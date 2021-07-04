Для чего была построена "Пиратская башня", у которой вход находится под самой крышей

Башня Pirate Tower недалеко от Лос-Анджелеса на берегу Тихого океана, но с настоящими пиратами никак не связана - исключительно с кладами, да и то не с золотом, а с конфетами и прочим сладостями. Правда внешне эта башня и правда "тянет" на пиратскую или как минимум старинную, хотя построена была только в 1926-м году.