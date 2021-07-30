Двухголовая змея ест одновременно две разные добычи

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В невероятном видео ниже запечатлён момент, когда двуглавая змея по имени Бен и Джерри пожирает двух мышей каждой своей клыкастой пастью.
Любитель рептилий Брайан Барчик (Brian Barczyk) поделился клипом в своём аккаунте в Instagram, на котором видно, как каждая из голов его необычной змеи-мутанта медленно поедает пару мёртвых мышей.
Видео:
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Двуглавая рептилия является результатом явления, известного как бицефалия — редкая аномалия, которая происходит на ранних стадиях формирования эмбриона, когда зигота однояйцевых близнецов по какой-то причине разделяется не полностью.
Именно этот процесс приводит к образованию сиамских близнецов у людей, змеи же и черепахи в случае такой анамалии чаще встречаются с двумя головами и одним телом.
Бен и Джерри — калифорнийская королевская змея и одна на 10 тыс. змей, появляющихся на свет с двумя головами.
«99,9% двуглавых животных никогда не доживают до своего первого дня рождения, но когда им всё же удаётся дожить до своего совершеннолетия, например, как в случае с Беном и Джерри, они обычно живут полноценной жизнью, — рассказал Барчик. — Мы ожидаем, что они проживут 20-25 лет.»
Именно этот процесс приводит к образованию сиамских близнецов у людей, змеи же и черепахи в случае такой анамалии чаще встречаются с двумя головами и одним телом.
Бен и Джерри — калифорнийская королевская змея и одна на 10 тыс. змей, появляющихся на свет с двумя головами.
«99,9% двуглавых животных никогда не доживают до своего первого дня рождения, но когда им всё же удаётся дожить до своего совершеннолетия, например, как в случае с Беном и Джерри, они обычно живут полноценной жизнью, — рассказал Барчик. — Мы ожидаем, что они проживут 20-25 лет.»
На отснятых кадрах показано, как каждая голова отдельно поедает свою еду во время кормления, невзирая на то, что у этого экземпляра имеется только одна пищеварительная система.
Барчик, который собирает рептилий с 1989 года и является основателем The Reptile Army, купил эту 4-хлетнюю змею у друга 3 года назад.
«Она появилась у друга. Это фрик природы и при этом совершенно неожиданный. Её у него я выпрашивал полтора года, прежде чем он согласился мне её продать», — говорит мужчина.
Барчик, который собирает рептилий с 1989 года и является основателем The Reptile Army, купил эту 4-хлетнюю змею у друга 3 года назад.
«Она появилась у друга. Это фрик природы и при этом совершенно неожиданный. Её у него я выпрашивал полтора года, прежде чем он согласился мне её продать», — говорит мужчина.
Стоит отметить, что Барчик также работает в зоопарке рептилий «Рептариум» в Ютике, штат Мичиган, США, где обитают тысячи рептилий и один ленивец.
«У нас есть около 10 уникальных животных, включая Бена и Джерри, а ещё двуглавая черепаха, и несколько уникальных альбиносов и других цветных мутаций», — сказал Барчик.
«У нас также имеется аллигатор-альбинос и редкий, полностью чёрный, аллигатор. Их зовут Соль и Перец (Salt и Pepper).»
«У нас есть около 10 уникальных животных, включая Бена и Джерри, а ещё двуглавая черепаха, и несколько уникальных альбиносов и других цветных мутаций», — сказал Барчик.
«У нас также имеется аллигатор-альбинос и редкий, полностью чёрный, аллигатор. Их зовут Соль и Перец (Salt и Pepper).»
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