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Как появилась типовая канистра?

Как появилась типовая канистра? (2 фото)

Автор:
26 мая 2021 09:44
Сообщество : Исторические факты
Метки: в мире   интересно   канистра   познавательно   факты   фото   
446
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Метки: в мире   интересно   канистра   познавательно   факты   фото   
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hebpat Час назад
с ручками они гениально придумали, три ручки позволяют нести канистру в одной руке, держась за среднюю или вдвоём, держась за 2 крайние, говорят были такие амбалы могли нести и 2 канистры в одной руке держа 2 крайние ручки в одной руке, но я думаю это звездёж, одной рукой 40 кг + вес канистр - нереально, метров на 10, ну на 20 максимум
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