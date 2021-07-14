Самые удивительные подводные руины

Затонувшие поселения и затонувшие корабли были обнаружены на побережье Кармель в 1960 году в результате крупномасштабных разработок песчаных карьеров. В 1984 году морской археолог Эхуд Галили обнаружил древние останки, исследуя местность на предмет кораблекрушений. Найдены остатки прямоугольных домов и очагов. Также был обнаружен колодец, который в настоящее время находится на 10,5 м ниже уровня моря, построенный из сухого камня, диаметром 1,5 м (5 футов) и глубиной на 5,5 м ниже.

Под водой были найдены каменный полукруг, десять погребений изогнутой формы как внутри домов, так и поблизости, скелеты женщины и ребенка, костяные рыболовные крючки и груды рыбьих костей, готовые для продажи или хранения, которые указывают на важность морских ресурсов. Были найдены антропоморфные каменные стелы и много других интересных для науки находок.





2. Затонувший город Порт-Ройял

Порт-Ройял - это деревня, расположенная в устье Кингстонской гавани , на юго-востоке Ямайки . Основанный в 1494 году испанцами , он когда-то был крупнейшим городом в Карибском море , а во второй половине 17 века функционировал как центр судоходства и торговли в Карибском море. Он был разрушен землетрясением 7 июня 1692 года , которое сопровождалось цунами. Еще одно сильное землетрясение произошло в 1907 году.