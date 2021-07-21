Ровно 50 лет назад в Каракуме открылись Врата ада

Если оказаться ночью в пустыне Каракум, неподалёку от разрушенной деревни Дарваза (примерно 270 км от Ашхабада), то можно увидеть жуткое и завораживающее зрелище - Врата ада.

Огромная яма размером с половину футбольного поля, наполненная огнём, который не гаснет ни на секунду уже 50 лет.

Конечно, Врата пылают и днём. Но именно ночью они выглядят особенно феерично. Зарево над песками видно за десятки километров. А уж вблизи...