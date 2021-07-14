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Самые удивительные подводные руины

Самые удивительные подводные руины (10 фото)

Автор:
14 июля 2021 10:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   красота   под водой   природа   руины   фото   
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Более 70 процентов поверхности Земли покрыто водой, и время от времени эта самая вода поглощает в свою пучину произведения рук человеческих.

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Метки: в мире   интересно   красота   под водой   природа   руины   фото   
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