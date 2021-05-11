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Интересные факты про Канаду

Интересные факты про Канаду (17 фото)

Автор:
11 мая 2021 09:32
Сообщество : Факты
Метки: Канада   в мире   интересно   люди   познавательно   факты   фото   
678
17

Огромная страна в Северной Америке дарит путешественникам встречу с нетронутыми природными красотами северной зоны и интересными урбанистическими пейзажами южной части страны. Многообразие вариантов отдыха удивляет, но не это является главной особенностью страны.

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Метки: Канада   в мире   интересно   люди   познавательно   факты   фото   
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61k
Доктор Джонс 2 часа назад
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444
vasilykopkov 38 минут назад
Интересный факт о Канаде - целенаправленный геноцид коренного населения, практически на протяжении всей истории Канады.
И ещё интересный факт - "индейский акт" 1876 года все еще действует.
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207
Татьяна Час назад
Если сравнивать природные факторы – территории, границы, океаны, природные ископаемые, животный мир, нетронутая природа, реки и озера, то Россия впереди, а Канада следом.
Да и в хоккее Канада уже давно не первая.
По многообразию культуры и обычаев, Канада в подметки не годится России.
Языков в Канаде всего два, а в России 37 государственных языков в республиках Российской Федерации; более 15 языков с официальным статусом.
Смешно сравнивать изобретения, которые дали миру русские и канадцы (малярный валик, мусорный пакет…) !
Вот в чем Канада превосходит Россию, так это в дурацких законах. Тут мы им не конкуренты.
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207
Татьяна Мафусаил Полчаса назад
Не знаю, в чем "во многом другом", но в Канаде не было такой войны, как у нас, когда погибли десятки миллионов людей, а страна была практически разрушена. Если б нам 100 лет мирной жизни, то и у нас бы уровень жизни был намного выше. Да и население там в 3,5 раза меньше, чем у нас, при тех же природных ресурсах. Просто смешно сравнивать, тем более так преклоняться перед моральными уродами, принявшими у себя недобитых фашистов и бандеровцев.
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127
Лучший Друг Татьяна 7 минут назад
Вот скажите, обычный познавательный пост про другую страну, обязательно вылазить с патриотично истериков "анифсеказлы, рассиякручефсех"?
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66k
Холодненький Час назад
2 я страна по размерам в Мире совершенно не имеет армию.
Имеет ядерные технологии но не хочет иметь ядерное оружие.
Совершенно Отсутствуют негритянские районы..
Очень сложно туда попасть - Нужно доказать что ты святой при жизни..
Как следствие дома никто не запирает..
Бухают серьезно но пьяных на дорогах нет.. сказывается культурa..
Если от тебя пахнет алкоголем но ведешь себя адекватно - полиция не обратит внимание..
Короче Нормальные люди..
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485
Старичок Час назад
а еще канада укрыла от справедлмвого возмездия всю бандеровскую шваль и теперь потомки этого отребья гадят как не в себя.
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198
Sandmann Час назад
Канадцы в большинстве своём ярые русофобы, а Россию даже сравнивают с куском "дерьма" в капустном листе. Может быть потому, что там обосновались отмороженные хохлы нацисты после 1945?... или что-то другое?
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61k
Доктор Джонс 2 часа назад
Алекс Брежнев, на своих каналах, совсем про другое рассказывает, рекомендую (и совсем не на правах рекламы):
"https://www.youtube.com/channel/UCWgnMN3hXyEwa0jWYXpxkCg"https://www.youtube.com/channel/UCWgnMN3hXyEwa0jWYXpxkCg";
"https://www.youtube.com/channel/UC_WeZqr3qr0PS_Gn3jFhyKA"https://www.youtube.com/channel/UC_WeZqr3qr0PS_Gn3jFhyKA";...
Заранее прошу извинить, если кому эта информация не нужна...
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