Интересные факты про Канаду

Огромная страна в Северной Америке дарит путешественникам встречу с нетронутыми природными красотами северной зоны и интересными урбанистическими пейзажами южной части страны. Многообразие вариантов отдыха удивляет, но не это является главной особенностью страны.
Всех туристов, прибывающих в Канаду, восхищает тот факт, что встречают их здесь необычайно дружелюбные и «уютные» люди. Про любезность канадцев слагают легенды. Известный журналист Майкл Валпи как-то обмолвился, что случайно задев дерево, он принес ему свои извинения, и добавил, что большинство соотечественников делают так же.
Чем знаменита Канада
Перечень фактов:
- Канада занимает в рейтинге самых больших по площади государств 2 место после России. Ее территория простирается на 9,9 млн. кв. км и охватывает 6 часовых поясов.
- По результатам опроса, проведенного в 60 странах мира среди респондентов в возрасте от 18 до 35 лет, Канада признана лучшим государством в мире. Всех восхищает высокий индекс прав и свобод, богатство и природное великолепие страны.
- Канада обладает огромным запасом минеральных ресурсов и занимает лидирующие позиции в мировом хозяйстве по добыче урановых, медных, свинцовых руд, кобальта, цинка, золота, серебра и природного газа. Страна владеет третьим по величине запасом нефти на Земле. Однако местные жители не спешат тратить черное золото. Использование полезного ресурса составляет всего 2% от мировой добычи нефти.
- Каскад Ниагарского водопада, с грохотом низвергающийся на границе с США, — уникальный природный феномен, которым канадцы очень гордятся. Американская часть водопада в большей мере превращена в объект для извлечения прибыли. Канадцы коммерциализацией чуда природы не озабочены и позволяют путешественникам насладиться необычайной красотой свободно и бесплатно.
- Канадский хоккей на льду стал уже давно легендой мирового спорта. Интересно, что современная концепция хоккея базируется на правилах похожей игры, появившейся еще в X веке. В конце XIX века популярность хоккея в стране приобрела такой размах, что губернатор Канады лорд Артур Стэнли купил специально для вручения чемпионам кубок в виде перевернутой серебристой пирамиды из колец. В наши дни легендарный приз — Кубок Стэнли — известен во всем мире и является желанным спортивным трофеем для команд всех континентов.
География
Интересные факты про Канаду подчеркивают географические особенности страны:
- Общепризнанной условной точкой расположения северного магнитного полюса в течение 4 столетий считался Канадский Арктический архипелаг. К огорчению канадцев, 14 лет назад полюс вышел за пределы страны, двигаясь с ускорением в сторону Сибири;
- Канада, окруженная водами Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов, имеет самую протяженную береговую линию в мире — около 202 тыс. км;
- Граница между второй по величине державой и ее континентальным соседом Соединенными Штатами протяженностью 8 891 км признана самой длинной международной границей в мире;
- Канада является рекордсменом по количеству озер. На ее территории расположено около 3 млн. водоемов разной величины. Верхнее озеро в составе Великих озер — самое большое на Земном шаре. Система Великих озер признана крупнейшим хранилищем пресной воды на планете;
- В составе страны числится оригинальный остров Сейбл, точное топографическое положение которого определить затруднительно. Остров постоянно перемещается со скоростью 200 м в год. Причина дрейфа кроется в воздействии на него сильных течений разной температуры, провоцирующих водовороты.
Природа
Канада — лидер по количеству нетронутых природных комплексов, заповедных зон и национальных парков.
Богатая флора и фауна полна сюрпризов:
- бескрайние просторы служат домом для огромной популяции северных оленей, численность которых насчитывает не менее 2,5 млн. особей;
- национальный символ страны — бобер. Животные этого вида селятся только в водоемах с чистой водой. Жители страны бережно хранят первозданность природы. «Хозяйственные» зверьки чувствуют себя настолько вольготно, что соорудили самую протяженную в мире бобровую плотину в 850 м;
- яркие представители местной фауны — лоси. Вальяжные парнокопытные являются виновниками более 250 транспортных происшествий в год. Канадцы реализуют программу по строительству специальных переходов для животных, чтобы сократить количество дорожных аварий;
- небольшой городок Черчилл называют «мировой столицей полярных медведей». Животные облюбовали не только окрестности города, но и хозяйничают на его улицах. Создана специальная служба для отлавливания и отправки восвояси непрошеных гостей. У горожан вошло в привычку не запирать машины и дома, чтобы любой человек мог укрыться в случае опасности;
- медведь, которого обожают все дети, — это мультипликационный герой Винни Пух. Утверждают, что образ списан с забавного медвежонка Виннипега, прибывшего в 1915 году из Канады в английский столичный зоопарк.
Традиции и обычаи
Многоликой культуре страны, впитавшей в себя обычаи и традиции аборигенов и переселенцев, прибывших в Канаду в разное время, исследователи затрудняются дать однозначное определение.
Среди общих тенденций синтезированной культуры канадцев можно отметить устоявшиеся правила поведения:
- воспитанному человеку не подобает проявлять агрессию, толкаться в очереди, гудеть клаксоном в автомобильной пробке, фамильярничать, опаздывать, мусорить, вредить окружающей природе;
- к представителям коренных этносов (всего 2% от всего населения) относятся с большим уважением. Общепринято называть эскимосов инуитами, а местных индейцев — первой нацией;
- в местной культуре принято знакомое каждому русскому человеку приветствие в виде крепкого рукопожатия. Однако панибратское похлопывание по плечу местные жители категорически не приветствуют;
- дорогие подарки принято дарить только на свадьбу, в остальные праздники допустимо ограничиваться незначительными презентами в виде цветов и открыток;
- считается моветоном приходить в гости с пустыми руками и не снимать обувь у порога.
Суеверия
Нельзя назвать канадцев очень суеверными людьми, но в определенные приметы они, всё же, верят.
Например:
- местные жители избегают «несчастливое» число 13: в многоквартирных домах нет 13-го этажа, на парковке отсутствует место под таким номером, на 13 число календарного месяца никогда не планируются важные дела. Азиатские канадцы не любят цифру 4, связывая ее со смертью, христиане считают число 666 бесовским знаком;
Интересные факты про Канаду: жители избегают числа 13 и числа 4.
- заселение в новый дом сопровождается ритуалом изгнания злых духов. Все помещения окуривают дымом от подожженной ветки полыни и молятся о прибавлении здоровья;
- принято возвращать блюдо из-под угощения, принесенного соседом, не очищая его. Вымыть блюдо — потерять удачу;
- к приметам, предвещающим беду, относят: перевернутую солонку, перебежавшую дорогу черную кошку, открытый зонтик в комнате, мертвую божью коровку. Предвестниками хороших новостей считают: найденную на улице монету, четырехлистный клевер, след падающей звезды на небе.
Интересный факт: большинство людей, с иронией относящихся к приметам, серьезно верят в предсказания астрологов. Каждый в Канаде знает все про свой зодиакальный знак и прочно ассоциирует себя с ним, подстраивая свои жизненные события под прогноз дипломированного астролога.
Язык
Исторически сложилось, что в стране официальный статус присвоен английскому и французскому языку.
Интересно, что:
- треть населения, в основном выходцы из провинции Квебек, используют французский язык. 16 млн. человек общается на английском языке. Кроме того широкое распространение получил итальянский, китайский, украинский, немецкий язык и различные местные диалекты.
- канадский город Монреаль — второй по величине мегаполис (после Парижа) с франкоязычным населением;
- английский язык Канады базируется на правилах британской грамматики;
- один из населенных пунктов имеет самое длинное в мире название из 35 букв, которое с трудом выговаривают представители всех языковых групп.
Интересные факты про Канаду полны курьезов, в том числе возникших из-за языкового недопонимания. Забавна история происхождения названия страны. Членов французской экспедиции под предводительством Жака Картье местные индейцы пригласили в гости к себе в kanata (деревню). Французы ошибочно восприняли это слово в качестве обобщающего названия региона и стали называть открытые земли Канадой.
