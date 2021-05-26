Как появилась типовая канистра?

Мало кто догадывается, что некогда этот шедевр промышленного дизайна был предметом ожесточенного соперничества мировых разведок и оказал значительное влияние на ход Второй Мировой войны.

Кому мы обязаны изобретением стальной канистры, и в чём её уникальность?

Стальная история

20-литровая канистра — плод инженерной мысли немецкого изобретателя Винценца Грюнвогеля, разработавшего знакомый дизайн по специальному заказу Гитлера в 1936 году.

Ход мысли фюрера был прост: Германия готовилась развязать глобальную войну, где важное место отводилось танковым частям. Необходимо было сконструировать универсальный контейнер, который бы минимизировал потери топлива в боевых условиях и был удобен для перевозок.

Прежние немецкие канистры треугольной формы нещадно текли по сварочным швам и занимали слишком много места.

Новый вариант – ёмкость в форме параллелепипеда. Её конструктивные особенности превосходили все иностранные аналоги и давали немецкой армии ощутимое преимущество в бою.

Новую армейскую канистру «Wehrmachtskanister» можно было складывать штабелями. Три рукоятки позволяли нести одновременно четыре пустые тары одним солдатом. Кроме того, контейнер имел воздушный карман, который не позволял ему утонуть даже будучи полностью заполненным.

Сварочные швы были "утоплены" в конструкцию и не повреждались. Крышка, в виде защелкиваемой пробки, обеспечивала оперативность открывания и закрывания канистры, а сифонная трубка минимизировала разливание топлива при опорожнении.

Изобретение тщательно скрывали и впервые использовали в военных операциях 1938-1939 гг. Канистра полностью оправдала все ожидания армии и вскоре стала применяться и для перевозки воды.

Для простоты идентификации содержимого контейнера, его окрашивали и добавляли маркировку. Канистра с топливом помечалась красным цветом, вода — белым.