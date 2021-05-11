Интересный факт: большинство людей, с иронией относящихся к приметам, серьезно верят в предсказания астрологов. Каждый в Канаде знает все про свой зодиакальный знак и прочно ассоциирует себя с ним, подстраивая свои жизненные события под прогноз дипломированного астролога.

Язык

Исторически сложилось, что в стране официальный статус присвоен английскому и французскому языку.

Интересно, что:

треть населения, в основном выходцы из провинции Квебек, используют французский язык. 16 млн. человек общается на английском языке. Кроме того широкое распространение получил итальянский, китайский, украинский, немецкий язык и различные местные диалекты.

канадский город Монреаль — второй по величине мегаполис (после Парижа) с франкоязычным населением;



английский язык Канады базируется на правилах британской грамматики;

один из населенных пунктов имеет самое длинное в мире название из 35 букв, которое с трудом выговаривают представители всех языковых групп.

Интересные факты про Канаду полны курьезов, в том числе возникших из-за языкового недопонимания. Забавна история происхождения названия страны. Членов французской экспедиции под предводительством Жака Картье местные индейцы пригласили в гости к себе в kanata (деревню). Французы ошибочно восприняли это слово в качестве обобщающего названия региона и стали называть открытые земли Канадой.

Отношения и семья

В стране культивируют семейные ценности:

самое грандиозное событие в жизни любого канадца — свадьба, превращенная в роскошную публичную церемонию с венчанием, банкетом и множеством гостей. По статистике на свадебные торжества пары тратят приблизительно 30 тыс. $;



подготовительный период зачастую затягивается в связи с тем, что священник, который будет проводить обряд венчания, должен знать пару не менее 6 месяцев. Святой отец не может связать молодых узами брака перед Богом, не убедившись в серьезности их намерений;

молодые пары сообщают родственникам и друзьям об ожидаемом пополнении в семействе сразу, как только сами об этом узнают. Подруги устраивают вечеринку для будущей мамы;

детей принято называть в честь одного из родственников, зачастую родители дают ребенку двойное имя;

каждый День рождения малыша отмечается в семье с размахом. Родители тратят немалые деньги на подарки, сюрпризы и вечеринку. Любопытная традиция: во время торжеств маленькому юбиляру смазывают маслом кончик носа, чтобы с него соскальзывали неудачи.

Праздники

Праздники Канады условно делятся на общепризнанные мировые праздники, общенациональные празднования и самобытные торжества отдельных провинций.

Праздничные мероприятия в стране проходят часто:

главный державный праздник, посвященный объединению провинций в единое государство, отмечается 1 июля;

среди самобытных торжеств особо выделяются: День аборигенов, День мам, День пап, Праздник королевы Виктории, День Святого Патрика и еще ряд праздничных дат. В стране проводится множество фестивалей, посвященных цветам, огню, ковбоям, джазу, юмору;

каждый год жители Нидерландов отправляют в Оттаву несколько тысяч тюльпанов в знак признательности за то, что в годы Второй Мировой войны столичный город дал приют нидерландской королевской семье. Красивая традиция вылилась в фееричное массовое празднование — ежегодный фестиваль тюльпанов;

в стране, где даже курение в людных местах строго запрещено, проводится весной «фестиваль марихуаны». Участники праздничного шествия ратуют за легализацию слабых наркотических средств;

забавное развлечение канадцев — морские гонки на обычных ваннах со встроенным мотором.

Еда и напитки

Местная кухня отличается разнообразием. На формирование вкусовых пристрастий канадцев оказал большое влияние культивируемый столетиями зверобойный промысел, оленеводство и рыболовство. Свою лепту в создание кулинарных традиций многонациональной страны внесли англичане и французы.

Любопытная информация:

кленовый листок с 11 резными зубцами (по количеству произрастающих на территории страны видов клена) — узнаваемый символ Канады, изображенный на государственном флаге. Кленовый сироп — любимое лакомство жителей страны. Его добавляют во многие блюда. В стране даже хранится стратегический запас этого продукта;



согласно статистике, Канада — лидер по потреблению пончиков, сыра и макарон;

страна славится ледяным вином, производимым из замороженного винограда;

кушанья, которые стоит попробовать путешественникам, чтобы оценить колорит местной кухни — шашлык «брошетт» и квебекский пирог с мясной начинкой.

Интересные факты про Канаду содержат сюрприз для россиян: блюдо из мяса, сыра и жареного картофеля называют «путин». Кушанье было придумано еще в середине XX века ресторатором из Квебека.

Интересные законы

В каждой стране есть свои экстравагантные законы.

В стране кленового листа они тоже имеются:

нельзя окрашивать стены дома или гаража без консультации со стражем порядка. За неправильно выбранный цвет налагаются штрафные санкции;

в канадской столице каждый житель отвечает за уборку снега на придомовой территории. Если снег не убран в течение суток, то на помощь приходят муниципальные работники, труд которых оплачивается из личных средств нерасторопных граждан;



столичные власти в целях борьбы с лихачеством на дорогах запретили велосипедистам отрывать стопы ног от педалей;

согласно статьям уголовного кодекса, запрещено оскорблять места общего пользования неприятным запахом;

за оскорбление мамы или попытку напугать английскую королеву, являющуюся номинальной главой государства, применяется наказание в виде ареста.

Самые удивительные факты

К перечню интересных данных о стране стоит добавить еще несколько фактов:

Канадцы — самые образованные люди в мире. 50% взрослого населения имеют диплом об окончании высшего учебного заведения;



В 60-х годах XX столетия ученые обнаружили феноменальное явление. Многие канадские территории обладают меньшей силой земного притяжения, чем другие регионы планеты;

в честь города Гандер, прославившегося своими достижениями в области авиационных и космических технологий, назван марсианский кратер;

в городе Садбери оборудован самый глубокий в мире подземный экспериментальный центр. Физическая лаборатория расположена на глубине около 2 км от земной поверхности;

канадцы подарили миру немало изобретений: баскетбольный мяч, инсулин, снегоход, машинку для уборки снега, ручной протез, малярный валик, мусорный пакет и еще множество вещей, без которых трудно представить современную жизнь.





Безумные факты

Оригинальность мышления и поведения канадцев порой вызывает улыбку, а иногда приводит в недоумение: