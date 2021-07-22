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Наглядные сравнения животных настоящего и их вымерших сородичей из прошлых веков

Наглядные сравнения животных настоящего и их вымерших сородичей из прошлых веков (16 фото)

Автор:
22 июля 2021 07:57
Сообщество : Животные
Метки: вымершие животные   животные   интересно   познавательно   природа   сравнения   фото   
782
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С помощью художника Романа Учителя и его сайта Prehistoric Fauna мы можем сравнить размеры давно вымерших животных с их современными родственниками.

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Метки: вымершие животные   животные   интересно   познавательно   природа   сравнения   фото   
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6  комментариев
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6k
vitenok 36 минут назад
А я говорил, что раньше все больше, лучше, вкусней, и зеленей. И девки давали просто так.
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7k
Кенвуд 4 минуты назад
Вымерли или эволюционировали? Вот в чем вопрос.
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17k
Егор Полчаса назад
У ленивца вид такой: мол, и так жарко в шубе, а еще к жопе мелочь прилипла...
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