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Для чего была построена "Пиратская башня", у которой вход находится под самой крышей

Для чего была построена "Пиратская башня", у которой вход находится под самой крышей (10 фото)

Автор:
04 июля 2021 09:25
Сообщество : Исторические факты
Метки: Пиратская Башня   в мире   интересно   познавательно   факты   фото   
1930
10

"Пиратская башня", казалось бы, простое и банальное название для какого-нибудь старого замка на берегу моря.

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Метки: Пиратская Башня   в мире   интересно   познавательно   факты   фото   
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Alexander Kolesnikov Час назад
- Агроном, а почему в ту дверь ломятся, а в эту никто не идёт?
- Потому что там - вход, а здесь - выход. (С)
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zulluz 53 минуты назад
зачем на нижней двери щеколда снаружи, если это выход?
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