Как появилась типовая канистра?

Мало кто догадывается, что некогда этот шедевр промышленного дизайна был предметом ожесточенного соперничества мировых разведок и оказал значительное влияние на ход Второй Мировой войны.
Кому мы обязаны изобретением стальной канистры, и в чём её уникальность?
Стальная история
20-литровая канистра — плод инженерной мысли немецкого изобретателя Винценца Грюнвогеля, разработавшего знакомый дизайн по специальному заказу Гитлера в 1936 году.
Ход мысли фюрера был прост: Германия готовилась развязать глобальную войну, где важное место отводилось танковым частям. Необходимо было сконструировать универсальный контейнер, который бы минимизировал потери топлива в боевых условиях и был удобен для перевозок.
Прежние немецкие канистры треугольной формы нещадно текли по сварочным швам и занимали слишком много места.
Новый вариант – ёмкость в форме параллелепипеда. Её конструктивные особенности превосходили все иностранные аналоги и давали немецкой армии ощутимое преимущество в бою.
Новую армейскую канистру «Wehrmachtskanister» можно было складывать штабелями. Три рукоятки позволяли нести одновременно четыре пустые тары одним солдатом. Кроме того, контейнер имел воздушный карман, который не позволял ему утонуть даже будучи полностью заполненным.
Сварочные швы были "утоплены" в конструкцию и не повреждались. Крышка, в виде защелкиваемой пробки, обеспечивала оперативность открывания и закрывания канистры, а сифонная трубка минимизировала разливание топлива при опорожнении.
Изобретение тщательно скрывали и впервые использовали в военных операциях 1938-1939 гг. Канистра полностью оправдала все ожидания армии и вскоре стала применяться и для перевозки воды.
Для простоты идентификации содержимого контейнера, его окрашивали и добавляли маркировку. Канистра с топливом помечалась красным цветом, вода — белым.
«Тот, кто не служил в Африке, не сможет понять, как сильно экипировка влияет на успех в бою» (Английский историк Дезмонд Янг)
Все преимущества немецкой канистры первыми оценили англичане в ходе боев за Северную Африку.
Английские 20-литровые контейнеры изготавливались из одного стального листа с приваренными донцами. Они имели неудобные крышки, бензин проливался мимо. Как и другие типы канистр, английские часто страдали от несовершенства сварочных швов и протекали.
Согласно отчету инспекции, проверявшей тыловую организацию армии Монтгомери, из-за несовершенства тары англичане проливали до 40% топлива.
Немецкие канистры таких проблем не имели, а потому стали предметом целенаправленной охоты. Разработка новых английских канистр началась в 1940 году, но в массовое производство они поступили только к 1943 году. Дизайн полностью повторял немецкий аналог.
Приблизительно в это же время немецкую канистру "срисовали" американцы. В ноябре 1944 года президент Рузвельт официально признал, что «Джерри-кэны», так называли свои канистры американцы, позволили союзной армии наступать также быстро, как это делали нацисты в 1940 году.
В СССР новые канистры поступали по Ленд-лизу. "Немецкий вариант" советская промышленность стала изготавливать только после войны.
Сегодня производство 20-литровых канистр продолжается. Несмотря на появление более легких и дешевых пластиковых емкостей, стальная тара остается популярной у автолюбителей и отказываться от неё никто не спешит.
Источник:
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