Отношения и семья
В стране культивируют семейные ценности:
- самое грандиозное событие в жизни любого канадца — свадьба, превращенная в роскошную публичную церемонию с венчанием, банкетом и множеством гостей. По статистике на свадебные торжества пары тратят приблизительно 30 тыс. $;
- подготовительный период зачастую затягивается в связи с тем, что священник, который будет проводить обряд венчания, должен знать пару не менее 6 месяцев. Святой отец не может связать молодых узами брака перед Богом, не убедившись в серьезности их намерений;
- молодые пары сообщают родственникам и друзьям об ожидаемом пополнении в семействе сразу, как только сами об этом узнают. Подруги устраивают вечеринку для будущей мамы;
- детей принято называть в честь одного из родственников, зачастую родители дают ребенку двойное имя;
- каждый День рождения малыша отмечается в семье с размахом. Родители тратят немалые деньги на подарки, сюрпризы и вечеринку. Любопытная традиция: во время торжеств маленькому юбиляру смазывают маслом кончик носа, чтобы с него соскальзывали неудачи.
Праздники
Праздники Канады условно делятся на общепризнанные мировые праздники, общенациональные празднования и самобытные торжества отдельных провинций.
Праздничные мероприятия в стране проходят часто:
- главный державный праздник, посвященный объединению провинций в единое государство, отмечается 1 июля;
- среди самобытных торжеств особо выделяются: День аборигенов, День мам, День пап, Праздник королевы Виктории, День Святого Патрика и еще ряд праздничных дат. В стране проводится множество фестивалей, посвященных цветам, огню, ковбоям, джазу, юмору;
- каждый год жители Нидерландов отправляют в Оттаву несколько тысяч тюльпанов в знак признательности за то, что в годы Второй Мировой войны столичный город дал приют нидерландской королевской семье. Красивая традиция вылилась в фееричное массовое празднование — ежегодный фестиваль тюльпанов;
- в стране, где даже курение в людных местах строго запрещено, проводится весной «фестиваль марихуаны». Участники праздничного шествия ратуют за легализацию слабых наркотических средств;
- забавное развлечение канадцев — морские гонки на обычных ваннах со встроенным мотором.
Еда и напитки
Местная кухня отличается разнообразием. На формирование вкусовых пристрастий канадцев оказал большое влияние культивируемый столетиями зверобойный промысел, оленеводство и рыболовство. Свою лепту в создание кулинарных традиций многонациональной страны внесли англичане и французы.
Любопытная информация:
- кленовый листок с 11 резными зубцами (по количеству произрастающих на территории страны видов клена) — узнаваемый символ Канады, изображенный на государственном флаге. Кленовый сироп — любимое лакомство жителей страны. Его добавляют во многие блюда. В стране даже хранится стратегический запас этого продукта;
- согласно статистике, Канада — лидер по потреблению пончиков, сыра и макарон;
- страна славится ледяным вином, производимым из замороженного винограда;
- кушанья, которые стоит попробовать путешественникам, чтобы оценить колорит местной кухни — шашлык «брошетт» и квебекский пирог с мясной начинкой.
Интересные факты про Канаду содержат сюрприз для россиян: блюдо из мяса, сыра и жареного картофеля называют «путин». Кушанье было придумано еще в середине XX века ресторатором из Квебека.
Интересные законы
В каждой стране есть свои экстравагантные законы.
В стране кленового листа они тоже имеются:
- нельзя окрашивать стены дома или гаража без консультации со стражем порядка. За неправильно выбранный цвет налагаются штрафные санкции;
- в канадской столице каждый житель отвечает за уборку снега на придомовой территории. Если снег не убран в течение суток, то на помощь приходят муниципальные работники, труд которых оплачивается из личных средств нерасторопных граждан;
- столичные власти в целях борьбы с лихачеством на дорогах запретили велосипедистам отрывать стопы ног от педалей;
- согласно статьям уголовного кодекса, запрещено оскорблять места общего пользования неприятным запахом;
- за оскорбление мамы или попытку напугать английскую королеву, являющуюся номинальной главой государства, применяется наказание в виде ареста.
