люди#Россия#знаменитости#автомир#полиция#авария дня
#фото#прикол#животные#дтп#СССР#картинки#искусство#Разное#актеры#автомобили
#интересно#факты#кино#аварии#авто аварии#приколы#позитив#кот#звезды#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться