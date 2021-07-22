Наглядные сравнения животных настоящего и их вымерших сородичей из прошлых веков

Все мы слышали о том, что чем меньше лет было нашей планете, тем более здоровенные существа на ней обитали. И это помимо динозавров и мамонтов. Миллионы лет назад существовало множество знакомых нам животных: медведи, носороги, страусы, акулы и даже ленивцы. Вот только среди них были виды, порой в несколько раз превосходящие размером туловищ их сегодняшних родственников.

1. Белая акула и вымерший Мегалодон