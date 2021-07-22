Наглядные сравнения животных настоящего и их вымерших сородичей из прошлых веков

С помощью художника Романа Учителя и его сайта Prehistoric Fauna мы можем сравнить размеры давно вымерших животных с их современными родственниками.
Все мы слышали о том, что чем меньше лет было нашей планете, тем более здоровенные существа на ней обитали. И это помимо динозавров и мамонтов. Миллионы лет назад существовало множество знакомых нам животных: медведи, носороги, страусы, акулы и даже ленивцы. Вот только среди них были виды, порой в несколько раз превосходящие размером туловищ их сегодняшних родственников.
1. Белая акула и вымерший Мегалодон
Мегалодон вымер примерно 3 миллиона лет назад.
2. Суматранский носорог и вымерший шерстистый носорог
Шерстистые носороги вымерли приблизительно 8-14 тысяч лет назад.
3. Африканский страус и вымершая слоновая птица
Представители эпиорнисовых (слоновых птиц) вымерли 400 лет назад.
4. Кабан и вымерший Деодон
Деодон вымер 18-25 миллионов лет назад.
5. Большой рыжий кенгуру и прокоптодон
Рост прокоптодона мог достигать 3 метров. Вид вымер 40 тысяч лет назад.
6. Заяц-русак и вымерший гигантский меноркский заяц
Гигантский меноркский заяц или нуралагус вымер 5-7 миллионов лет назад.
7. Сибирский тигр и вымерший нгандонгский тигр
В длину нгандонгский тигр мог достигать 4 метров с хвостом. Это самый крупный тигр за всю историю Земли.
8. Южноамериканский ягуар и вымерший плейстоценовый ягуар
Размер плейстоценового ягуара был на 15-20% больше, чем живущих ныне ягуаров (то есть он почти достигал размера африканских львов).
9. Бегемот и вымерший гигантский бегемот (Hippopotamus major)
Гигантский бегемот был не только крупнее, но и шерстистей своих сегодняшних родственников.
10. Современный лев и вымерший американский лев
Размер американского льва приблизительно на 25% превосходил сегодняшних львов. Входит в тройку самых огромных кошачьих в истории вместе с нгандонгским тигром и представителем саблезубых кошек smilodon populator.
11. Аляскинский лось и вымерший широколобый лось
Широколобый лось или Cervalces latifrons был, предположительно, крупнейшим лосем за всё время.
12. Суматранский орангутан и вымерший гигантопитек
Гигантопитеки вымерли 100-300 тысяч лет назад. Рост такого мог достигать 3-4 метров!
13. Африканский слон и вымерший прямобивневый лесной слон
Прямобивневые лесные слоны или Palaeoloxodon antiquus вымерли около 30 тысяч лет назад.
14. Лошадь Пржевальского и вымершая гигантская лошадь (Equus giganteus)
Equus giganteus вымерли около 12 тысяч лет назад.
15. Двупалый ленивец и вымерший гигантский ленивец
Вымерли около 4 тысяч лет назад. Сравните, длина тела трёхпалых ленивцев составляет до 70 сантиметров, а гигантских ленивцев — до 6 метров!
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