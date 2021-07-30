Двухголовая змея ест одновременно две разные добычи

Двуглавая рептилия является результатом явления, известного как бицефалия — редкая аномалия, которая происходит на ранних стадиях формирования эмбриона, когда зигота однояйцевых близнецов по какой-то причине разделяется не полностью.



Именно этот процесс приводит к образованию сиамских близнецов у людей, змеи же и черепахи в случае такой анамалии чаще встречаются с двумя головами и одним телом.



Бен и Джерри — калифорнийская королевская змея и одна на 10 тыс. змей, появляющихся на свет с двумя головами.



«99,9% двуглавых животных никогда не доживают до своего первого дня рождения, но когда им всё же удаётся дожить до своего совершеннолетия, например, как в случае с Беном и Джерри, они обычно живут полноценной жизнью, — рассказал Барчик. — Мы ожидаем, что они проживут 20-25 лет.»