Самые удивительные факты
К перечню интересных данных о стране стоит добавить еще несколько фактов:
- Канадцы — самые образованные люди в мире. 50% взрослого населения имеют диплом об окончании высшего учебного заведения;
- В 60-х годах XX столетия ученые обнаружили феноменальное явление. Многие канадские территории обладают меньшей силой земного притяжения, чем другие регионы планеты;
- в честь города Гандер, прославившегося своими достижениями в области авиационных и космических технологий, назван марсианский кратер;
- в городе Садбери оборудован самый глубокий в мире подземный экспериментальный центр. Физическая лаборатория расположена на глубине около 2 км от земной поверхности;
- канадцы подарили миру немало изобретений: баскетбольный мяч, инсулин, снегоход, машинку для уборки снега, ручной протез, малярный валик, мусорный пакет и еще множество вещей, без которых трудно представить современную жизнь.
Безумные факты
Оригинальность мышления и поведения канадцев порой вызывает улыбку, а иногда приводит в недоумение:
- Жители страны твердо верят в существование продвинутых внеземных рас, и даже подготовились к их прилету. В провинции Альберта построена площадка для приземления звездных пришельцев;
- остров Ганса — спорная территория двух держав: Дании и Канады. Противостояние длится давно и уже обзавелось комичной традицией. Несколько раз в год страны отправляют десант на остров. Участники экспедиции водружают флаг своего государства и оставляют бутылку алкоголя для противника, которую те с удовольствием выпивают и ставят взамен свой алкогольный подарок. Такие «боевые» действия повторяются из года в год к общему удовольствию соперничающих сторон;
- некоторые творческие задумки канадцев сложно понять. Например, путешественников приводят в недоумение сотни человеческих фигур из дерева и камня на берегу реки Сент-Лоуренс в Квебеке, исчезающие под водой во время прилива и затем появляющиеся вновь. Других удивляет еще одно странное произведение — перевернутая церковь из стекла в Калгари под названием «Устройство для борьбы со злом»;
- Любовь жителей страны к хоккею безгранична и даже толкает на странные поступки. Зафиксировано 2 случая использования хоккейного кубка в священном обряде крещения;
- Ниагарский водопад привлекает к себе не только ценителей красоты, но и самоубийц, и любителей острых ощущений. Прыжок в многотонный поток — это заведомая смерть. Однако каскадеру Кирку Джонсу повезло. Он остался жив, получив лишь легкие ушибы. В наказание за безумный поступок его оштрафовали на 2300 $ и выслали из страны.
Любопытные факты про Канаду могут разжечь интерес к самобытной стране с высоким уровнем жизни, богатой природой, интересными людьми, но по-настоящему оценить колорит прекрасного края можно только по прибытию. Ведь, уже на таможне путешественников ждет приятное удивление — канадцы демонстрируют искреннее дружелюбие и действительно рады гостям.
Источник:
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И ещё интересный факт - "индейский акт" 1876 года все еще действует.
Да и в хоккее Канада уже давно не первая.
По многообразию культуры и обычаев, Канада в подметки не годится России.
Языков в Канаде всего два, а в России 37 государственных языков в республиках Российской Федерации; более 15 языков с официальным статусом.
Смешно сравнивать изобретения, которые дали миру русские и канадцы (малярный валик, мусорный пакет…) !
Вот в чем Канада превосходит Россию, так это в дурацких законах. Тут мы им не конкуренты.
Имеет ядерные технологии но не хочет иметь ядерное оружие.
Совершенно Отсутствуют негритянские районы..
Очень сложно туда попасть - Нужно доказать что ты святой при жизни..
Как следствие дома никто не запирает..
Бухают серьезно но пьяных на дорогах нет.. сказывается культурa..
Если от тебя пахнет алкоголем но ведешь себя адекватно - полиция не обратит внимание..
Короче Нормальные люди..
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Заранее прошу извинить, если кому эта информация не нужна...