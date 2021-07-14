Самые удивительные подводные руины

Более 70 процентов поверхности Земли покрыто водой, и время от времени эта самая вода поглощает в свою пучину произведения рук человеческих.
Во многих случаях это происходит не без помощи самого человека и лишь в некоторых по вине матушки природы, когда она обрушивает на нас различные стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, цунами и т.д.) Рассмотрим с вами 7 подводных руин, которые на мой взгляд очень интересны.
1. Атлит Ям
Около 9250-8000 лет назад рядом с прибрежным городом Атлит в Израиле было поселение людей. Сегодня оно находится на 8–12 м ниже уровня моря в Средиземном море, в заливе Атлит, в устье реки Орен на побережье Кармель. Он занимает площадь ок. 40 000 квадратных метров.
Затонувшие поселения и затонувшие корабли были обнаружены на побережье Кармель в 1960 году в результате крупномасштабных разработок песчаных карьеров. В 1984 году морской археолог Эхуд Галили обнаружил древние останки, исследуя местность на предмет кораблекрушений. Найдены остатки прямоугольных домов и очагов. Также был обнаружен колодец, который в настоящее время находится на 10,5 м ниже уровня моря, построенный из сухого камня, диаметром 1,5 м (5 футов) и глубиной на 5,5 м ниже.
Под водой были найдены каменный полукруг, десять погребений изогнутой формы как внутри домов, так и поблизости, скелеты женщины и ребенка, костяные рыболовные крючки и груды рыбьих костей, готовые для продажи или хранения, которые указывают на важность морских ресурсов. Были найдены антропоморфные каменные стелы и много других интересных для науки находок.
2. Затонувший город Порт-Ройял
Порт-Ройял - это деревня, расположенная в устье Кингстонской гавани , на юго-востоке Ямайки . Основанный в 1494 году испанцами , он когда-то был крупнейшим городом в Карибском море , а во второй половине 17 века функционировал как центр судоходства и торговли в Карибском море. Он был разрушен землетрясением 7 июня 1692 года , которое сопровождалось цунами. Еще одно сильное землетрясение произошло в 1907 году.
Порт-Рояль изначально был безопасной гаванью для каперов, а затем и для пиратов, курсирующих по морским путям в Испанию и Панаму и из них . Пираты посчитали Порт-Рояль привлекательным по нескольким причинам. Его близость к торговым путям давала им легкий доступ к добыче, но самым важным преимуществом была близость порта к нескольким из единственных безопасных проходов или проливов, дающих доступ к Испанской магистрали из Атлантики.
3. Римский "Затерянный Вегас"
Байя был древним римским городом, названным в честь корабля Одиссея в Одиссее Гомера, который, предположительно, был похоронен неподалеку. Расположен на северо-западном берегу Неаполитанского залива и теперь в коммуне Баколи. Это был модный курорт в течение многих веков в древности, особенно в конце Римской Республики, когда он считался превосходящим Капри, Помпеи и Геркуланум богатыми римлянами, которые строили здесь виллы с 100 года до н. э. до 500 года н. э. Он был печально известен своими гедонистическими предложениями и сопутствующими слухами о коррупции и скандалах.
Нижняя часть города позже была погружена в море из-за местной вулканической, брадисейсмической активности и недавние погружения в тех местах показали, что многие из прекрасных зданий в настоящее время похоронены в затопленном археологическом парке.
Многие впечатляющие здания верхнего города можно увидеть в Археологическом парке делле Терме-ди-Байя.
4. Храм на дне озера Титикака
Озеро Титикака уже много лет привлекает ученых, специалистов и охотников за сокровищами, чье воображение стимулировали многочисленные легенды о подводном городе Ванаку. Именно там золото инков должно было быть спрятано от жадности испанских конкистадоров. Жак-Ив Кусто, известный французский мореплаватель, также заинтересовался рассказами о загадочном индийском городе, который в 1968 году исследовал озеро с подводной лодки. Однако он обнаружил только старую керамику. Спустя двадцать лет журнал National Geografic организовал собственную экспедицию , но тоже без особых результатов.
