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Ровно 50 лет назад в Каракуме открылись Врата ада

Ровно 50 лет назад в Каракуме открылись Врата ада (4 фото)

Автор:
21 июля 2021 09:00
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   врата ада   интересно   каракум   познавательно   природа   фото   
1012
4

Советские геологи, по вине которых это произошло, даже не предполагали последствий своего решения.

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Метки: в мире   врата ада   интересно   каракум   познавательно   природа   фото   
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1k
Макс Юпитер 47 минут назад
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3k
AlekseiTFS Минуту назад
Так вот кто глобальное потепление устроил
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628
Denis 8 минут назад
Особо в геологии не разбираюсь, но поправьте - зона не стабильная и это всегда не безопасно.
Если 50 лет погорело то это не означает, что завтра не случится чего.
Раз за 11 лет не засыпали значит засыпать глупо - опять накопится, а другие варианты дорого - так что пусть горит
Но на счет превращения опасного объекта в туристическую достопримечательность я бы подумал
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20k
Слепой Пью 13 минут назад
Шайтанама!!!
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11k
Bill 18 минут назад
А если бы не подожгли - то была бы Долина Смерти. И туристы бы туда ходили не в келавровых трусах, а в изолирующем противогазе
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