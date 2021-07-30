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Двухголовая змея ест одновременно две разные добычи

Двухголовая змея ест одновременно две разные добычи (4 фото)

Автор:
30 июля 2021 08:19
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   жуть   змея   интересно   природа   фото   
73
4
В невероятном видео ниже запечатлён момент, когда двуглавая змея по имени Бен и Джерри пожирает двух мышей каждой своей клыкастой пастью.
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Метки: в мире   видео   животные   жуть   змея   интересно   природа   фото   
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4  комментария
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14k
vikklu Полчаса назад
Вот уж действительно, в два горла жрёт!
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1k
АлексЮстасу 13 минут назад
А ведь это чья-то жена. Вот не повезло мужику)))
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2k
Александр 14 минут назад
На перекрестке в глотке эти мыши столкнутся
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2k
lekha-fil Полчаса назад
А желудок то один, не как у верблюда: три штуки, так он ещё в горб, прозапас ложит.
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