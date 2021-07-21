Ровно 50 лет назад в Каракуме открылись Врата ада

Советские геологи, по вине которых это произошло, даже не предполагали последствий своего решения.
Если оказаться ночью в пустыне Каракум, неподалёку от разрушенной деревни Дарваза (примерно 270 км от Ашхабада), то можно увидеть жуткое и завораживающее зрелище - Врата ада.
Огромная яма размером с половину футбольного поля, наполненная огнём, который не гаснет ни на секунду уже 50 лет.
Конечно, Врата пылают и днём. Но именно ночью они выглядят особенно феерично. Зарево над песками видно за десятки километров. А уж вблизи...
Красиво, да? Пламя расползается по стенкам провала, пляшет в трещинах и углублениях, а на дне полыхают "факелы" высотой 10-15 метров. И - звук. Басовитое гудение, словно работающий реактивный двигатель. Для полноты картины недостаёт только персонажей Данте...
Немудрено, что на этот огонь активно слетаются мотыльки-туристы. Практически любой тур по Туркменистану предполагает посещение Врат ада. Некоторые гиды предлагают даже ночевку с палатками прямо рядом с кратером - чтобы любоваться "преисподней" всю ночь.
"Адской" достопримечательностью Туркменистан обязан советским геологам. В 1971 году возле деревни Дарваза обнаружилось скопление подземного газа. Стали бурить разведочную скважину - и буровая вышка со всем оборудованием ухнула под землю. Люди, к счастью, при этом не пострадали. Но открывшийся разлом заставил геологов схватиться за голову - из ямы активно поднимался газ. Это создавало угрозу для людей и скота.
Думали-думали и придумали - газ надо поджечь. Погорит пару дней (ну неделю максимум), весь запас газа выгорит - и всё погаснет. Ноу проблем, останется просто большая яма посреди пустыни.
Как вы понимаете, "ни шмагла". Кратер не перестал гореть ни через неделю, ни через месяц. И через год не перестал. Через пятьдесят стал гореть чуть менее активно - говорят, центральные "факелы" раньше были раза в два выше. То есть, видимо, ещё лет пятьдесят Врата точно продержатся.
Кстати, Вратами ада яму окрестили сами местные - Jähenneme Açylan Gapy на их языке. Деревню Дарваза снесли в 2004 году. А в 2010 году пылающий кратер вдруг заметил президент Туркменистана и заявил, что всё это небезопасно и надо что-то делать. Например, засыпать землёй.
Правда, за прошедшие с того момента 11 лет единственное, что реально сделали, - в начале этого года огородили Врата заборчиком.
В 2013 году канадский исследователь Джордж Коронис в специальной экипировке (костюм космонавта, кевларовые тросы) спустился во Врата ада и собрал там образцы. Оказалось, что в этой маленькой раскалённой экосистеме обитают бактерии, которые не встречаются нигде на поверхности Земли.
Вот такая вот история. Хотели бы увидеть Врата своими глазами?
Источник:
- Опасная, но завораживающая красота плесени
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Если 50 лет погорело то это не означает, что завтра не случится чего.
Раз за 11 лет не засыпали значит засыпать глупо - опять накопится, а другие варианты дорого - так что пусть горит
Но на счет превращения опасного объекта в туристическую достопримечательность я бы подумал