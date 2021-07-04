Для чего была построена "Пиратская башня", у которой вход находится под самой крышей

"Пиратская башня", казалось бы, простое и банальное название для какого-нибудь старого замка на берегу моря.
И сразу кажется, что здесь когда-то была стоянка настоящих пиратов, а вокруг можно искать клады с награбленным золотом. Но это не всегда так.
Башня Pirate Tower недалеко от Лос-Анджелеса на берегу Тихого океана, но с настоящими пиратами никак не связана - исключительно с кладами, да и то не с золотом, а с конфетами и прочим сладостями. Правда внешне эта башня и правда "тянет" на пиратскую или как минимум старинную, хотя построена была только в 1926-м году.
Место, где находится "Пиратская Башня", называется Лагуна-Бич. Это такой загород для однодневных поездок из LA на природу, а пляж возле Pirate Tower, который называют Виктория, многие ценят как необычное и не очень шумное место для уединения. И любования этим необычной для данной местности архитектурой - теперь.
А в своё время, возможно, именно "уютные" особенности этого места убедили американского сенатора от Лос-Анджелеса по имени Уильям Браун купить здесь землю и собственно построить Pirate Tower. Цель её на самом деле совершенно прагматичная - поскольку здесь очень крутой обрыв и отсутствует пологий спуск к океану, башня была построена только для того, чтобы разместить внутри лестницу.
Внутри "Пиратской башни" находится винтовая лестница, по которой семья и испускалась к воде. Сейчас она уже ржавая и не используется, но, возможно, Pirate Tower единственная башня в мире, главный вход в которую находится под самой крышей. Строительство происходило в 1926-м году - почти век назад.
Что касается дизайнерского решения, назовём это так, то это была идея самого сенатора, который был очарован многочисленными замками во время своей поездки по Европе. Но, конечно, тогда это строение ещё не получило названия, которое его прославило, а о пиратах вообще не было речи.
На самом деле этот участок земли вместе с подходом к океану несколько раз менял хозяев. Скажем, какое-то время здесь жила Бетт Мидлер, американская звезда - актриса и певица. Но место это прославила не она, а некий Гарольд Кендрик, который стал самым необычным хозяином, зато, кажется, максимально соответствующим этому месту.
Рассказывают, что он был фанатом пиратской темы и даже часто одевался в пиратские одежды и расхаживал по округе. Возможно, его считали местным чудаком - но ведь именно такие люди и двигают мир. Гарольд как настоящий пират прятал в округе клады - иногда из монет, иногда из конфет.
Клады искали местные дети, и, как считается теперь, именно они и дали данному строению название Pirate Tower. Теперь на всех картах это место помечено именно под таким названием, а жители LA и путешественники приезжают сюда отдохнуть от суеты и, может, поискать свои клады.
Источник:
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- Потому что там - вход, а здесь - выход. (С)