Только недавно исследователи обнаружили первые конкретные доказательства того, что индийские легенды могут быть правдой. В 2000 году в глубине озера Титикака международная группа археологов обнаружила руины старого храма. Возраст находки датируется 500-1000 годом нашей эры, что означает, что храм существовал еще до возникновения цивилизации инков. Он связан с культурой Тиауанако , центр которой располагался на восточном берегу озера. Отсюда следует, что инки могли использовать храм, но его построил кто-то другой. Размеры старинного сооружения - 200 м на 50 м. Вокруг была стена длиной 800 м, фрагменты которой сохранились до наших дней, дорога и террасы для выращивания растений.
5. "Атлантида Востока"
Так выглядит 1800-летний древний Город Льва (Ши Ченг) в Китае. В 1959 году он был обнаружен на дне озера Цяньдао, которое образовалось в результате перекрытия вод реки Синьань. Плотина питает гидроэлектростанцию мощностью 845 МВт.
В 2002 году китайские археологи начали исследование затонувшего района, благодаря которому, среди прочего, удалось обнаружить: Стены, окружающие Город Льва и Пайфан (Пайлоу), то есть характерные богато украшенные ворота, появившиеся несколько сотен лет назад. Город находится на глубине 26-40 метров под водой, поэтому к нему легко добраться дайверам. Город Льва расположен примерно в 350 км к юго-западу от Шанхая.
6. Озеро Минневанка
История повторяется. На другом берегу Тихого океана в результате еще одного строительного проекта одно из поселений на берегу озера в провинции Альберта в Канаде превратилось в водяную могилу. Минневанка-Landing была популярным местом отдыха - особенно среди жителей Калгари - в 19 и начале 20 веков. Люди стекались в его рестораны, и деревенскую гостиницу под названием «Beach House». Как следует из названия, Minnewanka Landing граничил с одним из очаровательных маленьких озер Великого Белого Севера.
Озеро стало намного больше после того, как в 1912 и 1941 годах были построены плотины и гидроэлектростанция. Подъем воды в конечном итоге поглотил Минневанка-Лендинг. Теперь город виден только дайверам.
Но вот и хорошие новости: холодная, естественно пресная вода здорово помогла сохранить деревянные артефакты бывшего туристического городка. Если вы знаете, где нырять, вы можете найти на территории погреба, пристань, фундамент домов и даже старый мост.
7. Затонувшие сокровища Александрии
Считающийся одним из величайших чудес древнего мира, Александрийский маяк, Египет, по некоторым сведениям, имел высоту более 110 метров. Построенный в 279 году до н . э. он имел внушительную высоту, с которой могли сравниться немногие сооружения.
Башня была построена на острове Фарос и стала предметом гордости египтян, увековеченным на монетах и скопированным множеством архитекторов. Но различные землетрясения и человеческий фактор разрушили маяк, при этом многие обломки и осколки бесцеремонно были выброшены в Средиземное море. К концу 1480 г. н.э. ничего не осталось.
Несколько затонувших останков маяка были обнаружены в 1994 году. Археологи нанесли на карту более 2 000 затопленных объектов в области залива, принадлежащих, как они полагают, древнему маяку. Сегодня историческая гавань Александрии загружена всевозможными древними артефактами, от обелисков до статуй из черного гранита. Поговаривают о строительстве подводного музея.
Вот это интересно
Однажды в 1986 году дайвер, который искал акул-молотов, нашел нечто похожее на пирамиду у побережья Йонагуни, небольшого японского острова. Спрятанная под Тихим океаном структура состоит из угловатых ступенчатых объектов. Масааки Кимура, геолог из Университета Рюкю на Окинаве, Япония, идентифицировал объект как давно забытую пирамиду. Однако другие исследователи утверждали, что загадочный объект был создан силами природы, а не древними людьми.
Источник:
- Самые большие города Японии
- Самые интересные и красивые места в Поволжье
- Мурашистое зрелище: 17 фотографий подводных объектов
- Самые большие гусеницы в мире
- Фрукт в змеиной коже, с рыбным названием и запахом
Понравилось11